MÄRKTE USA/Abstufung durch Fitch dämpft Stimmung an Wall Street weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Der Entzug der Spitzenbonitätsnote "AAA" durch die Ratingagentur Fitch bleibt auch am Donnerstag das zentrale Thema an den US-Börsen, wobei die Kursverluste aber geringer ausfallen als am Mittwoch. Kurz nach der Startglocke verliert der Dow-Jones-Index 0,2 Prozent. Der S&P-500 sinkt um 0,4 Prozent, der Nasdaq-Composite gibt um 0,5 Prozent nach.

Grund für die Talfahrt vom Vortag waren - neben einigen enttäuschenden Zahlenausweisen und Ausblicken bedeutender Unternehmen - nicht zuletzt steigende Anleiherenditen. Als Folge der Ratingabstufung werden die USA höhere Zinsen zahlen müssen, was die Schuldenaufnahme verteuert. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP untermauerte derweil Erwartungen, dass die US-Notenbank an ihrem straffen geldpolitischen Kurs noch längere Zeit festhalten wird. Am Donnerstag geht es mit den Renditen weiter aufwärts.

Konjunkturseitig entsprachen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe den Erwartungen. Zwar beantragten mehr Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe als in der Vorwoche, doch zeugt die insgesamt niedrige Zahl von einem nach wie vor angespannten Arbeitsmarkt. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft stieg im zweiten Quartal stärker als erwartet, der Anstieg der Lohnstückkosten fiel jedoch moderater aus als von Ökonomen prognostiziert. Später werden noch die Auftragseingänge der Industrie aus dem Juni und die Juli-Einkaufsmanagerindizes für den Servicesektor von S&P Global und ISM veröffentlicht.

Auch die Bilanzsaison geht in eine neue heiße Phase, wobei die interessantesten Quartalsausweise erst nach der Schlussglocke erwartet werden. Dann werden unter anderem Amazon.com und Apple ihre Zahlen vorlegen.

Schon am Mittwoch nach Börsenschluss haben Qualcomm und Paypal über den Geschäftsverlauf berichtet. Qualcomm (-10%) verbuchte im dritten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang und gab einen enttäuschenden Ausblick. Die Zahlen von Paypal (-10,4%) überzeugten nicht in allen Punkten.

Starke Zahlen und einen optimistischen Ausblick gab es dagegen vom Lithiumkonzern Albemarle, dessen Aktie um 3,6 Prozent vorrückt.

Positiv werden die Zahlen von Hasbro (+2,7%) aufgenommen, obwohl der Spielzeughersteller in seinem Ausblick vor einer möglichen Umsatzminderung durch die Streiks von Schauspielern und Drehbuchautoren in Hollywood gewarnt hat.

Der Ölkonzern Conocophillips (-1,3%) enttäuschte im zweiten Quartal mit Umsatz und Gewinn, wofür das Unternehmen Preisrückgänge verantwortlich machte. Allerdings förderte Conocophillips Rekordmengen an Öl und hob den Ausblick an.

Der Dollar baut seine Gewinne leicht aus, die er am Mittwoch nach den starken ADP-Daten eingefahren hatte. Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent.

Der Ölpreis legt zu, nachdem Saudi-Arabien - einen Tag vor der Opec+-Konferenz am Freitag - mitgeteilt hat, dass es die einseitig beschlossenen Fördermengenkürzungen um einen Monat verlängern werde. Die Kürzungen sollen demnach auch im September noch gelten und könnten danach abermals verlängert oder ausgebaut werden. Saudi-Arabien hat die tägliche Fördermenge mit Beginn des Monats Juli um 1 Million Barrel reduziert. Die Verlängerung war weithin erwartet worden, einige Analysten hatten aber mit einer Pause gerechnet, nachdem der Ölpreis zuletzt kräftig gestiegen war.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.221,65 -0,2% -60,87 +6,3%

S&P-500 4.494,45 -0,4% -18,94 +17,1%

Nasdaq-Comp. 13.909,84 -0,5% -63,61 +32,9%

Nasdaq-100 15.298,06 -0,5% -72,68 +39,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,92 +2,5 4,89 49,7

5 Jahre 4,31 +6,7 4,24 30,8

7 Jahre 4,26 +8,4 4,17 28,5

10 Jahre 4,18 +9,4 4,09 29,9

30 Jahre 4,29 +11,2 4,18 31,9

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0932 -0,1% 1,0928 1,0928 +2,1%

EUR/JPY 155,99 -0,5% 157,03 156,66 +11,1%

EUR/CHF 0,9576 -0,3% 0,9607 0,9606 -3,3%

EUR/GBP 0,8636 +0,4% 0,8611 0,8609 -2,4%

USD/JPY 142,72 -0,4% 143,53 143,37 +8,8%

GBP/USD 1,2660 -0,4% 1,2704 1,2694 +4,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1836 -0,2% 7,2011 7,2060 +3,7%

Bitcoin

BTC/USD 29.109,06 -0,2% 29.113,19 29.209,62 +75,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,26 79,49 +1,0% +0,77 +1,8%

Brent/ICE 83,81 83,20 +0,7% +0,61 +1,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,25 28,74 +5,2% +1,51 -64,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.935,57 1.934,57 +0,1% +1,00 +6,1%

Silber (Spot) 23,67 23,78 -0,4% -0,10 -1,2%

Platin (Spot) 919,78 926,00 -0,7% -6,23 -13,9%

Kupfer-Future 3,86 3,84 +0,4% +0,01 +1,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

