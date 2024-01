MÄRKTE USA/Abflauende Zinssenkungsfantasie drückt Wall Street ins Minus

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Aktien sind am Dienstag wenig schwungvoll in die erste Sitzung des Jahres gestartet. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,1 Prozent auf 37.742 Punkte, der S&P-500 gibt jedoch 0,5 Prozent ab und der Nasdaq-Composite fällt um 1,3 Prozent. Schwache Daten aus China lassen Bedenken über den Zustand der Weltwirtschaft aufkommen. Außerdem nagen Zweifel, ob die Zinssenkungserwartungen des vergangenen Jahres nicht übertrieben waren.

Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China ist im Dezember gesunken, hat die Erwartung verfehlt und lag weiter im Kontraktion anzeigenden Bereich. "Die PMI-Zahlen deuten auf eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung in China in den letzten Monaten des Jahres hin", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management. "Diese Entwicklung dürfte die Finanz- und Geldpolitiker unter Druck setzen, Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere nachdem sich die Staats- und Regierungschefs verpflichtet haben, bis 2024 einen wachstumsfördernden Kurs beizubehalten", so Innes weiter.

Zur Vorsicht der Anleger trägt am Dienstag die wachsende geopolitische Besorgnis bei, nachdem der Iran angekündigt hat, ein Kriegsschiff ins Rote Meer zu schicken. Die US-Marine hatte einige Boote der von Teheran unterstützten Huthi-Miliz versenkt.

Öl stieg daraufhin zeitweise, was die Sorge schürte, dass die höheren Energiekosten erneut zu einem Inflationsdruck führen könnten. Aktuell fällt der Ölpreis wieder in negatives Terrain, was Beobachter mit Konjunktursorgen und Zweifeln an der Nachfrage erklären. Der vorübergehende Anstieg des Ölpreises könnte indessen dazu beitragen, dass die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen am Dienstag zulegen, nachdem sie in den vergangenen Monaten nachgegeben hatten.

Der Dollar zeigt sich nach den jüngsten kräftigen Abschlägen nun erholt. Auch hier sind die Anleger mit Blick auf die Fed etwas nüchterner geworden nach der Zinssenkungsfantasie des vergangenen Jahres.

MiMedx Group geben um 10,5 Prozent nach. Das Biotechnologieunternehmen hat ein Warnschreiben der Arzneimittelaufsicht FDA im Zusammenhang mit der Klassifizierung seines Produkts Axiofill erhalten. Axiofill wird daher vor der Zulassung wahrscheinlich noch einmal genauer überprüft werden müssen.

Für Marathon Digital geht es um 3,4 Prozent aufwärts. Die Aktien des Krypto-Schürfers folgen dem Kurs des Bitcoin nach oben, wie es heißt. Bitcoin hat erstmals seit 21 Monaten die Marke von 45.000 Dollar geknackt.

