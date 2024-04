MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Powell hält sich Optionen offen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen sind wenig verändert in den Handel am Donnerstag gestartet. Die Vorgaben sind weitgehend neutral. Die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell vom Vorabend hat keine klaren Indikationen über das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank geliefert. Die etwas stärkere Wirtschaftsaktivität zu Beginn dieses Jahres hat zwar nach Aussage von Powell die Erwartung der US-Notenbank nicht nennenswert verändert, dass Zinssenkungen in diesem Jahr möglich sein werden.

Allerdings würden erst weitere Inflationsdaten zeigen, ob es sich bei den Januar- und Februarwerten nur um Ausreißer oder eine Änderung des längerfristigen Trends handele, so der Fed-Chef. Und weiter: "Wir gehen nicht davon aus, dass es angemessen ist, unseren Leitzins zu senken, ehe wir darauf vertrauen können, dass die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent sinkt", sagte Powell. Am Rentenmarkt hielten sich die Reaktion auf die Powell-Rede in Grenzen.

Der DAX gewinnt im frühen Handel 5 Punkte auf 18.373, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 5.077 Stellen. Am Devisenmarkt erholt sich Euro weiter und klettert auf knapp über 1,0850 Dollar. Auch am Anleihemarkt ist es ruhig.

US-Arbeitsmarktbericht am Freitag

Ein nächster wichtiger Zinsindikator ist der US-Arbeitsmarktbericht für März am Freitag. Sollte sich der Arbeitsmarkt erneut in einer robusten Verfassung zeigen, könnte das die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen weiter sinken lassen. Der ADP-Arbeitsmarktbericht am Vortag war besser als erwartet ausgefallen und hat somit in diese Richtung gedeutet. Am Vormittag werden die europäischen Erzeugerpreise für Februar veröffentlicht - es wird mit einem starken Rückgang gerechnet. Auch publiziert die EZB das Protokoll ihrer jüngsten März-Sitzung.

Unternehmensnachrichten sind rar. Sanofi hat eine grundsätzliche Einigung zur Beilegung von etwa 4.000 Klagen im Zusammenhang mit dem Vorwurf erzielt, ihr Sodbrennen-Medikament Zantac habe Krebs verursacht. Das Unternehmen teilte mit, dass die finanziellen Bedingungen der Einigung vertraulich seien. Allerdings sind trotz der Einigung weitere Klagen anhängig. Um mehr als eine Sentiment-Story für die Sanofi-Aktie dürfte es sich mithin nicht handeln. Sanofi gewinnen im frühen Geschäft 0,4 Prozent.

Redcare Parmacy (+1,9%) hat nach Einschätzung von Hauck Aufhäuser solide vorläufige Umsatzzahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die Erlöse liegen mit 560 Millionen Euro einen Tick unter der Konsensschätzung von 573 Millionen. Die Analysten sprechen von der "Ruhe vor dem Sturm". Ab dem zweiten Quartal dürften die Umsätze aus E-Rezepten massiv anziehen, heißt es.

Grenke (+1,5%) hat höhere Finanzierungskosten im ersten Quartal an seine Kunden weitergeben können. Der Leasinganbieter steigerte seinen Deckungsbeitrag im Neugeschäft und hielt seine Marge stabil.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.077,25 +0,2% 8,00 +12,3%

Stoxx-50 4.412,62 +0,1% 2,47 +7,8%

DAX 18.372,87 +0,0% 5,15 +9,7%

MDAX 27.046,25 -0,0% -11,23 -0,3%

TecDAX 3.396,55 -0,3% -9,75 +1,8%

SDAX 14.337,03 +0,4% 52,37 +2,7%

FTSE 7.956,38 +0,2% 18,94 +2,6%

CAC 8.162,02 +0,1% 8,79 +8,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,39 -0,01 -0,19

US-Zehnjahresrendite 4,37 +0,02 +0,49

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:06 % YTD

EUR/USD 1,0852 +0,2% 1,0844 1,0823 -1,7%

EUR/JPY 164,66 +0,2% 164,43 164,28 +5,8%

EUR/CHF 0,9833 +0,5% 0,9795 0,9801 +6,0%

EUR/GBP 0,8570 +0,1% 0,8569 0,8575 -1,2%

USD/JPY 151,73 +0,0% 151,64 151,79 +7,7%

GBP/USD 1,2662 +0,1% 1,2656 1,2622 -0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2473 -0,0% 7,2465 7,2534 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 66.187,44 +0,4% 65.671,93 66.411,71 +52,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,41 85,43 -0,0% -0,02 +17,6%

Brent/ICE 89,31 89,35 -0,0% -0,04 +16,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 25,85 25,79 +0,2% +0,06 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.294,23 2.300,71 -0,3% -6,48 +11,2%

Silber (Spot) 27,04 27,20 -0,6% -0,16 +13,7%

Platin (Spot) 943,26 935,50 +0,8% +7,76 -4,9%

Kupfer-Future 4,24 4,19 +1,1% +0,05 +8,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

