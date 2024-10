MÄRKTE USA/Aktien auf Erholungskurs - Tesla mit Kurssprung

NEW YORK (Dow Jones)--Die am Vortag im späten Handelsverlauf eingesetzte Erholungsbewegung an der Wall Street setzt sich am Donnerstag fort. Rückenwind kommt vom Rentenmarkt. Nach einem mehrtägigen Anstieg der Renditen fallen diese wieder. Zinsempfindliche Technologiewerte profitieren davon besonders, entsprechend gewinnen die Nasdaq-Indizes bis zu 0,6 Prozent. Der enge Dow-Jones-Index bleibt aber zurück, er gibt um 0,2 Prozent auf 42.423 Punkte - belastet von Verlusten bei IBM und Boeing. Der S&P-500 gewinnt 0,2 Prozent.

"Trotz der Möglichkeit größerer Volatilität, je tiefer wir in die Berichtssaison eintauchen und uns der November-Wahl nähern, bleibt der langfristige Ausblick des Marktes solide. Und obwohl die Bewegung dieser Woche daran erinnert, dass selbst die stärksten Trends Rückschläge erleiden, war dies bisher ein gewöhnlicher Rückgang für die großen Indizes", fasst Marktstratege Daniel Skelly von Morgan Stanley die jüngste Börsenphase zusammen.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte Anfang November kurz nach der Präsidentschaftswahl wird am Zinsterminmarkt nun wieder mit über 95 Prozent eingepreist, nachdem der Wert zuletzt etwas gesunken war. In der Folge sinken die Marktzinsen. Die Konjunkturdaten des Tages setzen zunächst keine Impulse. Die wöchentliche Arbeitsmarktdaten sind etwas besser ausgefallen als gedacht, die Einkaufsmanagerdaten für Oktober nah an den Prognosen der Ökonomen. Der Indx für die Industrie liegt weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich, unterstützt also die Zinssenkungsspekulation.

Die sinkenden Renditen am Anleihemarkt bekommt auch der Dollar zu spüren, der Dollarindex gibt um 0,3 Prozent ab. Sinkende Marktzinsen und Dollarschwäche befeuern den Goldpreis, der auf seinem Allzeithoch rund 1 Prozent zulegt.

Die Erdölpreise erholen sich um bis zu 1 Prozent von den Vortagesverlusten, kommen aber deutlich von ihren Tageshochs zurück. "Der Markt befindet sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen Angebotsrisiken im Zusammenhang mit anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und fortgesetzten Nachfragesorgen", so die ING-Analysten Warren Patterson und Ewa Manthey.

Tesla geben Gas

Für starke Kursbewegungen bei Einzelwerten sorgt weiter die Berichtssaison. So schießt der Kurs von Tesla um über 14 Prozent nach oben. Der E-Autobauer hat im dritten Quartal einen überraschenden Anstieg des Nettogewinns verzeichnet. Ganz anders IBM, der der Kurs von Big Blue sackt um 6 Prozent ab. Der Technologiekonzern hat für das dritte Quartal durchwachsene Ergebnisse berichtet mit einem Nettoverlust nach einem Gewinn im Vorjahr.

T-Mobile US hat mit seinen Drittquartalszahlen die Markterwartungen geschlagen. Dazu erhöhte die US-Tochter der Deutschen Telekom den Ausblick für den Kundenzuwachs. Die Aktie verteuert sich um gut 3 Prozent.

Der Chemiekonzern Dow hat trotz höherer Umsätze einen geringeren Gewinn erzielt und will nun einige seiner Geschäfte in Europa strategisch überprüfen. Der Kurs steigt um 0,6 Prozent.

Boeing sind weiter auf Sinkflug (-2,1%). Der seit sechs Wochen andauernde Streik geht weiter. Die größte Gewerkschaft bei dem Flugzeughersteller hat die Vorschläge des Konzerns zurückgewiesen.

Der Logistik UPS hat erstmals seit zwei Jahren die Umsatzerwartungen des Marktes übertroffen. Auch der Gewinn fiel besser aus als gedacht aus. Der Kurs schnellt um 0 Prozent nach oben. Honeywell (-2,6%) blieb dagegen mit dem Gewinn über, mit dem Umsatz aber unter den Erwartungen.

American Airlines hat die Erwartungen im dritten Quartal überboten und ist zuversichtlicher für das Gesamtjahr, der Kurs stiegt um 3,2 Prozent. Im Sog steigen Delta um 1 Prozent.

Im Metallsektor verlieren Newmont 5,6 Prozent nach Drittquartalszahlen unter der Markterwartung. Mattel klettern um 2,8 Prozent. Der Spielzeughersteller hat mehr verdient als prognostiziert.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.422,80 -0,2% -92,15 +12,6%

S&P-500 5.809,89 +0,2% 12,47 +21,8%

Nasdaq-Comp. 18.367,74 +0,5% 91,09 +22,4%

Nasdaq-100 20.182,69 +0,6% 115,73 +20,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,06 -2,8 4,09 -36,2

5 Jahre 4,03 -3,2 4,06 2,6

7 Jahre 4,12 -3,0 4,15 14,9

10 Jahre 4,22 -1,8 4,24 34,1

30 Jahre 4,50 -3,1 4,53 52,7

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:30 Uhr Mi, 18:18 % YTD

EUR/USD 1,0810 +0,3% 1,0791 1,0776 -2,1%

EUR/JPY 164,36 -0,2% 164,32 164,73 +5,6%

EUR/CHF 0,9355 +0,1% 0,9344 0,9339 +0,8%

EUR/GBP 0,8327 -0,2% 0,8348 0,8330 -4,0%

USD/JPY 152,08 -0,4% 152,27 152,86 +8,0%

GBP/USD 1,2981 +0,5% 1,2927 1,2936 +2,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1243 -0,2% 7,1211 7,1401 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 67.663,10 +2,0% 67.297,65 65.961,35 +55,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,51 70,77 +1,0% +0,74 +1,1%

Brent/ICE 75,48 74,96 +0,7% +0,52 +0,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,56 41,44 +2,7% +1,13 +12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.741,26 2.712,97 +1,0% +28,32 +32,9%

Silber (Spot) 34,19 33,70 +1,4% +0,48 +43,8%

Platin (Spot) 1.040,54 1.020,00 +2,0% +20,54 +4,9%

Kupfer-Future 4,36 4,34 +0,5% +0,02 +10,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

