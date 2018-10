MÄRKTE EUROPA/Zahlenflut aus Europa schwemmt Börsen nach oben

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa geht es am Mittwoch im frühen Handel deutlich nach oben. Dabei helfen zunächst die guten Vorgaben der Wall Street sowie aus Asien. Anleger setzen weiterhin darauf, dass es in dem Handelskonflikt zwischen den USA und China zu einer für die Börsen gütlichen Lösung kommen wird. Zudem hilft die Berichtssaison, die teilweise bessere Quartalszahlen liefert als befürchtet. In diesem Umfeld legt der DAX um 1,4 Prozent auf 11.446 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,6 Prozent auf 3.198 Punkte nach oben.

Zahlenflut aus Europa

Zur Wochenmitte haben viele europäische Unternehmen Zahlen veröffentlicht, die auf den ersten Blick überwiegend positiv ausgefallen sind. So legte L'Oreal bereits am Vorabend Zahlen vor; der Umsatz auf vergleichbarer Basis wuchs im dritten Quartal um 7,5 Prozent. Damit war das Wachstum nicht nur stärker als erwartet, sondern auch das stärkste seit dem vierten Quartal 2007. "Allerdings war das Wachstum unausgewogen", heißt es bei Bernstein. Bernstein will Umsatz- und Gewinnschätzungen nun erhöhen und erwartet das auch vom Konsens. Für die Aktie geht es um 7 Prozent nach oben.

Von einer positiven Überraschung spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Telefonica, die Aktie legt um 3,4 Prozent zu. Der OIBDA liege mit 4,04 Milliarden Euro deutlich über den Erwartungen. Auch der Umsatz habe mit 11,7 Milliarden die Schätzungen leicht übertroffen. Den Umsatzausblick hat Telefonica nun leicht angehoben. "Auch die anderen europäischen Telekom-Werte sollten von der Entwicklung profitieren", sagt ein Händler.

Das französische Pharmaunternehmen Sanofi hat vor allem dank höherwertiger Medikamente im dritten Quartal zugelegt, die Aktie legt um knapp 4 Prozent zu. Für die Analysten von Liberum sind die Drittquartalszahlen der Air France-KLM "nicht so schlecht wie befürchtet" ausgefallen. Positiv werten sie, dass der Umsatz dank höherer Passagierzahlen gesteigert werden konnte. In Paris geht es für die Aktie um 4 Prozent nach oben.

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Beim Reifenhersteller Nokian läuft es momentan nicht rund: Während die Kosten steigen, bricht der Absatz weg. In der Folge sind die Umsätze wie auch das EBIT deutlich unterhalb der Markterwartung ausgefallen, die Aktie gibt um 12 Prozent nach.

Starke Nachfrage in Linde erwartet

Index-orientierte Anleger dürften die Aktie von Linde stark nachfragen. Zum Schlusskurs wird sich das Gewicht im Euro-Stoxx-50 mehr als verdoppeln, Linde wird dort zur fünftgrößten Aktie, nachdem sie erst im September in den Index aufgenommen worden sind. Ein großer Teil der Umsätze dürfte allerdings "Over the Counter" getätigt werden, heißt es bei Commerzbank Technical Analysis and Index Research. Nachdem Linde im Oktober der stärkste DAX-Titel war, geht es für die Aktie aktuell 1,4 Prozent nach unten.

"Deutlich über den Erwartungen", kommentiert ein Händler die Zahlen von RIB Software. Den Umsatzausblick hat das TecDAX-Unternehmen nun angehoben. Nach dem Kurssturz der vergangenen Monate legt die Aktie um 8 Prozent zu. Leicht über den Erwartungen liegt laut Marktteilnehmern der Umsatz von Dialog Semiconductor. Zusammen mit der bestätigten Margenprognose lese sich der Quartalsbericht positiv. Für die Aktie geht es um 7 Prozent nach oben. Nach den starken Zahlen am Vortag geht es für Aixtron um weitere 9 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.197,85 1,61 50,72 -8,74

Stoxx-50 2.939,56 1,56 45,22 -7,50

DAX 11.445,56 1,40 158,17 -11,40

MDAX 24.028,39 1,44 340,96 -8,29

TecDAX 2.627,44 2,19 56,29 3,89

SDAX 11.002,32 2,10 226,54 -7,44

FTSE 7.139,89 1,48 104,04 -8,48

CAC 5.078,50 2,01 99,98 -4,41

Bund-Future 160,13 -0,15 2,52

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.34 Uhr

EUR/USD 1,1354 +0,1% 1,1343 1,1365

EUR/JPY 128,41 +0,1% 128,29 128,15

EUR/CHF 1,1399 -0,0% 1,1403 1,1406

EUR/GBR 0,8905 -0,3% 0,8927 0,8928

USD/JPY 113,11 +0,0% 113,09 112,77

GBP/USD 1,2747 +0,3% 1,2706 1,2729

Bitcoin

BTC/USD 6.329,89 +0,0% 6.327,23 6.336,37

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 J. -0,62 -0,63 -0,01

Deutschland 10 J. 0,39 0,37 -0,04

USA 2 Jahre 2,87 2,85 0,98

USA 10 Jahre 3,15 3,12 0,74

Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02

Japan 10 Jahre 0,12 0,12 0,07

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,65 66,18 +0,7% 0,47 +14,8%

Brent/ICE 76,69 75,91 +1,0% 0,78 +20,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.217,47 1.222,55 -0,4% -5,08 -6,6%

Silber (Spot) 14,34 14,47 -0,9% -0,13 -15,3%

Platin (Spot) 835,85 835,30 +0,1% +0,55 -10,1%

Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,4% +0,01 -20,2%

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2018 05:16 ET (09:16 GMT)