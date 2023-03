MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Sartorius fallen nach Milliardenkauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind praktisch unverändert in den Handel am Freitag gestartet. Gestützt wird die gute Laune durch besser als gedacht ausgefallene Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus China. Das Top-Ereignis des Tages sind aber weitere Inflationsdaten aus Europa und den USA. "Hier gibt es ein hohes negatives Überraschungspotenzial für den Markt", kommentiert ein Händler. Daher halten sich Anleger mit Käufen zurück.

Im Blick steht die Entwicklung der Kernrate in der Eurozone . Diese sollte nicht stärker als die erwarteten 5,7 Prozent gestiegen sein, sonst kämen wieder EZB-Zinssorgen auf, heißt es im Handel. Noch wichtiger sei dann der PCE-Kern-Index aus den USA am Nachmittag, heißt es. Er wird mit einem Anstieg von 4,7 Prozent prognostiziert. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 15.507, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,1 Prozent auf 4.281 nach unten.

Im DAX führen Sartorius mit Abgaben von 4,1 Prozent die Verliererliste an. Der Laborausrüster verstärkt sich bei Zell- und Gentherapien mit der Übernahme der französischen Polyplus für etwa 2,4 Milliarden Euro von Privatinvestoren. "Das scheint eine sehr hohe Prämie für einen Umsatz im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zu sein", sagt ein Händler: "Aber bei Biotechs geht es ja um die Perspektiven". Die Aktien der französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech in Paris, über die der Deal abgewickelt wird, geben 6,6 Prozent nach.

Margendruck bei Jungheinrich

Für Jungheinrich geht es 6,6 Prozent nach unten. Die Jahreszahlen werden im Handel zwar als gut bezeichnet, aber es mache sich Margendruck bemerkbar. Der Ausblick auf 2023 sei etwas konservativ, die Marge werde mit 7,3 bis 8,1 Prozent leicht unter Vorjahr erwartet, heißt es weiter.

Nordex verlieren 1,9 Prozent nach einem verhaltenen Ausblick. "Die Umsatzerwartung ist etwas höher als erwartet, aber mit der Marge kommt Nordex nicht richtig voran", sagt ein Händler. Selbst das "mehr als perfekte Umfeld" aus Politik und Investitionsdruck könne nicht richtig in Gewinne umgemünzt werden. Nordex sieht eine EBITDA-Marge in der Spanne von höchstens plus 3 Prozent, aber nach unten eventuell auch minus 2 Prozent.

Knaus Tabbert profitiert von hohem Camping-Interesse

Als "überraschend positiv" werten Händler den Ausblick von Knaus Tabbert (+7,3%). "Mit dem Corona-Ende hatte man eher mit einem Rückgang des Camping-Interesses gerechnet", sagt ein Händler. Stattdessen sieht der Wohnwagenhersteller ein fortgesetztes Wachstum. Die Aufträge liegen bei rund 1,3 Milliarden Euro nach einem realisierten Umsatz von 1,05 Milliarden Euro vergangenen Jahr. Preiserhöhungvon 6 bis 8 Prozent seien darin noch gar nicht enthalten.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.280,61 -0,1% -4,81 +12,8%

Stoxx-50 3.920,56 +0,2% 6,44 +7,4%

DAX 15.506,85 -0,1% -15,55 +11,4%

MDAX 27.386,78 -0,3% -72,01 +9,0%

TecDAX 3.292,78 -0,9% -30,88 +12,7%

SDAX 13.034,86 -0,6% -83,73 +9,3%

FTSE 7.623,32 +0,0% 2,89 +2,3%

CAC 7.267,34 +0,1% 3,97 +12,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,37 +0,00 -0,20

US-Zehnjahresrendite 3,57 +0,02 -0,31

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:32 Uhr Do, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0882 -0,2% 1,0896 1,0910 +1,7%

EUR/JPY 144,90 +0,1% 144,90 144,80 +3,2%

EUR/CHF 0,9957 -0,0% 0,9959 0,9965 +0,6%

EUR/GBP 0,8802 -0,0% 0,8796 0,8816 -0,6%

USD/JPY 133,13 +0,3% 132,97 132,72 +1,5%

GBP/USD 1,2366 -0,2% 1,2389 1,2376 +2,2%

USD/CNH (Offshore) 6,8745 +0,0% 6,8696 6,8789 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 27.705,07 -1,4% 28.061,06 28.397,42 +66,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,08 74,37 -0,4% -0,29 -7,9%

Brent/ICE 78,59 79,27 -0,9% -0,68 -7,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 44,55 43,58 +2,2% +0,97 -43,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.975,19 1.978,00 -0,1% -2,81 +8,3%

Silber (Spot) 23,73 23,80 -0,3% -0,07 -1,0%

Platin (Spot) 986,33 989,70 -0,3% -3,38 -7,7%

Kupfer-Future 4,03 4,09 -1,4% -0,06 +5,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

