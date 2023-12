MÄRKTE EUROPA/Wieder aufwärts bei dünner werdenden Umsätzen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer zu Wochenbeginn ging es an den europäischen Aktienmärkten am Dienstag wieder nach oben. Der Handel verlief erneut in sehr ruhigen Bahnen. Viele Investoren haben mit Blick auf Weihnachten und den Jahreswechsel ihre Aktivitäten bereits deutlich nach unten gefahren. Marktteilnehmer schließen nicht aus, dass es in den kommenden Tagen in ausgesuchten Werten noch zu "Window-Dressing" durch institutionelle Anleger kommt. Die Profis nutzen die letzten Tage des Jahres gerne dazu, um die Performance ihrer Portfolios "aufzuhübschen".

Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 16.744 Punkte und profitierte davon, dass das Schwergewicht Siemens nach einer Kurszielanhebung auf 200 Euro durch die UBS um 2,8 Prozent zulegte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,3 Prozent auf 4.535 Punkte nach oben. Damit blieben die Indizes aber unter den jüngsten Rekordständen.

Am Devisenmarkt stand der Yen unter Abgabedruck. Die japanische Notenbank hat ihre Geldpolitik unverändert belassen. Die Bank of Japan (BoJ) bestätigte den negativen Kurzfristzins bei minus 0,1 Prozent und den Referenzwert für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bei 1 Prozent. Die Ankündigung der Notenbank enthielt keinen Hinweis auf eine Verschärfung der Geldpolitik.

Nucera profitieren von Analystenkommentaren

Nucera profitierten von positiven Analysten-Kommentaren, deren Kursziele durchweg viel Platz nach oben bieten. Für Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank ist Nucera das Unternehmen primus inter pares. Während andere Wettbewerber aus dem Wasserstoffsektor zuletzt enttäuscht hätten, liefere die Thyssen-Tochter. Das Management erwarte, dass etwa zwei Drittel der aktiven Projektpipeline mit einem kumulierten Wert von über 8 Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024/25, also den nächsten 20 Monaten, unterschriftsreif würden. Das sollte ausreichendes Wachstumspotenzial bieten. Das auf 29 von 30 Euro gesenkte Kursziel bietet trotz eines Plus in der Aktie von 12,5 Prozent auf 18,71 Euro noch Platz nach oben.

Covestro gewannen 1,4 Prozent auf 53,74 Euro. Laut einem Bloomberg-Bericht will Adnoc die Offerte für Covestro auf 60 Euro je Anteilsschein erhöhen. Es wäre nicht das erste Gebot durch Abu Dhabi. Zuletzt war im Sommer von einem Gebot von 57 Euro die Rede nach zuvor 55 Euro. Entsprechend vorsichtig reagierten die Anleger auf die neue Spekulation.

Unlängst wurde Adnoc auch Interesse an der von BASF kontrollierten Ölgesellschaft Wintershall Dea nachgesagt. Das staatliche Unternehmen prüfe ein Angebot, um seine globale Präsenz zu verstärken, berichtete ebenfalls Bloomberg. Dabei könnte der Konzern mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden.

Bei Volkswagen haben sich Management und Betriebsrat auf das Effizienzprogramm für die Kernmarke geeinigt, mit dem der Ergebnisbeitrag für den Gesamtkonzern in den kommenden Jahren spürbar steigen soll. Für die Analysten lieferte dies keine Überraschung, die Aktie schloss 0,6 Prozent tiefer.

UBS legen mit Einstieg von Finanzinvestor zu

UBS stiegen um 3,4 Prozent. Der Finanzinvestor Cevian Capital hat nach eigenen Angaben für 1,2 Milliarden Euro einen Anteil von rund 1,3 Prozent übernommen. "Cevian sieht in der UBS signifikantes Wertpotenzial", sagt Lars Förberg, Managing Partner und Mitgründer von Cevian Capital. Der Einstieg wird an der Börse als Vertrauensbeweis gewertet.

