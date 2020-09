MÄRKTE EUROPA/Zweite Abwärtswelle - DAX kämpft mit 12.500er Marke

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Korrektur an den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Donnerstag fort. "Nach den Stabilisierungsversuchen der vergangenen beiden Tage gehen die Indizes nun in eine zweite Abwärtswelle", so ein Marktteilnehmer. Händler verweisen auf die Schwäche der US-Börsen. Der Euro-Stoxx-50 fällt bereits unter das Tief vom Montag, er verliert 1 Prozent auf 3.149 Punkte. Der DAX gibt um 0,8 Prozent nach auf 12.534 Punkte und steht noch knapp über der 12.500er Marke, die er am Montag mit dem Tief von 12.501 noch behauptet hatte.

Aufgrund der Situation im Euro-Stoxx-50 befürchten Marktteilnehmer aber, dass der DAX im Verlauf erstmals seit Anfang August unter 12.500 Punkte fällt. In diesem Fall erwartet Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners, dass der DAX das Tief von Ende Juli bei 12.253 Punkten ansteuert. Knapp darunter bei 12.189 Punkten verläuft die 200-Tage-Linie als potenzielle Unterstützung.

"Aus der Fed kommen immer mehr Stimmen, die betonen, dass die weitere Erholung deutlich weniger geradlinig verlaufen wird als der bisherige Teil der Erholung", sagt Altmann. "Diesen Teil der Wahrheit hören die Börsianer nicht gerne", begründet er den Rückschlag an den globalen Aktienmärkten. Zudem sei die Covid-19-Pandemie endgültig zurück an den Märkten.

Für Impulse könnte am Vormittag die Bekanntgabe des ifo-Geschäftsklimaindex sorgen. Erwartet wird ein weiterer Anstieg auf 93,5 von 92,6 im August.

Der Dollar ist als sicherer Hafen weiter gesucht, mit 1,1657 Dollar ist der Euro so billig wie zuletzt Mitte Juli. Am Anleihemarkt steigen die Kurse etwas, die Renditen sinken als. Weiter abwärts geht es mit dem Goldpreis, der unter anderem unter der Dollarstärke leidet. Die Feinunze kostet 1.854 Dollar. Das sind 100 Dollar weniger als zu Wochenbeginn.

Neue Reisewarnungen belasten Sektorwerte besonders

Besonders stark unter Druck stehen die ohnehin schon gebeutelten Reise- und Freizeitaktien. Ihr Stoxx-Sektoren-Index verliert 2,2 Prozent, nachdem die Bundesregierung weitere Gebiete innerhalb der EU zu Risikogebieten erklärt hat. Der Stoxx-Index des Technologiesektor fällt um 1,7 Prozent und der Stoxx-Energie um 1,6 Prozent, beide Branchen hatten in den USA die stärksten Verluste verzeichnet.

Im DAX fallen Infineon um 1,4 Prozent. Conti geben 1,3 Prozent ab, FMC und BMW je 1,2 Prozent. Deutsche Wohnen und Vonovia legen gegen die schwache Tendenz etwas zu.

Hella-Zahlen im Rahmen - Ausblick ermutigend

Im MDAX fallen Hella um 2,1 Prozent. Der Autozulieferer hat wie erwartet schwache Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der Umsatz entspricht in etwa den Prognosen. Das operative Ergebnis ist zwar höher als erwartet ausgefallen, bereinigt bewegt es sich aber im Rahmen.

Größte Verlierer im MDAX sind Lufthansa und Thyssen mit Abschlägen von mehr als 4 Prozent. Im SDAX ziehen SNP Schneider-Neureither um 1,4 Prozent an: Fujitsu nützt künftig die Software des Unternehmens.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.152,06 -0,88 -28,05 -15,84

Stoxx-50 2.890,03 -0,94 -27,36 -15,09

DAX 12.549,53 -0,74 -93,44 -5,28

MDAX 26.290,52 -1,81 -485,43 -7,14

TecDAX 2.992,03 -1,61 -48,88 -0,76

SDAX 11.912,48 -1,51 -182,55 -4,79

FTSE 5.827,66 -1,21 -71,60 -21,79

CAC 4.758,17 -0,92 -44,09 -20,42

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,52 -0,02 -0,76

US-Zehnjahresrendite 0,66 -0,01 -2,02

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Mi, 18:01 % YTD

EUR/USD 1,1657 -0,02% 1,1658 1,1678 +3,9%

EUR/JPY 122,69 -0,16% 122,82 123,05 +0,6%

EUR/CHF 1,0775 +0,01% 1,0766 1,0782 n.def.

EUR/GBP 0,9165 -0,03% 0,9174 0,9158 +8,3%

USD/JPY 105,25 -0,09% 105,33 105,37 -3,2%

GBP/USD 1,2718 -0,04% 1,2706 1,2752 -4,0%

USD/CNH (Offshore) 6,8311 +0,05% 6,8268 6,8182 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.299,26 +0,50% 10.306,76 10.444,51 +42,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,57 39,93 -0,9% -0,36 -30,4%

Brent/ICE 41,46 41,77 -0,7% -0,31 -32,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.856,05 1.863,42 -0,4% -7,37 +22,3%

Silber (Spot) 22,23 22,88 -2,8% -0,64 +24,6%

Platin (Spot) 844,30 842,50 +0,2% +1,80 -12,5%

Kupfer-Future 2,96 2,99 -1,3% -0,04 +4,7%

