MÄRKTE USA/Abwärts unter Führung der Technologieaktien

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die anfänglich noch kleinen Verluste zum Start in die neue Woche an der Wall Street haben sich zum Mittag in New York ausgeweitet. Wie seit einiger Zeit immer wieder zu beobachten, fallen dabei die Verluste bei den als hoch bewertet geltenden Aktien aus dem Technologiesektor deutlicher aus. Insgesamt dürften Gewinnmitnahmen das Geschehen dominieren, nachdem der Dow-Jones-Index und der S&P-500-Index am Freitag neue Rekordhochs erklommen hatten.

In den kommenden Tagen wird die Bilanzsaison dem Markt die Richtung vorgeben. Hier dürften positive Überraschungen überwiegen, erwartet Fahad Kamal, Chief Investment Officer bei Kleinwort Hambros, und fügt mit Blick auf die Aktienmärkte hinzu: "Solange die Zahlen die anspruchsvollen Erwartungen erfüllen, dürfte die Rally weitergehen."

Der Dow fällt um 0,4 Prozent zurück auf 34.070 Punkte, der S&P-500 gibt in ähnlicher Größenordnung nach und die technologielastigen Nasdaq-Indizes kommen um bis zu 1,1 Prozent zurück. Der S&P-500-Subindex der Halbleiteraktien verliert 2,4 Prozent, nur noch übertroffen von den Autoaktien, die im Schnitt 3,2 Prozent einbüßen.

Tesla sehr schwach - Nikola noch schwächer

Für das Minus im Auto-Index sorgt vor allem Tesla (-3,6%). Die Aktie steht unter Druck, nachdem bei einem Unfall mit einem mutmaßlich autonom fahrenden Tesla am Wochenende zwei Menschen ums Leben gekommen sind.

Noch deutlicher abwärts geht es für Nikola (-6,6%), nachdem Wedbush das Kursziel nahezu halbiert hat. Grund sind Bedenken, dass der Entwickler von Hybrid-Lkw seine ambitionierten Ziele nicht erreichen wird.

Nach dem Absturz des Bitcoin und anderer Kryptowährungen am Wochenende verlieren Coinbase knapp 3 Prozent. Die Aktien des Betreibers der größten US-Handelsplattform für Kunstwährungen war erst in der Vorwoche fulminant an der Börse gestartet.

Kräftige Gewinne für Harley Davidson und Gamestop

Mit einem Kurssprung von knapp 11 Prozent reagieren Harley Davidson auf die Vorlage der Erstquartalszahlen, die umsatz- wie gewinnseitig klar besser als erwartet ausgefallen sind.

Um fast 8 Prozent aufwärts geht es für die Aktie des durch heftige Börsenturbulenzen bekanntgewordenen US-Computerspielhändlers Gamestop. Das Unternehmen bekommt einen neuen Chef, der aber noch nicht gefunden ist. Der bisherige Chef George Sherman soll spätestens Ende Juli ausscheiden.

Peloton Interactive knicken um fast 10 Prozent ein, nachdem eine US-Behörde gewarnt hat, dass Laufbänder des Herstellers von Fitnessgeräten für kleine Kinder und Haustiere erhebliche Verletzungsgefahren bergen.

Über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen hat Coca-Cola (+0,8%) veröffentlicht. Nach Börsenschluss werden die Quartalsausweise von IBM (-0,5%) und United Airlines (-1,6%) erwartet.

Euro über 1,20 Dollar

Am Anleihemarkt verharren die Renditen auf dem zuletzt deutlicher gedrückten Niveau. Der Dollar fällt deutlicher zurück, der Dollar-Index sinkt um 0,5 Prozent. Mit dem nachgebenden Greenback steigt der Euro erstmals seit März wieder über die Marke von 1,20 Dollar. Zur Dollarschwäche sagt Devisenanalyst Lee Hardman von MUFG: "Steigende Erwartungen an den globalen Konjunkturausblick und ein Rücksetzer der US-Renditen drücken den Dollar."

Unterdessen zeigt sich Goldman Sachs kurzfristig etwas optimistischer für den Euro und hat das Dreimonatsziel auf 1,25 von zuvor 1,21 Dollar angehoben. Dank der Fahrt aufnehmenden Impfkampagne in Europa stiegen die Wachstumserwartungen in Europa, so die Begründung. Zudem dürfte die EZB ihre Käufe von Wertpapieren im Zuge des Pandemiekaufprogramms nach der Juni-Sitzung herunterfahren.

Der Bitcoin wird mit gut 55.000 Dollar gehandelt, nachdem er am vergangenen Mittwoch noch ein Rekordhoch von 64.902 Dollar erreicht und am Freitag mit rund 62.000 Dollar geschlossen hatte. Wie auch bei andere Kryptowährungen belasten hier Gerüchte schwer, dass das US-Finanzministerium verstärkt im Hinblick auf mögliche Geldwäsche bei den Kryptowährungen vorgehen will. Daneben heißt es aber auch, dass es in China in der Region Xinjiang zu einem Stomausfall gekommen sein soll, wo viele Bitcoin-Schürfer ihre Computerfarmen betrieben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.070,68 -0,38 -129,99 11,32

S&P-500 4.162,90 -0,54 -22,57 10,83

Nasdaq-Comp. 13.894,08 -1,13 -158,26 7,80

Nasdaq-100 13.892,99 -1,06 -148,91 7,80

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 0,8 0,15 4,4

5 Jahre 0,83 -0,2 0,83 46,5

7 Jahre 1,26 0,0 1,26 60,9

10 Jahre 1,58 0,1 1,58 66,6

30 Jahre 2,28 0,2 2,27 62,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:06 Fr, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2031 +0,47% 1,1966 1,1981 -1,5%

EUR/JPY 130,03 -0,19% 129,83 130,39 +3,1%

EUR/CHF 1,1012 -0,01% 1,1014 1,1015 +1,9%

EUR/GBP 0,8608 -0,64% 0,8636 0,8668 -3,6%

USD/JPY 108,08 -0,66% 108,65 108,83 +4,6%

GBP/USD 1,3978 +1,08% 1,3856 1,3821 +2,3%

USD/CNH (Offshore) 6,5103 -0,23% 6,5262 6,5250 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 55.184,67 -2,08% 57.165,58 61.506,45 +90,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,22 63,13 +0,1% 0,09 +29,8%

Brent/ICE 66,85 66,77 +0,1% 0,08 +29,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.771,74 1.774,76 -0,2% -3,02 -6,7%

Silber (Spot) 25,78 25,97 -0,7% -0,19 -2,3%

Platin (Spot) 1.209,05 1.207,53 +0,1% +1,53 +13,0%

Kupfer-Future 4,25 4,17 +2,0% +0,08 +20,6%

