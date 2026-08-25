MÄRKTE USA/Aktien behauptet gestartet - Preisdaten setzen kaum Impuls

26.08.26 15:48 Uhr

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach nah an den Prognosen liegenden neuen Inflationsdaten tendieren die US-Aktienindizes am Mittwoch kurz nach dem Start behauptet. Der Dow-Jones-Index, der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes liegen durchweg sehr nah an ihren Vortagesschlussständen.

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Der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (Kern-PCE-Deflator) für Juli - ein von der US-Notenbank präferiertes Preismaß - ist exakt wie erwartet zum Vormonat um 0,2 und zum Vorjahr um 3,3 Prozent gestiegen. Bei den Gesamtraten fiel der jeweilige Anstieg minimal höher aus als geschätzt. Die Daten sorgen somit kaum für stärkere Impulse, auch wenn der Preisanstieg weiter deutlich über dem Zielwert der US-Notenbank von 2 Prozent liegt und für Zinserhöhungen spricht.

Gespannt warten die Akteure nun auf den ersten Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag und wie er sich dort zur Inflationsbekämpfung auslassen wird.

Derweil ist die Nachfrage nach langlebigen Gütern in den USA im Juli stärker als erwartet gestiegen, während das BIP-Wachstum im zweiten Quartal in zweiter Lesung annualisiert mit 1,5 Prozent bestätigt wurde.

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Nach dem Rückgang der Renditen am Anleihemarkt an den beiden Vortagen, geht es dort wieder etwas nach oben. Die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkte auf 4,66 Prozent.

Dass die Ölpreise weiter fallen, wird wohlwollend zur Kenntnis genommen, bewegt die Renditen aber nicht. Mit sinkenden Ölpreisen gehen gemeinhin nachlassende Inflationssorgen einher. Brent-Öl verbilligt sich um 2,1 Prozent auf 86,70 Dollar. Für Druck auf die Ölpreise sorgen Hoffnungen auf Fortschritte bei diplomatischen Bemühungen zur Freigabe der Straße von Hormus. Der Iran und Oman sollen sich auf eine neue temporäre Route durch die Straße von Hormus geeinigt haben. Daneben kursieren Berichte über eine neue Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran.

Beim Dollar tut sich erneut wenig, der Euro wird mit 1,1655 Dollar gehandelt. Der Goldpreis gibt um knapp 1 Prozent nach auf 4.614 Dollar je Unze.

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Als weiteres wichtiges Ereignis des Tages gilt der Quartalsbericht von Nvidia. Das KI-Flaggschiff wird die Zahlen aber erst nach dem Handelsende präsentieren, sie können also erst am Donnerstag den Markt bewegen. Die zentrale Frage ist, ob sich aus Zahlen und Ausblick ablesen lassen wird, wie nachhaltig und rentabel die aktuell immensen KI-Investitionen weltweit sind. Die Nvidia-Aktie handelt knapp im Minus.

Intuit verlieren 4,1 Prozent. Der Experte für Steuer- und Buchhaltungssoftware hat für das kommende Jahr ein langsameres Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Zoom Communications werden rund 5 Prozent tiefer gestellt. Der Umsatz des Videokonferenzunternehmens stieg im zweiten Quartal zwar, allerdings verfehlt der Ausblick für das laufende Quartal die Erwartungen.

Meta Platforms hat derweil laut einem Bloomberg-Bericht mit mehreren Generalstaatsanwälten von US-Bundesstaaten über eine mögliche Einigung verhandelt. Dabei geht es um ein Verfahren, in dem Meta vorgeworfen wird, Facebook und Instagram für junge Nutzer süchtig machend gestaltet zu haben. Meta liegen ein halbes Prozent im Minus.

J.M. Smucker hat einen über Erwarten liegenden Umsatz und Gewinn gemeldet und die Prognosen erhöht. Die Aktie des Lebensmittel- und Getränkekonzerns zieht um 5,2 Prozent an.

Bei der Kaufhauskette Kohl's sind Gewinn und Umsatz zurückgegangen. Das Unternehmen erhöhte zwar den Ausblick, aber vornehmlich dank Zollrückerstattungen. Der Kurs rutscht um gut 9 Prozent ab. Bath & Body Works hat die Gewinnprognose nach einem höheren Gewinn im Quartal angehoben. Das Papier des Seifen- und Duftwarenhändlers tendiert behauptet. Abercrombie & Fitch machen einen Satz um 28 Prozent, nachdem das Modeunternehmen die Prognose nach einem Gewinn- und Umsatzanstieg angehoben hat.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.630,06 +0,1 +52,66 53.577,40

S&P-500 7.680,88 +0,1 +3,60 7.677,28

NASDAQ Comp 26.136,42 -0,1 -14,88 26.151,30

NASDAQ 100 29.220,78 +0,0 +11,55 29.209,23

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,22 +0,02 4,22 4,17

5 Jahre 4,38 +0,03 4,38 4,33

10 Jahre 4,66 +0,02 4,66 4,62

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 19:00

EUR/USD 1,1656 -0,2 -0,0018 1,1674 1,1671

EUR/JPY 185,74 -0,1 -0,0900 185,83 185,9100

EUR/CHF 0,9383 +0,3 0,0030 0,9353 0,9365

EUR/GBP 0,8567 +0,2 0,0015 0,8552 0,8559

USD/JPY 159,34 +0,1 0,1800 159,16 159,2700

GBP/USD 1,3602 -0,3 -0,0047 1,3649 1,3631

USD/CNY 6,7221 +0,0 0,0018 6,7203 6,7203

USD/CNH 6,7217 +0,1 0,0050 6,7167 6,7179

AUS/USD 0,7176 +0,2 0,0016 0,716 0,7153

Bitcoin/USD 78.468,34 +0,3 256,16 78.212,18 79.117,76

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,31 -1,3 -1,05 82,36

Brent/ICE 86,92 -1,9 -1,66 88,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.619,50 -0,8 -37,09 4.656,59

Silber 68,37 -0,4 -0,28 68,64

Platin 1.849,50 -0,4 -8,10 1.857,60

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

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August 26, 2026 09:48 ET (13:48 GMT)