DOW JONES--Ein erneuter Abverkauf im Technologie-Sektor dürfte die Wall Street zur Wochenmitte erneut ins Minus drücken. Für den Future auf den S&P-500 geht es 2,0 Prozent nach unten, der Nasdaq-Future büßt sogar 3,1 Prozent ein. Nachdem die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-CEO zu Wochenbeginn noch für ein Kursfeuerwerk gesorgt hatte, kam es am Vortag erneut zu deutlichen Abgaben bei den Technologie-Werten. Im Vorfeld von "Thanksgiving" am Donnerstag, an dem in den USA kein Handel stattfindet, dürften sich die Anleger zudem zurückhalten. Am Freitag findet lediglich eine verkürzte Sitzung statt.

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Für anhaltende Verunsicherung sorgt die Anthropic-Aktie, die am Vortag, ihrem vierten Handelstag, unter den Ausgabepreis von 83 Dollar gefallen ist. Die Papiere büßen vorbörslich weitere 4,5 Prozent auf 78,24 Dollar ein. Viele Anleger beschäftigten sich weiter mit den ungelösten Fragen nach dem Tempo des KI-Ausbaus und der Wahrscheinlichkeit, dass die größten Akteure der Branche die Gewinnerwartungen der Wall Street erfüllen könnten, heißt es. Im besonderen Fokus stehe dabei Anthropic.

Auch für die Nvidia-Aktie geht es um weitere 6,0 Prozent abwärts. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich nun verstärkt auf Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen von US-Exportbeschränkungen für Chips und neuen Zöllen gegen China. Auch die Fähigkeit von Nvidia, hohe Summen zur Beschleunigung des KI-Wachstums auszugeben, werde infrage gestellt, heißt es. Selbst nach der Rückkehr von Huang müsse Nvidia möglicherweise seine Rolle als Hauptfinanzier des KI-Ökosystems einschränken, meint Chris Beauchamp von IG.

Der Kerninflationsdruck in den USA hat im Oktober etwas deutlicher als erwartet zugenommen, wobei auch die persönlichen Einkommen unerwartet stark zulegten. Bei der Kernrate lag der Anstieg auf Jahressicht mit 3,3 Prozent leicht über der Marktschätzung von 3,2 Prozent. "Da eine Zinserhöhung der Fed im Dezember nahezu vollständig eingepreist ist, sind die Daten für die Wahrscheinlichkeiten im Januar wichtiger als für den Zinsentscheid im nächsten Monat, auch wenn wir die Risiken kurzfristig weiterhin nach oben gerichtet sehen", merkte Monex schon vor Bekanntgabe der Daten an.

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Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 stärker gewachsen als zunächst berichtet. Das Bruttoinlandsprodukt stieg auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg von 3,6 Prozent gerechnet, nach einer ersten Schätzung von plus 3,4 Prozent. Im zweiten Quartal war die US-Wirtschaft um 2,2 Prozent gewachsen. Dagegen lagen die wöchentlichen Erstanträge leicht unter der Markterwartung.

Auch die Zoll-Thematik tritt wieder in den Fokus. Die USA bereiten Zollerhöhungen für China und Dutzende weitere Länder vor. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump argumentiert, diese Staaten würden US-Unternehmen schaden, indem sie ihre eigene heimische Industrieproduktion unterstützten. Nachdem die am "Liberation Day" angekündigten Zölle in der Zwischenzeit aber vom Obersten Gerichtshof der USA einkassiert wurden, habe das Thema an Schrecken verloren, heißt es.

Bei den Einzelwerten verlieren Dell 7,0 Prozent. Der Konzern hat seine Prognose angehoben, nachdem sich der Umsatz im dritten Quartal verdoppelt hatte. Der Ausbau der KI treibt die Nachfrage nach den Servern des Unternehmens weiterhin an. HP (+2,1%) hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Umsatz verzeichnet und kündigte angesichts hoher Speicher- und Speichermedienkosten einen konservativen Ausblick an. Dell und HP haben in den jüngsten Quartalen aber jeweils einen Rückgang der Erlöse mit PC für Privatkunden verzeichnet. Der PC-Markt zeigte sich in den vergangenen Monaten schwach, da steigende Komponentenpreise zu sinkenden Absatzzahlen führten. Es wird erwartet, dass sich beide Tendenzen bis 2027 fortsetzen werden.

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Für die Ölpreise geht es nach oben. Das Barrel der Sorte Brent steigt um 1,5 Prozent auf 92,81 Dollar. Die Ölpreise verharren jedoch weiter nahe ihren Mehrmonatstiefs, heißt es. "Die Situation im Nahen Osten bleibt jedoch fragil, und erneute Spannungen könnten eine starke Preiserholung auslösen", sagt Konstantinos Chrysikos von Kudo.com.

Die Renditen der US-Anleihen zeigen sich mit Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 6 Basispunkte auf 4,84 Prozent. Mit der Bekanntgabe der PCE-Inflationsdaten weiten sich die Abgaben der Renditen leicht aus.

Der Goldpreis baut seine Verluste weiter aus und rutscht unter das Niveau von 3.500 Dollar je Feinunze. Die Daten hätten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen verstärkt, heißt es. Teilnehmer verweisen zudem auf Sorgen über potenzielle US-Zollpläne. Die Feinunze verliert 2,1 Prozent auf 3.480 Dollar.

Der Dollar erholt sich leicht von den Vortagesabgaben. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu. Der von Nvidia angeführte Optimismus beginne nachzulassen, was den Dollar nach Erreichen eines 20-Monats-Hochs am Montag zuletzt zu einem kleinen Rücksetzer veranlasst habe, so die Analysten von Monex.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,61 -0,06 4,68 4,59

5 Jahre 4,63 -0,08 4,73 4,62

10 Jahre 4,84 -0,06 4,93 4,83

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:35

EUR/USD 1,0941 -0,2 -0,0023 1,0964 1,0971

EUR/JPY 174,31 -0,2 -0,3100 174,62 174,7200

EUR/CHF 0,9084 -0,8 -0,0076 0,9160 0,9164

EUR/GBP 0,8371 +0,2 0,0015 0,8356 0,8361

USD/JPY 159,31 +0,0 0,0600 159,25 159,2500

GBP/USD 1,3066 -0,4 -0,0047 1,3113 1,3118

USD/CNY 6,6752 +0,2 0,0112 6,6640 6,6640

USD/CNH 6,6718 +0,1 0,0070 6,6648 6,6651

AUS/USD 0,6578 -0,9 -0,0060 0,6638 0,6643

Bitcoin/USD 58.079,69 -3,0 -1.770,59 59.850,28 59.940,98

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,60 +0,7 0,55 82,05

Brent/ICE 92,81 +1,5 1,41 91,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.479,53 -2,1 -74,13 3.553,66

Silber 39,44 -3,5 -1,43 40,87

Platin 1.242,33 -2,7 -33,84 1.276,17

(Angaben ohne Gewähr)

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November 25, 2026 09:05 ET (14:05 GMT)