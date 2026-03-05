DAX23.424 -1,6%Est505.666 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9500 -6,8%Nas22.436 -1,4%Bitcoin59.373 -2,7%Euro1,1569 -0,3%Öl90,55 +7,4%Gold5.093 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Wall Street tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Das waren die 10 größten NFT-Flops der Promis Das waren die 10 größten NFT-Flops der Promis
Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial? Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Aktien nach enttäuschendem Arbeitsmarktbericht schwach erwartet

06.03.26 15:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Costco Wholesale Corp.
849,30 EUR -11,00 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gap Inc.
21,55 EUR -2,06 EUR -8,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Guidewire Software Inc
143,60 EUR 5,25 EUR 3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
75,36 EUR 9,02 EUR 13,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
50,32 EUR 0,53 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nutex Health Inc Registered Shs
62,50 EUR -30,50 EUR -32,80%
Charts|News|Analysen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Das Umfeld für die Wall Street trübt sich weiter ein. Zum bekannten aktuellen Belastungsfaktor, dem Krieg im Nahen Osten mit den in der Folge stark steigenden Ölpreisen, kommen nun noch Konjunktursorgen. Der US-Arbeitsmarktbericht für Februar zeigt entgegen der Erwartung eines Stellenzuwachses um 50.000 einen Stellenabbau von 92.000. Das schürt die zuletzt bereist zunehmenden Sorgen vor einer Stagflation weiter. Das bringt die US-Notenbank zunehmend in eine Zwickmühle, nachdem zuletzt bereits Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer erhalten hatten. Denn weil die Ölpreise die Inflation in die Höhe treiben dürften, kann die US-Notenbank nicht ohne weiteres mit Zinssenkungen auf schwache Konjunkturdaten wie nun die vom Arbeitsmarkt reagieren.

Wer­bung

Gleichwohl sagte US-Notenbanker Christopher Waller in einem Fernsehinterview, der Konflikt im Nahen Osten werde die Preise in der gesamten Wirtschaft wahrscheinlich nicht so stark in die Höhe treiben, dass eine Reaktion der Fed erforderlich sei. Höhere Energiepreise schlügen sich nicht zwangsläufig in einem stärkeren zugrunde liegenden Inflationstrend nieder.

Für den Start des US-Aktienhandel deuten die Futures auf die Indizes nach den Jobdaten nun Verluste von rund 1,3 Prozent an. Dass die US-Einzelhandelsumsätze im Januar etwas weniger rückläufig waren als erwartet, kommt gegen die mauen Jobdaten nicht an.

Am Anleihemarkt fielen die Renditen nach den schwachen Arbeitsmarktzahlen nur kurz etwas zurück. Aktuell beträgt die Zehnjahresrendite unverändert 4,15 Prozent. Der Dollar zieht leicht an, weil der Greenback mit Blick auf den Krieg im nahen Osten als sichere Hafen gesucht bleibt.

Wer­bung

Die Ölpreise steigen kräftig, Brent um 4 Prozent auf fast 89 Dollar je Fass, die US-Sorte WTI sogar um rund 7 Prozent. Das sind praktisch die höchsten Niveaus seit Ausbruch des Krieges am vergangenen Wochenende. Hintergrund ist, dass kaum noch Öl durch die von Iran kontrollierte Straße von Hormus kommt.

Auf Unternehmensseite hat die Warenhauskette Costco Quartalsergebnisse berichtet, die besser ausgefallen sind als erwartet. Die Aktie gibt um 0,5 Prozent nach. Die Zahlen seien nicht gut genug für weitere Gewinne nach einem 14-prozentigen Plus seit Jahresbeginn, heißt es.

Das Halbleiterunternehmen Marvell Technology meldete starke Quartalsgewinne, angetrieben durch die Nachfrage nach KI. Dazu wartete Marvell mit einer optimistischen Umsatzprognose auf. Für die Aktie geht es auf Nasdaq.com um gut 11 Prozent nach oben.

Wer­bung

Gap fallen um 9 Prozent zurück. Bei dem Bekleidungsunternehmen belasteten rückläufige Umsätze der Athleta-Marke die Ergebnisse, der Quartalsgewinn verfehlte die Erwartungen.

Nike rechnet mit einer Belastung von 300 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Kostensenkungsmaßnahmen, einschließlich Stellenabbau. Im Januar hatte der Sportartikelhersteller angekündigt, etwa 775 Mitarbeiter oder 1 Prozent der Belegschaft zu entlassen. Der Kurs bewegt sich vorbörslich um 0,6 Prozent talwärts.

Guidewire Software hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach besser als erwarteten Ergebnissen für das zweite Quartal angehoben. Das Papier verteuert sich um 2,6 Prozent.

Nutex Health brechen um 23 Prozent ein. Der Betreiber von Gesundheitseinrichtungen hat eine Belastung in Höhe von 55 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Schiedsgerichtsansprüchen verbuchen müssen.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,59 -0,01 3,63 3,54

5 Jahre 3,74 +0,00 3,78 3,69

10 Jahre 4,15 +0,00 4,18 4,11

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:12

EUR/USD 1,1567 -0,3 -0,0040 1,1607 1,1578

EUR/JPY 182,44 -0,2 -0,4300 182,87 182,5300

EUR/CHF 0,9036 -0,3 -0,0027 0,9063 0,9057

EUR/GBP 0,866 -0,3 -0,0029 0,8689 0,8691

USD/JPY 157,71 +0,1 0,1400 157,57 157,6400

GBP/USD 1,3353 -0,0 -0,0002 1,3355 1,3317

USD/CNY 6,9063 +0,2 0,0151 6,8912 6,8912

USD/CNH 6,9134 -0,1 -0,0034 6,9168 6,9126

AUS/USD 0,6996 -0,1 -0,0010 0,7006 0,7002

Bitcoin/USD 69.836,09 -1,8 -1.306,12 71.142,21 71.158,74

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,26 +7,7 6,25 81,01

Brent/ICE 89,39 +4,7 3,98 85,41

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.106,66 +0,6 30,07 5.076,59

Silber 83,12 +1,2 0,95 82,17

Platin 2.126,40 +0,2 4,65 2.121,75

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 09:06 ET (14:06 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Costco Wholesale und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Costco Wholesale

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Costco Wholesale

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
05.03.2026Nike OutperformBernstein Research
05.03.2026Nike OutperformRBC Capital Markets
21.01.2026Nike OutperformRBC Capital Markets
15.01.2026Nike Equal WeightBarclays Capital
06.01.2026Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.03.2026Nike OutperformBernstein Research
05.03.2026Nike OutperformRBC Capital Markets
21.01.2026Nike OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026Nike OutperformBernstein Research
06.01.2026Nike OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.01.2026Nike Equal WeightBarclays Capital
05.01.2026Nike NeutralUBS AG
19.12.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.12.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
15.12.2025Nike NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen