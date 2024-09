MÄRKTE USA/Aktien schwenken nach schwächerem Start auf Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nachdem eine positive Überraschung bei den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisen für August ausgeblieben ist, geht es am Mittwoch an der Wall Street etwas nach unten mit den Kursen. Allerdings befinden sich Dow & Co nach deutlicheren Rücksetzern im Vormittagshandel zur Mittagszeit in New York deutlich auf Erholungskurs.

Der Dow-Jones-Index büßt 1,2 Prozent ein auf 40.220 Punkte. Er liegt damit gut 200 Punkte über seinem Tagestief. Der S&P-500 gibt um 1,0 Prozent nach, die Nasdaq-Indizes sinken um bis zu 0,6 Prozent. Am Anleihemarkt steigen die Renditen mehrheitlich leicht, der Dollar zieht leicht an und verteidigt die Gewinne der Vortage.

Während die Preissteigerung in der Kernrate im Monatsvergleich einen Tick höher ausfiel als vom Markt erwartet, fiel der Anstieg der Jahresgesamtteuerung mit 2,5 Prozent einen Tick niedriger als geschätzt aus. Die anfangs überraschend deutlich negative Reaktion am Aktienmarkt dürfte damit zusammenhängen, dass die Zinssenkungsspekulation in den vergangenen Wochen schon sehr weit gediehen war. Die am Zinsterminmarkt eingepreiste Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte am 18. September durch die Fed erhält denn auch einen kräftigen Dämpfer, sie sinkt auf etwa 15 von tags zuvor noch 34 Prozent.

Im Handel heißt es, insgesamt deuteten die Daten in die richtige Richtung, denn der Inflationsdruck nehme ab. Manche Händler verweisen aber auch auf die inflationäre Entwicklung der Realeinkommen. Diese sind im August auf Monatssicht um 0,5 Prozent gestiegen, nachdem sie im Juli noch gesunken waren. Für die Konjunktur sei das zwar eher eine positive Nachricht, für die Inflationsentwicklung aber weniger. Dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen senken dürfte, gilt dessen ungeachtet als sicher.

Als Belastungsfaktor für die Stimmung am Aktienmarkt sehen einige Marktbeobachter das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump. Harris wird in Umfragen und von den Medien als Siegerin gesehen. Trump gilt als der wirtschaftsfreundlichere der beiden Kandidaten, zumal er seinerzeit als Präsident die Unternehmenssteuern gesenkt hatte und dies bei einem Wahlsieg auch wieder in Aussicht stellte.

Trump-Auftritt belastet Kurs seiner App

Der schwache Trump-Auftritt belastet den Kurs von Trump Media & Technology Group. Der Kurs der Muttergesellschaft des von ihm gegründeten Sozialen Netzwerks bricht um über 11 Prozent ein. Gesucht sind dagegen Aktien aus dem Bereich Erneuerbarer Energien, weil Harris gegenüber der Branche als aufgeschlossener gilt als Trump. First Solar machen einen Satz um 12,2 Prozent, Solaredge schießen um 8,3 Prozent nach oben.

Gamestop stürzen um 14,8 Prozent ab. Der Digitalspieleanbieter hat einen scharfen Absatzrückgang verbucht und im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen verfehlt. Dave & Buster's liegen nach zunächst deutlichen Gewinnen nur noch minimal im Plus. Der Restaurantbetreiber hat mit seinen Quartalszahlen die Marktprognosen überboten. Das Analysehaus Raymond James bemerkt dazu, dass dafür vor allem eine stringente Kostenkontrolle und geringere Gemeinkosten gesorgt haben, während das wirtschaftliche Umfeld nicht geholfen habe.

Telesis Bio brechen um über 60 Prozent ein. Das Biotechnologieunternehmen kann die Voraussetzungen für eine Notierung an der Nasdaq nicht mehr erfüllen und will sich von er Börse zurückziehen. Morgan Stanley verlieren nach einer Abstufung durch Goldman Sachs 1,5 Prozent.

Größte Verlierer im Dow sind nachrichtenlos Travelers und Unitedhealth mit Einbußen von 3,6 bzw. 2,6 Prozent. Wegen ihrer hohen Preise drücken allein diese beiden Aktien den Dow um rund 150 Punkte.

Ölpreise erholen sich von Jahrestiefs

Die Ölpreise ziehen mit der Wetterlage im Golf von Mexiko um bis zu 2,3 Prozent an. Der Wirbelsturm Francine ist in die Kategorie eins hochgestuft worden. Laut Schätzungen der US-Behörden dürften 23,5 Prozent der lokalen Ölförderung temporär ausfallen. Die US-Ölvorräte stiegen derweil in der zurückliegenden Woche leicht und im erwarteten Rahmen, sie sorgen kaum für Impulse.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.216,21 -1,3% -520,75 +6,7%

S&P-500 5.444,80 -0,9% -50,72 +14,2%

Nasdaq-Comp. 16.959,78 -0,4% -66,10 +13,0%

Nasdaq-100 18.731,84 -0,5% -97,30 +11,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,63 +2,8 3,60 -79,4

5 Jahre 3,44 +1,5 3,42 -56,1

7 Jahre 3,53 +1,1 3,52 -43,6

10 Jahre 3,65 +0,3 3,65 -23,1

30 Jahre 3,96 -0,9 3,97 -1,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 7:56 Di, 17:34 % YTD

EUR/USD 1,1013 -0,1% 1,1043 1,1026 -0,3%

EUR/JPY 156,00 -0,6% 155,92 157,24 +0,3%

EUR/CHF 0,9362 +0,3% 0,9314 0,9337 +0,9%

EUR/GBP 0,8457 +0,4% 0,8427 0,8439 -2,5%

USD/JPY 141,68 -0,5% 141,17 142,60 +0,6%

GBP/USD 1,3023 -0,4% 1,3104 1,3066 +2,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1249 -0,1% 7,1154 7,1329 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 56.667,00 -1,4% 56.229,10 57.089,70 +30,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,25 65,75 +2,3% +1,50 -5,3%

Brent/ICE 70,38 69,19 +1,7% +1,19 -6,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,11 35,59 +1,5% +0,52 +7,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.513,96 2.516,69 -0,1% -2,73 +21,9%

Silber (Spot) 28,58 28,43 +0,5% +0,15 +20,2%

Platin (Spot) 956,24 942,50 +1,5% +13,74 -3,6%

Kupfer-Future 4,09 4,04 +1,2% +0,05 +3,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2024 12:28 ET (16:28 GMT)