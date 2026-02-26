DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6200 +0,1%Nas22.624 -1,1%Bitcoin55.499 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl72,48 +2,2%Gold5.235 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Netflix 552484 Infineon 623100 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Zunehmende Iran-Unsicherheit belastet Börsen leicht

27.02.26 18:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24,85 EUR 2,50 EUR 11,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alzchem Group AG
146,40 EUR -10,80 EUR -6,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
48,71 EUR -1,18 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delivery Hero
20,27 EUR -0,50 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
257,80 EUR 4,60 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
70,88 CHF -1,02 CHF -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hypoport SE
92,90 EUR 10,00 EUR 12,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,88 EUR -0,21 EUR -4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
554,00 EUR 6,00 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
165,50 EUR 0,65 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
135,95 CHF 4,90 CHF 3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Telefonica S.A.
3,79 EUR 0,16 EUR 4,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
27,94 EUR 3,32 EUR 13,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit leichten Abgaben haben die europäischen Aktienmärkte den letzten Handelstag der Woche beendet. Grund waren am Nachmittag zunehmende Sorgen eines US-Militärschlags gegen den Iran, nachdem die Gespräche am Donnerstag ohne eine Einigung beendet wurden. Beide Seiten scheinen weiterhin weit von einer Übereinkunft entfernt zu sein. Die US-Botschaft in Israel teilte mit, das Außenministerium habe nicht unbedingt benötigtes Personal und dessen Familien unter Berufung auf Sicherheitsrisiken zur Ausreise aus dem Land ermächtigt. Die Ölpreise und Gold stiegen mit den Entwicklungen.

Wer­bung

Der DAX erholte sich im späten Handel wieder etwas und schloss 5 Punkte niedriger bei 25.284 Punkten, das Allzeithoch bei 25.508 Punkten liegt damit in greifbarer Nähe. Der Euro-Stoxx-50, der bereits am Vortag ein Rekordniveau erreicht hatte, gab um 0,4 Prozent auf 6.138 Punkte nach.

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Februar etwas deutlicher als erwartet nachgelassen. So stieg der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag nur noch um 2,0 (Januar: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,5 Prozent und eine unveränderte Jahresteuerungsrate von 2,1 Prozent erwartet.

Um 3,7 Prozent aufwärts ging es für Swiss Re. Der Rückversicherer verdiente im vierten Quartal 717 Millionen Dollar, was über der von Swiss Re ermittelten Analystenschätzung von 687 Millionen Dollar liegt. Dazu trieb ein Aktienrückkauf über 1 Milliarde Dollar den Kurs an. Im Sog legten Munich Re und Hannover Rück um jeweils 1,3 Prozent zu.

Wer­bung

Holcim verloren nach der Zahlenvorlage 1,4 Prozent und konnten damit zwischenzeitliche Kursgewinne nicht behaupten. Laut den Analysten der RBC hat der Zementhersteller im vierten Quartal eine robuste Leistung gezeigt, wobei das wiederkehrende operative Ergebnis über dem Konsens lag. Die Holcim-Prognosespannen für Umsatz und Gewinn lägen derweil etwas über den bisherigen Konsensschätzungen.

Die Aktien von IAG sanken um 7,8 Prozent. Die britisch-spanische Fluglinie hat mit dem Umsatz die Erwartungen knapp verfehlt.

Siemens Energy trotz Dividendenabschlag weit vorne

Zu den Tagesgewinnern im DAX gehörten Siemens Energy mit einem Plus von 1,0 Prozent. Die Aktie holte damit den Dividendenabschlag von 0,70 Euro pro Aktie mehr als wieder auf.

Wer­bung

BASF fielen um 1,9 Prozent. Der Ausblick belastete, hieß es von einem Marktteilnehmer. Der Chemieriese erwarte ein bereinigtes operatives Ergebnis von 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro, was in der Mitte unter der Markterwartung von 7 Milliarden Euro liege.

Die Aktie von Delivery Hero verlor nach der Zahlenvorlage 4,4 Prozent. Der Lieferdienst ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen und hat das Profitabilitätsziel erreicht. Bruttowarenwert, Umsatz und Gewinn verfehlten die Prognosen aber jeweils knapp. Alzchem schlossen nach der Zahlenvorlage 4,9 Prozent niedriger. Laut den Analysten von MPCM enthielten die Zahlen kaum Überraschendes, der Ausblick enttäuschte aber leicht. Hypoport stiegen um 9,1 Prozent, nachdem der Immobilienfinanzierer beim Ausblick positiv überrascht hatte.

Die Aktien von 1&1 stiegen um 8,3 Prozent. Im Handel wurde auf einen Kreise-Bericht in El Espanol verwiesen, laut dem Telefonica am Kauf von 1&1 interessiert sein soll. Die Übernahme respektiere die Ziele des Strategieplans, sie generiere bedeutende Synergien und wahre die Finanzdisziplin. Für die Aktie von Telefonica ging es um 5,5 Prozent nach oben, United Internet als 1&1-Großaktionär legten um 13,3 Prozent zu.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 6.138,41 -0,4% +6,4%

Stoxx-50 5.294,26 +0,1% +7,5%

Stoxx-600 633,85 +0,1% +6,9%

XETRA-DAX 25.284,26 -0,0% +3,3%

FTSE-100 London 10.846,70 k.A. +7,5%

CAC-40 Paris 8.580,75 -0,5% +5,8%

AEX Amsterdam 1.027,02 +0,5% +7,5%

ATHEX-20 Athen 5.799,42 -1,1% +9,6%

BEL-20 Bruessel 5.443,76 +0,1% +7,1%

BUX Budapest 126.534,75 -0,2% +14,2%

OMXH-25 Helsinki 6.147,52 +0,9% +7,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 13.717,81 k.A. +23,2%

OMXC-20 Kopenhagen 1.425,76 +0,1% -11,4%

PSI 20 Lissabon 9.276,09 +0,1% +12,2%

IBEX-35 Madrid 18.360,80 -0,7% +6,7%

FTSE-MIB Mailand 47.210,29 -0,5% +5,4%

OBX Oslo 1.819,54 +1,0% +12,7%

PX Prag 2.651,87 -0,2% -1,1%

OMXS-30 Stockholm 3.222,75 +0,5% +11,2%

WIG-20 Warschau 3.440,02 -0,2% +8,3%

ATX Wien 5.701,70 -1,1% +8,2%

SMI Zuerich 14.014,30 +0,7% +4,9%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:05

EUR/USD 1,1821 +0,2 0,0024 1,1797 1,1792

EUR/JPY 184,52 +0,2 0,3500 184,17 184,1100

EUR/CHF 0,9088 -0,5 -0,0041 0,9129 0,9127

EUR/GBP 0,8787 +0,4 0,0037 0,875 0,8729

USD/JPY 156,08 -0,0 -0,0300 156,11 156,1300

GBP/USD 1,3451 -0,2 -0,0030 1,3481 1,3507

USD/CNY 6,8579 +0,3 0,0170 6,8409 6,8409

USD/CNH 6,8604 +0,3 0,0181 6,8423 6,8424

AUS/USD 0,7122 +0,3 0,0018 0,7104 0,7096

Bitcoin/USD 65.585,66 -2,8 -1.888,56 67.474,22 67.361,18

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 66,57 +2,1 1,36 65,21

Brent/ICE 72,45 +2,4 1,70 70,75

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.230,72 +0,8 43,86 5.186,86

Silber 93,23 +5,5 4,88 88,35

Platin 2.347,00 +3,3 74,80 2.272,20

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 12:10 ET (17:10 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen