MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Hausse bei Altice

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer kaum veränderten Tendenz haben die europäischen Aktienmärkte den letzten Handelstag der Woche beendet. Nach einem überwiegend ruhigen Geschäft belasteten die üblichen Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende. Ansätze einer Stabilisierung der US-Technologie-Werte zogen dann aber die Märkte wieder nach oben. Der DAX schloss 6 Punkte tiefer bei 13.203 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legte dagegen um 0,1 Prozent auf 3.316 Punkte zu.

Klare Trends gab es kaum, was Händler aber als Zeichen einer gesunden Sektor-Rotation werteten. Banken- und Luftfahrt-Aktien standen etwas unter Druck, gesucht waren sowohl konjunktursensitive Minenwerte als auch defensive Pharmatitel.

Die Nachrichtenlage war insgesamt dünn, oft sorgten Analystenstimmen für größere Kursausschläge. Der etwas stärkere Anstieg der US-Inflation spielte am Aktienmarkt kaum eine Rolle.

Bayer und Merck KGaA waren gesucht wie auch andere Aktien der Gesundheitsbranche. Bayer stiegen um 0,5 Prozent. Positiv kamen Aussagen über Fortschritte bei Vergleichen wegen Klagen mit dem Wirkstoff Glyphosat in den USA an. Merck KGaA legten um 1,5 Prozent zu, hier äußerten die Analysten der Citi optimistische Erwartungen an den Kapitalmarkttag. Im Finanzsektor verloren Deutsche Bank 2,3 Prozent, während Deutsche Börse um 1,8 Prozent zulegten.

Rally-Laune bei Altice und Royal Mail

Auf Hausse-Kurs gingen Altice Europe. Die Aktien sprangen um 24,4 Prozent auf 4,13 Euro nach oben nach einem Übernahmeangebot von Patrick Drahi. Der Gründer und Mehrheitsaktionär bietet 2,5 Milliarden Euro oder 4,11 Euro je Stammaktie. In der Folge plant Drahi, der bereits rund 77,58 Prozent an Altice besitzt, ein Delisting des an der Amsterdamer Börse notierten Telekom-Unternehmens.

In Rally-Laune zeigten sich auch Royal Mail, die britische Post, und legten um 6,0 Prozent zu. Ein starker Anstieg der Paktetauslieferungen hatte hier am Dienstag eine Hausse gestartet. Nun kamen Hoffnungen dazu, dass die verlustreichen Briefzustellungen von bisher sechs auf fünf Tage reduziert werden. Dies würde die Kosten kräftig senken.

Knorr-Bremse nach Platzierung im Minus

Die Aktie von Knorr-Bremse sackte um 7 Prozent ab nach einer Platzierung durch die KB Holding, hinter der Großaktionär Heinz Hermann Thiele steht. Er hat 10 Millionen Aktien im Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde Euro bei Investoren platziert. Dazu belastete noch eine Verkaufsempfehlung von Hauck & Aufhäuser, die die Aktien als überbewertet bezeichneten.

Bei der Aktie von Spiele-Entwickler Ubisoft ging es 5,6 Prozent nach oben. Die Analysten von Jefferies haben die Titel auf "Kaufen" hochgestuft.

Auch bei Fuchs Petrolub trieb eine Kaufempfehlung durch die Commerzbank den Kurs um 5,6 Prozent an. Wegen der Erholung der Fahrzeugproduktion in China setzen die Analysten auf bessere Verkäufe bei dem Unternehmen.

Schlusslicht in Europas stellten alle mit Luftfahrt verwandten Branchen. Händler wiesen darauf hin, mit Corona und Reisesorgen habe dies nichts zu tun. Europas Airlines wie Ryanair, Easyjet und IAG verloren bis zu 3,5 Prozent, Lufthansa gaben um 2,1 Prozent nach. Für Flughafenbetreiber wie Fraport ging es sogar um 4,1 Prozent abwärts.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.315,81 +3,04 +0,1% -11,5%

Stoxx-50 2.986,20 +9,86 +0,3% -12,3%

Stoxx-600 367,96 +0,48 +0,1% -11,5%

XETRA-DAX 13.202,84 -6,05 -0,0% -0,4%

FTSE-100 London 6.032,09 +28,77 +0,5% -20,4%

CAC-40 Paris 5.034,14 +10,21 +0,2% -15,8%

AEX Amsterdam 552,01 +1,51 +0,3% -8,7%

ATHEX-20 Athen 1.526,83 -2,23 -0,1% -33,6%

BEL-20 Brüssel 3.351,24 -4,61 -0,1% -15,3%

BUX Budapest 34.837,99 -20,04 -0,1% -24,4%

OMXH-25 Helsinki 4.317,05 -9,06 -0,2% +2,3%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.237,19 +4,67 +0,4% -10,9%

OMXC-20 Kopenhagen 1.315,16 +0,64 +0,0% +15,8%

PSI 20 Lissabon 4.326,02 -14,43 -0,3% -17,3%

IBEX-35 Madrid 6.943,20 -56,00 -0,8% -27,3%

FTSE-MIB Mailand 19.820,75 +0,53 +0,0% -15,7%

RTS Moskau 1.222,09 +5,50 +0,5% -21,1%

OBX Oslo 753,46 +3,05 +0,4% -10,7%

PX Prag 897,77 -6,92 -0,8% -19,5%

OMXS-30 Stockholm 1.801,46 -1,39 -0,1% +1,7%

WIG-20 Warschau 1.772,89 +8,03 +0,5% -17,5%

ATX Wien 2.232,62 -12,86 -0,6% -28,6%

SMI Zürich 10.439,52 +52,08 +0,5% -1,7%

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:35 Uhr Do, 17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1832 +0,10% 1,1836 1,1886 +5,5%

EUR/JPY 125,62 +0,11% 125,66 126,17 +3,1%

EUR/CHF 1,0765 +0,02% 1,0769 1,0778 -0,8%

EUR/GBP 0,9254 +0,23% 0,9229 0,9221 +9,3%

USD/JPY 106,17 +0,02% 106,17 106,17 -2,4%

GBP/USD 1,2788 -0,10% 1,2825 1,2889 -3,5%

USD/CNH (Offshore) 6,8361 -0,12% 6,8384 6,8320 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.318,01 -0,25% 10.246,01 10.374,51 +43,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,54 37,30 +0,6% 0,24 -34,5%

Brent/ICE 40,01 40,06 -0,1% -0,05 -35,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.949,60 1.956,10 -0,3% -6,50 +28,5%

Silber (Spot) 26,92 26,93 -0,0% -0,00 +50,8%

Platin (Spot) 936,65 929,10 +0,8% +7,55 -2,9%

Kupfer-Future 3,04 2,99 +1,8% +0,05 +7,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2020 12:16 ET (16:16 GMT)

Werbung