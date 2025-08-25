DAX24.181 -0,4%ESt505.401 -0,8%Top 10 Crypto15,62 -1,5%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.163 -0,7%Euro1,1656 +0,3%Öl67,75 -1,4%Gold3.377 +0,3%
MÄRKTE USA/Aktien trotz Trump-Attacke auf US-Notenbankerin stabil erwartet

26.08.25 14:26 Uhr
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Trotz eines erneuten Angriffs von US-Präsident Donald Trump auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank zeichnet sich zum Start an der Wall Street am Dienstag zunächst eine weitgehend behauptete Tendenz ab. Auch der Dollar zeigt sich wenig beeindruckt davon, dass Trump Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit Verweis auf einen angeblichen Hypothekenbetrug entlassen hat; er gibt leicht nach, der Euro kostet 1,1660 Dollar.

Nach Ansicht von Marktbeobachtern erhöht der Schritt die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen noch, wie sie von Trump beharrlich immer wieder gefordert werden. Cook scheint derweil gegen die Entlassung vorgehen zu wollen. Sie sagte, Trump habe keine Befugnis, sie zu entlassen, und sie werde nicht zurücktreten.

Weil längerfristig die neuerliche Attacke auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank verunsichert, steigt die Rendite zehnjähriger Anleihen um 2 Basispunkte auf 4,30 Prozent. Im Zweijahresbereich sinkt sie dagegen um 2 Basispunkte auf 3,72 Prozent. Der Goldpreis zieht derweil etwas an. Das Edelmetall dürfte etwas Zulauf als sicherer Hafen erfahren. Für die Ölpreise geht es um rund 1,5 Prozent nach unten.

Konjunkturseitig stehen noch vor Handelsbeginn die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter auf dem Kalender und nach Handelsbeginn der Index des Verbrauchervertrauens im August.

Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage weiter eher dünn. Umso mehr richtet sich der Fokus auf die Geschäftszahlen des KI-Vorreiters Nvidia, nachdem es zuletzt vermehrt kritische Stimmen zur Profitabilität in KI gab. Die Nvidia -Zahlen werden am Mittwoch nach Börsenschluss erwartet. Vorbörslich liegt die Aktie gut behauptet im Markt.

Boeing hat einen Großauftrag von Korean Air Lines für die Lieferung von 103 Flugzeugen erhalten. Der Kurs zieht um 0,6 Prozent an.

Interactive Brokers legen auf Nasdaq.com um 4 Prozent zu. Hier treibt die Mitteilung, dass die Aktie des Online-Brokers zur Handelseröffnung am Donnerstag den Platz von Walgreens Boots Alliance im viel beachteten S&P-500-Index einnehmen wird. Hintergrund ist, dass Walgreens gerade vom Beteiligungsunternehmen Sycamore Partners im Rahmen einer Transaktion übernommen wird, die in Kürze abgeschlossen sein soll. Talen Energy ziehen um 4,4 Prozent an. Die Aktie des Stromerzeugers soll Interactive Brokers im S&P MidCap 400 Index ersetzen.

Palantir Technologies geben um 1 Prozent nach. Wie aus einer Einreichung bei der Börsenaufsicht hervorgeht, hat CEO Alex Karp zuletzt 400.000 Aktien des Datenkrakens verkauft, dessen Software in der Lage ist, riesige Mengen an Daten zu analysieren, zusammenzuführen und zu durchsuchen.

Das Halbleiterunternehmen Semtech hat mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Der Kurs zieht um 3,0 Prozent an. Der Ausblick von Semtech bewegt sich im Rahmen der bereits bekannten Analystenschätzungen.

Heico, ein Hersteller von Ersatzteilen für die Luft- und Raumfahrt, hat in seinem dritten Quartal die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz übertroffen. Der Kurs zieht um 1,5 Prozent an.

Einen Sprung um rund 30 Prozent nach oben machen Serina Therapeutics, weil die Nahrungs- und Arzneimittelaufsicht (FDA) die Studie des Unternehmens für eine experimentelle Behandlung der Parkinson-Krankheit unterstützt.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1657 +0,3% 1,1620 1,1728 +12,2%

EUR/JPY 171,78 +0,1% 171,63 171,95 +5,4%

EUR/CHF 0,9374 +0,1% 0,9363 0,9389 -0,2%

EUR/GBP 0,8643 +0,1% 0,8634 0,8662 +4,3%

USD/JPY 147,36 -0,2% 147,72 146,62 -6,1%

GBP/USD 1,3488 +0,2% 1,3457 1,3540 +7,6%

USD/CNY 7,1105 +0,0% 7,1095 7,1221 -1,4%

USD/CNH 7,1579 +0,0% 7,1568 7,1675 -2,4%

AUS/USD 0,6492 +0,2% 0,6481 0,6497 +4,8%

Bitcoin/USD 109.692,60 -0,3% 110.023,10 116.872,60 +16,4%

ROHÖLL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,67 64,80 -1,7% -1,13 -9,4%

Brent/ICE 67,71 68,80 -1,6% -1,09 -8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.378,08 3.368,50 +0,3% 9,58 +28,4%

Silber 38,47 38,58 -0,3% -0,11 +33,6%

Platin 1.149,09 1.158,39 -0,8% -9,30 +32,1%

Kupfer 4,45 4,48 -0,6% -0,03 +8,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/thl

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 08:26 ET (12:26 GMT)

