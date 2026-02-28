DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +6,2%Nas22.737 +0,3%Bitcoin58.997 +5,6%Euro1,1698 -0,7%Öl77,03 +6,2%Gold5.304 +0,5%
MÄRKTE USA/Aktien holen Verluste auf - Nervosität wegen Iran lässt nach

02.03.26 18:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
American Airlines Inc
10,60 EUR -0,44 EUR -3,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Berkshire Hathaway Inc. B
411,20 EUR -16,40 EUR -3,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
161,14 EUR 2,82 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
132,06 EUR 2,36 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lockheed Martin Corp.
570,50 EUR 20,80 EUR 3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Northrop Grumman Corp.
646,80 EUR 33,60 EUR 5,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raytheon Technologies Corp
179,48 EUR 9,52 EUR 5,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
87,19 EUR -2,55 EUR -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die US-Börsen holen im Verlauf des Montagshandels ihre Verluste auf, auch wenn die Eskalation des Iran-Konflikts weiter auf der Stimmung lastet. Am Wochenende hatten die USA und Israel begonnen, Ziele im Iran anzugreifen. Der Iran reagierte mit Vergeltungsschlägen auf Israel und andere Länder der Region. Allerdings hatten die Kurse an der Wall Street in Erwartung der Angriffe schon am Freitag nachgegeben, so dass diese zu einem guten Teil eingepreist sein dürften. Gegen Mittag (Ortszeit New York) verliert der Dow-Jones-Index noch 0,1 Prozent auf 48.931 Punkte. Der S&P-500 tendiert kaum verändert, und der Nasdaq-Composite steigt um 0,4 Prozent.

Wer­bung

Nutznießer der jüngsten Eskalation des Konflikts ist vor allem der Ölpreis. Die Erwartung einer Angebotsverknappung für den Fall, dass der Iran die Straße von Hormus und damit einen wichtigen Seeweg für den Öltransport blockiert, treibt die Preise für Brent und WTI steil nach oben, wobei diese von ihren Tageshochs aber schon wieder zurückkommen. Der Ölpreisanstieg nährt indessen Inflationsängste und dämpft Zinssenkungserwartungen. Am Anleihemarkt steigen daher die Renditen, im Zehnjahresbereich um 10 Basispunkte auf 4,07 Prozent. Sollte der Nahostkonflikt allerdings noch weiter eskalieren, könnten Anleihen wieder stärker als "sicherer Hafen" nachgefragt werden und die Renditen nachgeben, meint Christian Hoffmann, Leiter des Bereichs Fixed Income bei Thornburg Investment Management.

Der Dollar profitiert von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Mit dem Dollarindex geht es um 1 Prozent aufwärts. Gold gibt derweil den Großteil seiner Tagesgewinne wieder ab. Der festere Dollar und die gestiegenen Marktzinsen dürften die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls schmälern.

Die Konjunkturdaten des Tages finden angesichts der geopolitischen Lage wenig Beachtung. Veröffentlicht wurden der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Februar und sein vom Institute for Supply Management (ISM) erhobenes Pendant. Beide Indizes zeigten, dass sich die Aktivität in der US-Industrie im Februar verlangsamt hat, lagen aber jeweils über der Expansionsschwelle von 50,0 Punkten.

Wer­bung

Im Gefolge des Ölpreises legen Branchenwerte wie Exxon Mobil oder Chevron um 0,5 und 0,7 Prozent zu, hatten aber im frühen Handel deutlicher im Plus notiert. Dagegen werden die Aktien von Fluggesellschaften verkauft. Sie werden einerseits vom gestiegenen Ölpreis belastet, andererseits davon, dass Flüge nach oder über Nahost gestrichen oder umgeleitet werden. American Airlines verbilligen sich um 3,8 Prozent und United Airlines um 3 Prozent. Die Kurse der beiden Gesellschaften werden zusätzlich gedrückt von Plänen der US-Luftfahrtbehörde, die Zahl der Flüge am Chicagoer Flughafen O'Hare, wo United und American im Wettstreit um die Vorherrschaft liegen, in diesem Sommer zu reduzieren.

Rüstungsaktien sind mit der Entwicklung im Nahen Osten gefragt. Lockheed Martin gewinnen 1,8, RTX 4,2 und Northrop Grumman 3,6 Prozent.

Unter den Einzelwerten fallen die Aktien von Berkshire Hathaway um 4,9 Prozent. Das Unternehmen hat am Wochenende einen kräftigen Gewinnrückgang im vierten Quartal vermeldet.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 48.930,71 -0,1 -47,21 48.977,92

S&P-500 6.880,97 +0,0 +2,09 6.878,88

NASDAQ Comp 22.758,51 +0,4 +90,30 22.668,21

NASDAQ 100 25.005,60 +0,2 +45,56 24.960,04

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,50 +0,12 3,50 3,37

5 Jahre 3,64 +0,13 3,64 3,48

10 Jahre 4,07 +0,10 4,07 3,93

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:05

EUR/USD 1,1700 -1,0 -0,0113 1,1813 1,1814

EUR/JPY 184,12 -0,2 -0,2700 184,39 184,3800

EUR/CHF 0,911 +0,2 0,0021 0,9089 0,9081

EUR/GBP 0,8723 -0,5 -0,0039 0,8762 0,8782

USD/JPY 157,36 +0,9 1,3300 156,05 156,0500

GBP/USD 1,3408 -0,6 -0,0076 1,3484 1,3450

USD/CNY 6,8821 +0,4 0,0242 6,8579 6,8579

USD/CNH 6,9032 +0,6 0,0433 6,8599 6,8604

AUS/USD 0,7077 -0,5 -0,0036 0,7113 0,7127

Bitcoin/USD 69.356,95 +5,6 3.670,95 65.686,00 66.011,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 70,47 +5,2 3,45 67,02

Brent/ICE 77,04 +5,7 4,17 72,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.310,99 +0,6 33,70 5.277,29

Silber 87,90 -6,3 -5,91 93,82

Platin 2.301,47 -2,7 -63,28 2.364,75

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 12:43 ET (17:43 GMT)

