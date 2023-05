MÄRKTE USA/Aktien konsolidieren Gewinne - Powell bremst Zinsanstieg

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen sind nach einem gut behaupteten Start zur Mittagszeit in New York auf einen Konsolidierungskurs eingeschwenkt, nachdem sie an den beiden Vortagen kräftig zugelegt hatten. Der Dow-Jones-Index gibt 0,4 Prozent ab auf 33.407 Punkten. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes geben ähnlich nach. Thema ist weiter die Debatte um die Schuldenobergrenze. An den Vortagen hatten sich die Zeichen gemehrt, dass es günstig aussieht für eine rechtzeitige Einigung, ehe den USA die Zahlungsunfähigkeit droht.

Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen mittlerweile nur noch mit kleinen Aufschlägen, nachdem sich zunächst der Anstieg der vergangenen Tage dynamisch fortgesetzt hatte, angetrieben von diversen eher falkenhaften Kommentaren von Vertretern der Zentralbank. Nun hat US-Notenbankchef Jerome Powell aber gesagt, dass die verschärfte Kreditvergabe der Banken bedeute, dass die Zinsen nicht so weit steigen müssten. Darauf ist laut dem CME FedWatch Tool die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung im Juni von 40 Prozent in kürzester Zeit auf 15 Prozent abgesackt.

Der Dollar zeigt sich davon beeindruckt. Er kommt deutlich zurück, nachdem er an den Vortagen mit den steigenden Zinsen aber auch deutlich zugelegt hatte, unter anderem auf ein Achtwochenhoch zum Euro. Der Dollarindex büßt 0,5 Prozent ein.

Am Ölmarkt geht es nach einer anfänglichen Erholung von den Vortagsverlusten mit den Preisen wieder leicht bergab. Der Goldpreis, der zuletzt mit den steigenden US-Anleihezinsen, deutlich nachgegeben hatte, kann sich wieder etwas berappeln nach dem Zinssignal von Powell. Er steigt um 14 Dollar auf 1.973 je Feinunze.

Foot Locker stürzen ab

Die Aktie des Sportschuhhändlers Foot Locker stürzt um knapp 28 Prozent ab, nachdem das Unternehmen bei der Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftsquartal den Ausblick auf das Geschäftsjahr gesenkt hat.

Applied Materials geben um 3,0 Prozent nach. Der Hersteller von Halbleiterproduktionsanlagen hat die Erwartungen der Wall Street übertroffen, liegt mit dem Ausblick aber lediglich im Rahmen der Erwartungen.

Farfetch machen einen Kurssprung um rund 20 Prozent. Das Luxusmodeunternehmen hat einen geringer als erwarteten bereinigten Verlust für sein erstes Quartal berichtet und einen Umsatz, der die Erwartungen übertraf.

Deere büßen nach kräftigen Anfangsgewinnen inzwischen 1,7 Prozent ein. Der Hersteller von Landmaschinen hat seinen Gewinnausblick aufgrund der guten Nachfrage angehoben.

Lazard kommen um ein halbes Prozent zurück. Bei der Investmentbank will laut einem Bericht des Wall Street Journal CEO Ken Jacobs seinen Hut nehmen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.417,40 -0,4% -118,51 +0,8%

S&P-500 4.189,93 -0,2% -8,12 +9,1%

Nasdaq-Comp. 12.653,88 -0,3% -34,96 +20,9%

Nasdaq-100 13.798,62 -0,3% -36,00 +26,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,26 -0,3 4,26 -16,0

5 Jahre 3,70 +1,8 3,69 -29,6

7 Jahre 3,69 +2,5 3,67 -28,0

10 Jahre 3,67 +1,7 3,65 -21,4

30 Jahre 3,92 +1,9 3,91 -4,5

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:15 Uhr Do, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0819 +0,5% 1,0782 1,0771 +1,1%

EUR/JPY 148,94 -0,3% 148,88 149,22 +6,1%

EUR/CHF 0,9725 -0,3% 0,9731 0,9749 -1,8%

EUR/GBP 0,8682 -0,0% 0,8686 0,8679 -1,9%

USD/JPY 137,68 -0,7% 138,10 138,54 +5,0%

GBP/USD 1,2462 +0,5% 1,2412 1,2411 +3,0%

USD/CNH (Offshore) 7,0217 -0,4% 7,0438 7,0539 +1,4%

Bitcoin

BTC/USD 26.911,81 -0,0% 26.956,60 27.117,64 +62,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,71 71,86 -0,2% -0,15 -10,6%

Brent/ICE 75,72 75,80 -0,1% -0,08 -9,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,03 29,79 +0,8% +0,25 -61,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.975,08 1.959,05 +0,8% +16,03 +8,3%

Silber (Spot) 23,86 23,53 +1,4% +0,34 -0,4%

Platin (Spot) 1.070,05 1.053,50 +1,6% +16,55 +0,2%

Kupfer-Future 3,72 3,68 +0,9% +0,03 -2,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

