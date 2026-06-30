MÄRKTE EUROPA/Zäher Handel - Technologieaktien erholt

21.07.26 10:00 Uhr

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstagvormittag in der Breite mit wenig Bewegung. Für Risikoscheu sorgen die angespannte Lage im Nahen Osten und die zuletzt sehr wacklige und wechselhafte Stimmung rund um das Thema KI. Die zentrale Frage bleibt, ob sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz am Ende rechnen werden. Im Iran-Krieg hat nun zwar Katar die Idee eines 10-tägigen Waffenstillstands und einer Aussetzung der Schifffahrtsbeschränkungen in der Straße von Hormus ins Spiel gebracht. Zugleich gibt es aber Drohungen der vom Iran unterstützten Huthis, andernorts Schiffe anzugreifen. Beim Ölpreis tut sich dennoch wenig. Brent-Öl kostet 89,30 Dollar., nachdem am Vortag auch schon über 90 Dollar fällig waren.

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Der DAX legt um 0,1 Prozent auf 24.867 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,4 Prozent im Plus, er wird gestützt vor allem von einer Erholung bei Technologieaktien. Deren Stoxx-Subindex steigt im Sog günstiger Branchenvorgaben aus den USA und Asien um 0,7 Prozent. Favorisiert werden Aktien aus dem Halbleitersektor wie BE Semiconductor, ASML, STMicro, Infineon und Aixtron mit Gewinnen bis knapp 3 Prozent.

Im SDAX fallen Jungheinrich um 3,5 Prozent, nachdem die deutsche Finanzaufsicht Bafin eine Prüfung eingeleitet hat. Dabei geht es um den Abschlusses des ersten Halbjahrs 2025 sowie des dazugehörigen Zwischenlageberichts, in dem der Gabelstaplerhersteller mit Bewertungen von Vermögenswerten gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben soll.

Fraport geben um 1,4 Prozent nach, gedrückt durch eine Abstufung auf Equalweight durch Barclays. Die wenig liquide Aktie von Hamburger Hafen & Logistik liegt 1,9 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat wegen Umbauabeiten aber auch wegen des schwierigen Umfelds die Gewinnprognose gesenkt.

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In Zürich geht es für Novartis um 1,5 Prozent nach oben. Der Pharmariese ist im zweiten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das operative Kernergebnis stagnierte zwar bei 5,94 Milliarden Dollar, übertraf damit aber dennoch die Konsensschätzung von 5,31 Milliarden. Novartis rechnet dessen ungeachtet im Gesamtjahr mit einem Rückgang des operativen Kernergebnisses um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz, obwohl ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich erwartet wird. Der Kurs des Wettbewerbers Roche fällt um 0,7 Prozent.

Lindt & Spruengli hat im ersten Halbjahr dank Preiserhöhungen einen höheren Nettogewinn erzielt. Die Aktie legt um 0,4 Prozent zu. Ebenfalls in Zürich geht es für Swatch um 3,1 Prozent südwärts. Der Uhrenhersteller profitierte zwar in den vergangenen Monaten von einer starken Umsatzbeschleunigung, laut den Vontobel-Analysten schlägt sich dies aber noch nicht in der Profitabilität nieder.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.250,35 +0,4 22,95 6.227,40 7,9

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Stoxx-50 5.385,55 +0,3 15,55 5.370,00 9,5

DAX 24.867,42 +0,1 20,73 24.846,69 1,6

MDAX 31.597,41 -0,3 -83,30 27.039,42 3,2

TecDAX 3.755,86 -0,4 -15,73 3.091,28 3,7

SDAX 18.213,78 -0,4 -69,87 13.062,07 6,0

FTSE 10.508,30 -0,2 -16,46 10.524,76 5,8

CAC 8.347,07 +0,1 6,96 8.340,11 2,4

SMI 14.263,62 +0,1 9,26 14.254,36 7,5

ATX 6.395,08 -0,0 -1,72 6.396,80 20,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:03

EUR/USD 1,1424 +0,1 0,0010 1,1414 1,1407

EUR/JPY 185,7 +0,1 0,2400 185,46 185,4000

EUR/CHF 0,9248 +0,0 0,0003 0,9245 0,9243

EUR/GBP 0,8498 +0,0 0,0001 0,8497 0,8493

USD/JPY 162,56 +0,0 0,0700 162,49 162,5300

GBP/USD 1,3441 +0,1 0,0013 1,3428 1,3426

USD/CNY 6,7652 -0,0 -0,0016 6,7668 6,7668

USD/CNH 6,7656 -0,0 -0,0028 6,7684 6,7694

AUS/USD 0,7018 +0,3 0,0024 0,6994 0,6999

Bitcoin/USD 65.987,46 +1,0 653,83 65.333,63 64.538,78

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,03 -0,2 -0,20 83,23

Brent/ICE 89,25 +0,0 0,03 89,22

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.073,74 +1,7 68,03 4.005,71

Silber 59,01 +4,6 2,60 56,42

Platin 1.635,10 +2,6 41,10 1.594,00

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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July 21, 2026 04:01 ET (08:01 GMT)