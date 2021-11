MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Philips sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen sind wenig verändert in den Handel am Montag gestartet. Der DAX gewinnt im frühen Geschäft einen Punkt auf 16.095. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 4.373 Punkte nach oben. Marktteilnehmer rechnen mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Nennenswerte Impulse sind nicht zu verarbeiten. Positiv gewertet werden allerdings der weitere leichte Rückgang der Ölpreise sowie die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China.

Berichtssaison läuft aus

Philips verlieren mit Abgaben von 8,9 Prozent deutlich. Belastend wirkt ein Update der FDA zu dem von Philips in Medizingeräten eingesetztem Schaumstoff, der möglicherweise gesundheitsschädigend ist. Die FDA hat weitere Tests von Philips eingefordert. Nach Einschätzung von Berenberg dürften die FDA-Kommentare zusätzliche Sorgen bei den Anlegern wegen zukünftiger möglicher Schadensforderungen auslösen.

Ahold startet mit Aufschlägen von 4,0 Prozent. Ein Marktteilnehmer sieht zwei Kurstreiber: Zum einen legt Ahold ein Aktienrückkaufprogramm auf. Zum anderen denkt der Handelskonzern über einen Börsengang seines Online-Retail-Geschäfts nach.

Airbus gewinnen 2,6 Prozent. "Die Luftfahrtmesse in Dubai rückt die Flugzeugbauer in den Blick", sagt ein Händler. Zum einen gebe es erste Bestellungen, so hat Indigo Partners 255 A321 bestellt. "Zum anderen klingen die Aussagen zu einem Bedarf von 39.000 neuen Flugzeugen in den kommenden Jahren positiv", sagt er. Außerdem sei Airbus ein Profiteur der jüngsten Dollar-Stärke.

SAF-Holland steigen um 5,9 Prozent. Umsatz und bereinigtes EBIT liegen im dritten Quartal leicht über den Erwartungen, heißt es im Handel. Zwar sei der operative Cashflow zurückgegangen, er werde sich aber im Schlussquartal deutlich verbessern. Den Ausblick habe das Unternehmen bekräftigt.

Vantage Towers rücken um 1,3 Prozent vor. Die Vodafone-Abspaltung hat den Ausblick für den freien Cashflow erhöht. Die neue Prognose von 405 bis 415 Millionen Euro liege sowohl leicht über der bisherigen Schätzung von 390 bis 400 Millionen als auch über dem Konsens von 395 Millionen, heißt es am Markt.

Secunet mit schwachem Ausblick unter Druck

Secunet Securities knicken um 21,9 Prozent ein. Die im SDAX notierte IT-Firma veröffentlichte eine Prognose für 2022, die sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT unterhalb der Erwartung für 2021 liegt. "Als Wachstumstitel ist Secunet hoch bewertet, und da drücken enttäuschende Ausblicke den Kurs schon besonders stark", so ein Marktteilnehmer.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.372,73 +0,1% 2,40 +23,1%

Stoxx-50 3.777,37 +0,3% 10,59 +21,5%

DAX 16.095,06 +0,0% 0,99 +17,3%

MDAX 35.885,75 +0,0% 16,70 +16,5%

TecDAX 3.885,68 -0,4% -14,16 +20,9%

SDAX 17.234,36 -0,1% -24,42 +16,7%

FTSE 7.357,20 +0,1% 9,29 +13,7%

CAC 7.104,23 +0,2% 12,83 +28,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,27 -0,01 +0,30

US-Zehnjahresrendite 1,55 -0,02 +0,63

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:35 Uhr Fr., 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1441 -0,0% 1,1455 1,1449 -6,3%

EUR/JPY 130,43 +0,0% 130,55 130,41 +3,4%

EUR/CHF 1,0538 -0,1% 1,0536 1,0544 -2,5%

EUR/GBP 0,8530 +0,0% 0,8533 0,8538 -4,5%

USD/JPY 114,01 +0,0% 113,96 113,90 +10,4%

GBP/USD 1,3412 -0,0% 1,3430 1,3410 -1,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3760 -0,1% 6,3777 6,3744 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 65.761,76 +1,9% 65.586,01 63.208,76 +126,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,48 80,79 -0,4% -0,31 +68,8%

Brent/ICE 81,58 82,17 -0,7% -0,59 +61,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.859,26 1.864,85 -0,3% -5,60 -2,0%

Silber (Spot) 25,17 25,32 -0,6% -0,15 -4,6%

Platin (Spot) 1.076,85 1.089,00 -1,1% -12,15 +0,6%

Kupfer-Future 4,42 4,45 -0,6% -0,03 +25,5%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2021 03:55 ET (08:55 GMT)