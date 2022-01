MÄRKTE USA/Abwartendes Geschäft vor Fed-Protokoll

NEW YORK (Dow Jones)--Knapp behauptet wird die Wall Street zum Start am Mittwoch erwartet. Teilnehmer dürften abwartend agieren im Vorfeld des Fed-Protokolls am Abend deutscher Zeit, von dem sie sich Hinweise auf die Pläne zur Abkehr von den Stimulierungsmaßnahmen der Pandemie-Ära erhoffen. Die Futures auf den S&P-500 schwanken zwischen leichten Gewinnen und Verlusten, die Futures für den technologielastigen Nasdaq-Composite fallen etwas. Die Märkte haben das Jahr 2022 weitgehend positiv begonnen, was auf die nachlassende Besorgnis über die Omikron-Variante zurückzuführen ist. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Variante mildere Krankheitsverläufe nach sich zieht.

Anleger konzentrieren sich daher nun weniger auf Omikron, sondern auf die Maßnahmen der globalen Zentralbanken zur Straffung der Geldpolitik. "Wir erwarten, dass sich das Wachstum im Laufe des Jahres abschwächen wird. Das wird ganz natürlich geschehen. Wenn die monetäre und fiskalische Unterstützung nachlässt, werden die Märkte auf eigenen Füßen stehen müssen", so Portfoliomanager Hani Redha von Pinebridge Investments. Dies sei "keine Katastrophe", aber doch "Gegenwind". An Konjunkturdaten gibt es extrem starke ADP-Arbeitsmarktdaten. Sie stehen im Blick, weil am Freitag der große Monatsbericht für Dezember ansteht.

Marktzinsen im Blick

Vor allem die Marktzinsen sind gegenwärtig ein Thema, da sie eine anziehende Fed-Geldpolitik einpreisen. Am Vortag hatten kräftig steigende Renditen die Technologiewerte an der Nasdaq unter Druck gebracht. Am Mittwoch herrscht zunächst noch Ruhe an der Zinsfront. Der Dollar profitierte an den vergangenen Tagen von den anziehenden Renditen, während er aktuell nachgibt - der Dollarindex verliert 0,2 Prozent. Wenn das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung die Entschlossenheit der Fed zu geldpolitischen Straffungen bekräftigt, werden US-Anleiherenditen und Dollar nach Meinung der Bank MUFG wieder steigen.

Die Ölpreise legen mit dem fallenden Dollar leicht zu. Auch der Goldpreis profitiert davon und entfernt sich wieder etwas von der 1.800er Marke nach oben.

Am Aktienmarkt steigen Beyond Meat vorbörslich um 8,7 Prozent, nachdem der Hersteller pflanzlicher Fleischersatzprodukte mitteilte, dass sein Hähnchenprodukt nächste Woche in KFC-Filialen in den USA eingeführt wird.

General Motors sinken 1,5 Prozent. Toyota hat im vergangenen Jahr erstmals GM als umsatzstärkstes Autounternehmen in den USA überholt. Der weltweite Mangel an Computerchips im Autogeschäft habe sich ungleich ausgewirkt, heißt es.

Das Technologieunternehmen Smart Global Holdings hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1:2 angekündigt und meldet für das erste Geschäftsquartal einen Gewinnsprung sowie einen Umsatzanstieg von 61 Prozent. Die Anleger agieren offenbar nach dem Motto "Sell on Good News" und schicken die Aktie 3,8 Prozent abwärts.

Mainz Biomed hat exklusive Rechte an neuartigen mRNA-Biomarkern erworben. Dabei geht es um Screeningtests für Darmkrebs für Zuhause. Die Aktie schießt um 24 Prozent nach oben.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,77 1,6 0,75 4,0

5 Jahre 1,37 +0,5 1,36 10,9

7 Jahre 1,57 +0,4 1,57 13,2

10 Jahre 1,65 +0,4 1,65 14,4

30 Jahre 2,05 -1,6 2,07 15,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:29 Uhr Mo, 18:50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1309 +0,2% 1,1300 1,1287 -0,5%

EUR/JPY 131,00 -0,1% 131,03 130,11 +0,1%

EUR/CHF 1,0361 +0,2% 1,0341 1,0371 -0,1%

EUR/GBP 0,8350 +0,1% 0,8349 0,8376 -0,6%

USD/JPY 115,83 -0,3% 115,96 115,28 +0,6%

GBP/USD 1,3542 +0,1% 1,3533 1,3448 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3719 -0,1% 6,3754 6,3735 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 46.264,63 +0,2% 46.424,34 46.578,50 +0,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,47 76,99 +0,6% 0,48 +3,0%

Brent/ICE 80,56 80,00 +0,7% 0,56 +3,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.817,53 1.814,53 +0,2% +3,00 -0,7%

Silber (Spot) 23,06 23,05 +0,0% +0,01 -1,1%

Platin (Spot) 982,11 977,40 +0,5% +4,71 +1,2%

Kupfer-Future 4,46 4,48 -0,3% -0,02 -0,1%

===