Für Superdry ging es nach einer Gewinnwarnung in London um 17,5 Prozent nach unten. Die Einzelhandelsumsätze des Bekleidungsherstellers sind in den 26 Wochen bis Ende Oktober um 13 Prozent geschrumpft, die Großhandelsumsätze gar um 41 Prozent. Die Zurückhaltung der Konsumenten hat belastet, genauso wie das milde Herbstwetter. Die Superdry-Warnung dürfte auch für Wettbewerber von Relevanz sein, hieß es im Handel.

Mit plus 1,2 Prozent reagierten Schott Pharma auf die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Diese sind leicht über den Schätzungen der LBBW ausgefallen. Der Umsatz lag mit 899 Millionen Euro über deren Schätzung von 878 Millionen. Das gilt auch für das EBITDA von 239 Millionen Euro - hier ging die LBBW von 233 Millionen aus. Das Unternehmen sei "sowohl für das kommende Geschäftsjahr als auch für unsere mittelfristigen Ziele äußerst zuversichtlich", sagte CFO Almuth Steinkühler.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.535,40 +14,27 +0,3% +19,6%

Stoxx-50 4.074,45 +9,32 +0,2% +11,6%

Stoxx-600 477,04 +1,72 +0,4% +12,3%

XETRA-DAX 16.744,41 +93,86 +0,6% +20,3%

FTSE-100 London 7.638,03 +23,55 +0,3% +2,2%

CAC-40 Paris 7.574,67 +5,81 +0,1% +17,0%

AEX Amsterdam 792,48 +3,33 +0,4% +15,0%

ATHEX-20 Athen 3.143,29 +30,45 +1,0% +39,6%

BEL-20 Bruessel 3.742,59 +22,44 +0,6% +1,1%

BUX Budapest 60.864,82 +326,20 +0,5% +39,0%

OMXH-25 Helsinki 4.485,87 +41,52 +0,9% -8,1%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.390,15 -97,11 -1,1% +41,1%

OMXC-20 Kopenhagen 2.228,08 +13,51 +0,6% +21,4%

PSI 20 Lissabon 6.384,49 -19,29 -0,3% +11,2%

IBEX-35 Madrid 10.106,70 +51,80 +0,5% +22,8%

FTSE-MIB Mailand 30.363,53 +122,51 +0,4% +28,1%

OBX Oslo 1.190,28 -9,11 -0,8% +9,2%

PX Prag 1.382,38 +0,54 +0,0% +15,0%

OMXS-30 Stockholm 2.384,54 +10,37 +0,4% +16,7%

WIG-20 Warschau 2.354,57 +20,07 +0,9% +31,4%

ATX Wien 3.382,32 +17,96 +0,5% +7,8%

SMI Zuerich 11.146,43 -9,37 -0,1% +3,9%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:55 Uhr Mo, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,0976 +0,5% 1,0927 1,0922 +2,5%

EUR/JPY 157,70 +1,1% 156,84 156,23 +12,4%

EUR/CHF 0,9450 -0,2% 0,9464 0,9475 -4,5%

EUR/GBP 0,8610 -0,3% 0,8631 0,8635 -2,7%

USD/JPY 143,68 +0,6% 143,59 143,04 +9,6%

GBP/USD 1,2746 +0,8% 1,2658 1,2649 +5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1236 -0,3% 7,1495 7,1444 +2,8%

Bitcoin

BTC/USD 42.154,96 -0,8% 42.915,95 41.238,58 +154,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,01 72,47 +2,1% +1,54 -3,6%

Brent/ICE 79,48 77,95 +2,0% +1,53 -2,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,365 35,33 -5,5% -1,96 -58,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.044,48 2.027,27 +0,8% +17,22 +12,1%

Silber (Spot) 24,09 23,80 +1,2% +0,29 +0,5%

Platin (Spot) 963,75 951,00 +1,3% +12,75 -9,8%

Kupfer-Future 3,91 3,85 +1,8% +0,07 +2,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2023 12:19 ET (17:19 GMT)