MÄRKTE USA/Aktien kaum verändert - Vergleich stützt 3M weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start in den Dienstagshandel treten die US-Börsen mehr oder weniger auf der Stelle. Beobachter sprechen von einer Konsolidierung der jüngsten Gewinne. Der Dow-Jones-Index liegt kurz nach Handelsbeginn kaum verändert bei 34.565 Punkten. S&P-500 und die Nasdaq-Indizes bewegen sich ebenfalls in der Nähe ihrer Schlussstände vom Vortag.

Etwas Unterstützung kommt von der Aussicht auf neue Wirtschaftsstimuli in China. Ansonsten warten Anleger auf neue Daten zur Preisentwicklung und vom US-Arbeitsmarkt im weiteren Wochenverlauf, von denen sie sich Aufschluss über das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank erhoffen. Am Dienstag steht konjunkturseitig der Index des Verbrauchervertrauens für August auf der Agenda.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Nach Börsenschluss werden Hewlett Packard Enterprise und HP über den Verlauf des jeweiligen dritten Geschäftsquartals berichten. Beide Kurse bewegen sich zunächst kaum.

Neue Geschäftszahlen des auf Unterhaltungselektronik spezialisierten Einzelhändlers Best Buy werden positiv aufgenommen; die Aktie steigt um 2,9 Prozent. Der Einrichtungsspezialist Big Lots (+14%) ist im zweiten Quartal zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht, aber nicht so tief wie von Analysten befürchtet. Das Unternehmen rechnet überdies damit, dass sich der Umsatzrückgang im dritten und vierten Quartal verlangsamt.

3M legen um weitere 1,8 Prozent zu, nachdem der Mischkonzern im Streit mit Veteranen über den unzureichenden Gehörschutz durch die Ohrstöpsel des Unternehmens einer Vergleichszahlung von 6 Milliarden Dollar zugestimmt hat. Berichte über eine bevorstehende Einigung hatten die Aktie bereits am Vortag kräftig nach oben getrieben.

Kaufempfehlungen der Citigroup verhelfen derweil den Aktien von AT&T (+2,2%) und Verizon (+1,7%) zu Kursgewinnen.

Anleihemarkt ebenfalls ruhig

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen in einer Gegenbewegung nach dem jüngsten Rückgang überwiegend wieder etwas an. Wenig Bewegung gibt es auch am Devisenmarkt. Nachdem das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole nichts wirklich Neues gebracht habe, kehre nun wieder Ruhe ein, stellt Natixis Research fest. Der Dollarindex zeigt sich gut behauptet.

Wenig verändert tendieren die Ölpreise, etwas gestützt von Erwartungen, dass Hurrikan Idalia die Ölförderung im Golf von Mexiko beeinträchtigen könnte. Die Akteure warten auf Daten zu den Ölvorräten der USA, die am späten Dienstag der US-Branchenverband API veröffentlichen wird. Am Mittwoch folgen die Daten der staatlichen Energy Information Administration.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.564,67 +0,0% 4,69 +4,3%

S&P-500 4.437,09 +0,1% 3,78 +15,6%

Nasdaq-Comp. 13.708,92 +0,0% 3,79 +31,0%

Nasdaq-100 15.079,00 +0,2% 26,54 +37,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,03 -3,8 5,07 60,9

5 Jahre 4,40 +0,6 4,40 40,1

7 Jahre 4,35 +1,6 4,33 37,5

10 Jahre 4,21 +1,0 4,20 33,2

30 Jahre 4,28 +0,6 4,28 31,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0792 -0,3% 1,0823 1,0807 +0,8%

EUR/JPY 158,82 +0,2% 158,44 158,44 +13,2%

EUR/CHF 0,9554 -0,1% 0,9562 0,9556 -3,5%

EUR/GBP 0,8585 -0,0% 0,8570 0,8587 -3,0%

USD/JPY 147,18 +0,4% 146,40 146,62 +12,3%

GBP/USD 1,2571 -0,3% 1,2629 1,2584 +3,9%

USD/CNH (Offshore) 7,3078 +0,2% 7,2914 7,2983 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 26.033,77 +0,2% 26.027,84 26.118,20 +56,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,04 80,10 -0,1% -0,06 +2,2%

Brent/ICE 84,77 84,42 +0,4% +0,35 +2,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,75 38,41 -6,9% -2,66 -53,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.919,02 1.919,69 -0,0% -0,67 +5,2%

Silber (Spot) 24,25 24,28 -0,1% -0,02 +1,2%

Platin (Spot) 973,33 969,50 +0,4% +3,83 -8,9%

Kupfer-Future 3,78 3,78 -0,0% -0,00 -1,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

