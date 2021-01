MÄRKTE USA/Aktien freundlich - Ölpreise schießen nach oben

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Aktienmärkte können zur Tagesmitte in New York die kleinen Anfangsgewinne halten. Für einen leicht positiven Impuls sorgt, dass sich der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes im Dezember wider Erwarten verbesserte auf 60,7 (Vormonat: 57,5), was deutlich über der Expansionsschwelle von 50 liegt. Eher etwas im Hintergrund schwelen aktuell die Sorgen wegen der Corona-Pandemie, obwohl in einigen Teilen der Welt die Lockdowns verschärft werden. Klare Gewinner sind Ölaktien, die Auftrieb erhalten von stark steigenden Ölpreisen.

Der Dow-Jones-Index gewinnt nach dem schwächsten Jahresstart seit 2016 in einer Gegenbewegung 0,4 Prozent auf 30.338 Punkte, der S&P-500 legt ebenfalls 0,2 Prozent zu, der Nasdaq-Composite 0,5 Prozent.

Die Ölpreise steigen um bis zu 4,2 Prozent beim US-Öl der Sorte WTI. Phasenweise wurde hier schon die 50-Dollar-Marke geknackt, erstmals seit Ende Februar 2019, als die Corona-Pandemie die Finanzmärkte ergriff. Getrieben werden die Preise zum einen davon, dass sich die Länder der Opec+ offenbar darauf geeinigt haben, die Ölförderung auch im Februar begrenzt zu halten und im März dann wieder zu den alten Mengen zurückzukehren. Am Vortag war eine Einigung noch gescheitert.

Außerdem sorgen die Spannungen um den Iran für preistreibende Spekulationen über ein geringeres Ölangebot aus dem Iran. Das Land hat nach eigenen Angaben trotz internationaler Kritik die angekündigte Anreicherung von Uran auf 20 Prozent erreicht. Zudem bleibt der US-Flugzeugträger "Nimitz" in der Golfregion, laut US-Administration wegen neuer "Drohungen" des Iran.

Warten auf Wahlergebnis aus Georgia

Für einige Spannung sorgen die Senats-Stichwahlen im Bundesstaat Georgia. Das Ergebnis wird über die Mehrheitsverhältnisse im US-Senat entscheiden. Mit einem zweifachen Sieg der Demokraten könnte der designierte US-Präsident Joe Biden angesichts einer faktischen Mehrheit in beiden Kongress-Häusern "durchregieren". Dies dürfte nach Einschätzung von Marktteilnehmern einerseits für zusätzliche staatliche Stimuli sorgen, andererseits würde es wohl höhere Schulden bedeuten und außerdem könnte eine demokratisch dominierte Agenda auch Steuererhöhungen und ein Mehr an Regulierungen bringen.

US-Anleihen sind in diesem Umfeld nicht gefragt. Die Zehnjahresrendite steigt deutlicher um 4 Basispunkte auf 0,96 Prozent.

Der Dollar schwächelt weiter, der Dollar-Index gibt 0,5 Prozent ab. Ein Sieg der Demokraten in Georgia würde laut Händlern den Greenback weiter drücken wegen möglicher höherer Staatsausgaben. Zudem habe sich das Renditeniveau im Dollarraum relativ zu anderen Währungen in den vergangenen Monaten reduziert.

Amazon, Berkshire und JPM geben Joint Venture auf

Am Aktienmarkt erholen sich Boeing nach dem sehr schwachen Wochenstart um 3,3 Prozent, während Coca-Cola noch etwas weiter nachgeben.

Das ambitionierte US-Joint-Venture bei der betrieblichen Gesundheitsversorgung, das Amazon, Berkshire Hathaway und JP Morgan Chase (JPM) gemeinsam vor knapp drei Jahren gegründet hatten, war offenbar ein Fehlschlag. Es sollte die Gesundheitsversorgung der mehr als 1,5 Millionen Mitarbeiter der drei Unternehmen managen und die Kosten für die Konzerne senken. Nun wird es beendet, ohne dass die Ziele erreicht wurden. JPM verlieren 0,5 Prozent, Amazon liegen knapp im Plus und Berkshire geben um 0,3 Prozent nach.

Amazon baut seine Flotte an Frachtmaschinen aus und hat elf Boeing 767-300-Maschinen von Delta Air Lines und Westjet Airlines erworben. Delta liegen 1,7 Prozent höher.

Mondelez International steht laut informierten Personen kurz vor der Komplettübernahme von Hu Master Holdings, einem US-Hersteller von veganen Produkten und Paleo-Schokoriegeln. Mondelez tendieren knapp behauptet.

Der Subindex der Ölaktien im S&P-500-Index gewinnt über 5 Prozent. Im Dow steigen Chevron um 3,6 Prozent. Für Exxon geht es um 5,4 Prozent nach oben, für Baker Hughes um 3,4 Prozent.

Dass die New Yorker Börse das geplante Delisting dreier chinesischer Telekom-Unternehmen überraschend fallengelassen hat, treibt die Kurse der US-Hinterlegungsscheine von China Telecom, China Mobile und China Unicom zwischen 8,8 und 13 Prozent nach oben. Nach Meinung mancher Marktteilnehmer könnte das der Entspannung des US-chinesischen Verhältnisses zuträglich sein.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.326,51 0,34 102,62 -0,91

S&P-500 3.713,32 0,34 12,67 -1,14

Nasdaq-Comp. 12.750,03 0,41 51,58 -1,07

Nasdaq-100 12.725,03 0,24 30,36 -1,27

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,11 -0,8 0,12 -108,9

5 Jahre 0,37 2,1 0,35 -155,4

7 Jahre 0,67 2,9 0,64 -158,3

10 Jahre 0,96 4,0 0,92 -148,9

30 Jahre 1,71 5,3 1,66 -135,6

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:25 Uhr Mo, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2300 +0,41% 1,2268 1,2274 +3,2%

EUR/JPY 126,22 -0,08% 126,26 126,57 +2,5%

EUR/CHF 1,0802 +0,06% 1,0801 1,0799 +2,4%

EUR/GBP 0,9022 -0,02% 0,9021 0,9031 +3,3%

USD/JPY 102,63 -0,48% 102,93 103,12 -0,6%

GBP/USD 1,3633 +0,43% 1,3596 1,3591 -0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,4389 -0,25% 6,4391 6,4533 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 32.476,75 +3,44% 30.961,00 31.112,50 +11,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 49,82 47,62 +4,6% 2,20 +2,7%

Brent/ICE 53,12 51,09 +4,0% 2,03 +2,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.949,05 1.942,10 +0,4% +6,95 +2,7%

Silber (Spot) 27,43 27,28 +0,6% +0,15 +3,9%

Platin (Spot) 1.110,73 1.069,83 +3,8% +40,90 +3,7%

Kupfer-Future 3,63 3,55 +2,1% +0,08 +3,2%

