MÄRKTE USA/Aktien nach Verlusterie auf Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach fünf Handelstagen in Folge mit Verlusten, sind die Aktienkurse an der Wall Street am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit New York) auf Erholungskurs. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,6 Prozent auf 42.650 Punkte. Der S&P-500 legt um 1,0 Prozent zu, die Nasdaq-Indizes verbessern sich um 1,4 Prozent. Damit dürfte die längste Durststrecke seit April 2024 zu Ende gehen, die ausgelöst worden war durch enttäuschte Zinssenkungshoffnungen durch die US-Notenbank.

Wer­bung Wer­bung

Dazu rückt die Amtseinführung von Donald Trump als nächster US-Präsident am 20. Januar näher und damit einher gehen Spekulationen einer inflationstreibenden Wirtschaftspolitik. Dies würde Zinssenkungen zusätzlich erschweren.

Derweil ist der ISM-Index für das verarbeitende US-Gewerbe im Dezember besser als erwartet ausgefallen, wie schon am Vortag der revidierte Einkaufsmanagerindex der US-Industrie. Beide Indizes liegen aber weiter unter der Expansionsschwelle von 50, womit sie eher nicht gegen weiter sinkende Zinsen sprechen. Für die Januar-Sitzung der US-Notenbank wird aktuell keine Zinsänderung erwartet, für das darauffolgende Treffen im März wird eine rund 50-prozentge Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung gesehen. Am Anleihemarkt steigen die Renditen und kehren damit die Bewegung vom Vortag um.

Wer­bung Wer­bung

Biden spricht Machtwort bei US Steel

US Steel verlieren 5,6 Prozent, In einer seiner letzten bedeutenden Amtshandlungen als Präsident hat Joe Biden die Übernahme des US-Stahlherstellers durch die japanische Nippon Steel im Umfang von 14,1 Milliarden Dollar blockiert. Manager von US Steel hatten angekündigt, dass sie Werke schließen und die Produktion verlagern könnten, falls der Verkauf nicht zustande kommen sollte.

Tesla erholen sich nach dem kräftigen Vortagesminus um 5,1 Prozent. Am Donnerstag hatten enttäuschende Auslieferungen im vierten Quartal auf den Kurs gedrückt. Stützen wirkt nun, dass Tesla im Dezember 18 Prozent mehr in China hergestellte Elektroautos verkaufte als noch im November.

Wer­bung Wer­bung

Constellation Energy steigen um weitere 3,7 Prozent, nachdem die Aktie am Vortag um 8,4 Prozent zugelegt hatte. Der Betreiber von Kernkraftwerken hatte zwei Verträge mit der US-Regierung unterzeichnet, die in den nächsten Jahren voraussichtlich zu Zahlungen von rund 1 Milliarde Dollar führen werden.

Dollar etwas schwächer - Ölpreise steigen leicht

Der Dollar kommt nach dem starken Anstieg am Vortag wieder etwas zurück, was günstig für die Stimmung am Aktienmarkt ist. Der Dollarindex gibt um 0,3 Prozent nach, und liegt damit weiter in der Nähe eines Zweijahreshochs. Hintergrund sind die zuletzt gesunkenen Zinssenkungserwartungen.

Die Ölpreise steigen weiter, aktuell um bis zu 1,6 Prozent. Die Stimmung werde geprägt von diversen geopolitischen Risiken am Horizont, so Marktexperte Ahmad Assiri von Pepperstone.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.649,90 +0,6% 257,63 +0,3%

S&P-500 5.929,21 +1,0% 60,66 +0,4%

Nasdaq-Comp. 19.549,09 +1,4% 268,30 +1,2%

Nasdaq-100 21.268,53 +1,4% 292,91 +1,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,26 +0,5 4,25 1,8

5 Jahre 4,39 +2,2 4,37 1,2

7 Jahre 4,49 +3,2 4,46 1,1

10 Jahre 4,58 +2,1 4,56 1,5

30 Jahre 4,81 +1,7 4,79 2,5

DEVISEN zuletzt +/- % Fr,7:55 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0298 +0,3% 1,0278 1,0258 -0,6%

EUR/JPY 161,86 +0,1% 161,56 161,47 -0,6%

EUR/CHF 0,9364 -0,0% 0,9361 0,9359 -0,2%

EUR/GBP 0,8293 +0,0% 0,8287 0,8292 +0,2%

USD/JPY 157,16 -0,2% 157,17 157,40 -0,1%

GBP/USD 1,2419 +0,3% 1,2403 1,2370 -0,8%

USD/CNH (Offshore) 7,3599 +0,3% 7,3323 7,3382 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 97.968,75 +1,1% 96.543,30 96.595,45 +3,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,27 73,13 +1,6% +1,14 +3,6%

Brent/ICE 76,68 75,93 +1,0% +0,75 +2,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 49,6 49,73 -0,3% -0,13 -1,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.642,25 2.658,20 -0,6% -15,95 +0,7%

Silber (Spot) 29,58 29,63 -0,1% -0,04 +2,5%

Platin (Spot) 943,30 920,25 +2,5% +23,05 +4,0%

Kupfer-Future 4,05 4,01 +1,2% +0,05 +1,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2025 13:16 ET (18:16 GMT)