MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Traton nach Zahlen unter Druck

DOW JONES--Nur wenig verändert sind Europas Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX legt um 0,2 Prozent zu auf 23.045 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,1 Prozent auf 5.465 Punkte. Damit liegt das Allzeithoch des DAX zwar weiterhin in Reichweite: "Es bleibt aber zunächst bei der politischen Börse", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Diskussionen um die Schuldenbremse. "Sollten die Pakete für Verteidigung und Infrastruktur scheitern, hat der DAX Rückschlagspotenzial", sagt er. Eine Einigung über die Pakete dürfte dagegen für einen weiteren Aufwärtsschub sorgen. Daneben bleiben die US-Zölle und die Gegenmaßnahmen bestimmendes Thema.

Wer­bung Wer­bung

Anleger zeigen sich daher stark verunsichert, der Volatilitätsindex VDAX ist auf den höchsten Stand seit dem Japan-Crash im vergangenen August gestiegen. "Das zeigt, wie groß die Verunsicherung unter den Anlegerinnen und Anlegern aktuell ist, obwohl der DAX in der Nähe seines Rekordhochs notiert", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Im Normalfall steigt der VDAX bei fallenden Kursen, bei steigenden Kursen fällt er.

Positiv gesehen wird der anhaltende Rückgang der Ölpreise, die nahe ihrem Jahrestief liegen. Auch die Erdgaspreise sind mit dem warmen Wetter zuletzt stark gefallen und auf die Niveaus von Ende September zurückgekehrt, was die Verbraucher entlastet. Impulse könnten am Vormittag vom Sentix-Konjunkturindex ausgehen. Am Abend geraten die Zahlen von Oracle als möglicher Impulsgeber für SAP in den Blick.

Wer­bung Wer­bung

Gewinnmitnahmen nach schwachem Traton-Ausblick

Von guten Zahlen und einem schwachen Ausblick spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Traton. Die Marge habe sich im vergangenen Jahr besser entwickelt als erwartet, auch die Dividende liege leicht über der Prognose. Allerdings liege der Margenausblick für das neue Gesamtjahr von 7,5 bis 8,5 Prozent unter der Markterwartung von 8,7 Prozent. Entsprechend fallen die Aktien um 5,6 Prozent.

Lufthansa und Fraport von Streiks belastet

Lufthansa (-1,6%) und Fraport (-1,4%) leiden unter den Warnstreiks. Verdi hat das Bodenpersonal in den Ausstand gerufen, um den Druck in den Tarifverhandlungen zu erhöhen. Der Flugverkehr ist an mehreren Flughäfen so gut wie lahmgelegt, heißt es in verschiedenen Berichten.

Wer­bung Wer­bung

Zahlen von LEG Immobilien im Rahmen der Erwartungen

Nahe an den Erwartungen liegen die Ergebnisse von LEG Immobilien für das Gesamtjahr 2024. Die Aktien erhöhen sich um 0,6 Prozent. Während der bereinigte FFO etwas darunter liegt, hat das EBITDA die Erwartungen leicht geschlagen. Den Ausblick hat der Konzern bekräftigt. "Die Immobilienaktien sind die Verlierer der steigenden Renditen", so ein Marktteilnehmer.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.465,37 -0,1% -3,0% +11,7% +11,7%

Stoxx-50 4.698,11 +0,1% +3,4% +9,0% +9,0%

DAX 23.045,02 +0,2% +36,1% +15,6% +15,6%

MDAX 29.644,65 +0,3% +84,4% +15,5% +15,5%

TecDAX 3.799,04 +0,1% +3,9% +11,1% +11,1%

SDAX 15.616,51 +0,1% +9,2% +13,8% +13,8%

CAC 8.138,17 +0,2% +17,4% +10,0% +10,0%

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Do, 17:00 % YTD

EUR/USD 1,0819 -0,3% 1,0850 1,0818 +4,7%

EUR/JPY 159,4245 -0,4% 160,0130 160,3450 -1,6%

EUR/CHF 0,9511 -0,2% 0,9526 0,9586 +2,0%

EUR/GBP 0,8395 +0,1% 0,8390 0,8393 +1,4%

USD/JPY 147,3610 -0,1% 147,4865 148,2140 -5,9%

GBP/USD 1,2888 -0,3% 1,2931 1,2889 +3,0%

USD/CNY 7,1778 +0,2% 7,1667 7,1517 -0,6%

USD/CNH 7,2679 +0,4% 7,2412 7,2440 -1,2%

AUS/USD 0,6317 +0,2% 0,6302 0,6351 +1,6%

Bitcoin USD 81.917,75 +1,7% 80.582,60 90.804,45 -7,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,90 67,04 -0,2% -0,14 +0,1%

Brent/ICE 70,31 70,45 -0,2% -0,14 -5,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.904,43 2.911,84 -0,3% -7,41 +10,9%

Silber (Spot) 30,04 30,01 +0,1% 0,03 +7,6%

Platin (Spot) 897,47 889,66 +0,9% 7,81 +1,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2025 04:36 ET (08:36 GMT)