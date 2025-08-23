DAX23.767 +0,7%ESt505.348 +0,4%Top 10 Crypto15,49 -1,6%Dow45.441 +0,4%Nas21.571 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1637 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.545 -0,4%
MÄRKTE USA/Aktien weiter von sinkenden Renditen gestützt

04.09.25 15:40 Uhr
Aktien
15,30 EUR 3,80 EUR 33,04%
13,85 EUR -0,58 EUR -4,05%
136,57 USD 11,80 USD 9,46%
20,66 EUR 1,24 EUR 6,41%
207,90 EUR -13,10 EUR -5,93%
DOW JONES--Die weiter sinkenden Rentenrenditen stützen die Wall Street auch am Donnerstag. Zuletzt etwas schwächere Arbeitsmarktdaten hatten die Zinssenkungsfantasien erneut befeuert und entsprechend die Anleiherenditen sinken lassen. In dieses Bild passen auch der unerwartet schwache ADP-Arbeitsmarktbericht für August und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten: Beide Datenreihen untermauern die Einschätzung, dass sich der Jobmarkt abkühlt. Am Freitag folgt der offizielle Arbeitsmarktbericht für den vergangenen Monat. Im frühen Geschäft gibt der Dow-Jones-Index 0,2 Prozent auf 45.199 Punkte nach, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen dagegen um 0,2 bzw. 0,4 Prozent an.

Eine erste Zinssenkung im September durch die Federal Reserve gilt mittlerweile mit einer eingepreisten Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent als gesichert. "Der Markt muss sich noch immer durch herausfordernde Wirtschaftsdaten kämpfen", sagt CFRA-Marktstratege Sam Stovall. Unterdessen wird der Kandidat von US-Präsident Trump für den Vorstand der US-Notenbank, Stephen Miran, am Donnerstag vor einem Senatsausschuss erscheinen.

Marktzinsen auf dem Rückzug

Am Rentenmarkt entspannt sich die Lage weiter - die Renditen geben erneut nach. Die der zehnjährigen US-Staatsanleihen sinkt um 2 Basispunkte auf 4,19 Prozent. Zuletzt hatten die hartnäckig hohe Inflation und steigende Staatsschulden weltweit die Rentenrenditen nach oben getrieben. Trotz fallender Marktzinsen steigt der Dollar, der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im Juli gestiegen. Das ist Wasser auf die Mühlen der Befürworter der protektionistischen Politik von US-Präsident Trump und stützt tendenziell den Greenback.

Die Ölpreise geben erneut deutlicher nach und bauen damit ihre Verluste vom Vortag aus. Hintergrund sind Sorgen, dass die Gruppe Opec+ ab Oktober die Förderung ausweiten könnte. Bereits am Vortag hatten entsprechende Berichte die Erdölpreise unter Druck gesetzt. "Obwohl Insider betonten, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden ist, reicht das Signal aus, um die Preise in einem zu Überreaktionen neigenden Markt zu drücken", meint Rohstoffanalyst Ahmad Assiri von Pepperstone. Laut Marktanalyst Ramy Zeytouni gibt es aber auch Anzeichen für eine niedrigere Nachfrage. Unterdessen warten Anleger auf die US-Lagerbestandsdaten im Tagesverlauf. Bei Gold werden nach den Rekordpreisen des Vortages Gewinne eingestrichen.

Unter den Aktien fallen Salesforce um 6,9 Prozent. Der Arbeitsmarktdienstleister hat in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet, der Ausblick für das laufende Quartal fiel jedoch etwas enttäuschend aus. Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat nach der vielbeachteten Übernahme des Netzwerkausrüsters Juniper Networks besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt. Der Kurs legt um 0,4 Prozent zu.

Credo Technology schießen um 11 Prozent in die Höhe. Der KI-Datenzentrenspezialist überzeugt mit starken Quartalszahlen und einem ebenfalls über Markterwartung liegenden Ausblick. Die KI-Software-Gesellschaft C3.ai verschreckt dagegen mit einer schwachen Prognose, der Kurs rutscht um 6,8 Prozent ab. American Eagle Outfitters haussieren dagegen um 31,3 Prozent, der Modekonzern glänzt mit einer starken Prognose.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 45.198,94 -0,2% -72,29 +6,4%

S&P-500 6.458,02 +0,2% 9,76 +9,6%

NASDAQ Comp 21.577,27 +0,4% 79,54 +11,3%

NASDAQ 100 23.474,94 +0,3% 60,11 +11,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 08:28 % YTD

EUR/USD 1,1654 -0,1% 1,1661 1,1659 +12,6%

EUR/JPY 172,98 +0,2% 172,66 172,79 +6,0%

EUR/CHF 0,9382 +0,1% 0,9376 0,9376 -0,1%

EUR/GBP 0,8669 -0,1% 0,8674 0,8680 +4,8%

USD/JPY 148,43 +0,2% 148,06 148,20 -5,9%

GBP/USD 1,3442 -0,0% 1,3444 1,3431 +7,4%

USD/CNY 7,1085 +0,0% 7,1080 7,1097 -1,4%

USD/CNH 7,1407 +0,0% 7,1395 7,1404 -2,7%

AUS/USD 0,6523 -0,3% 0,6542 0,6524 +5,7%

Bitcoin/USD 110.789,15 -1,1% 112.033,00 110.543,15 +18,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,10 63,97 -1,4% -0,87 -10,7%

Brent/ICE 66,65 67,60 -1,4% -0,95 -9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.554,62 3.559,43 -0,1% -4,81 +35,7%

Silber 40,97 41,18 -0,5% -0,20 +42,5%

Platin 1.191,03 1.222,00 -2,5% -30,97 +39,5%

Kupfer 4,50 4,56 -1,3% -0,06 +9,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 09:41 ET (13:41 GMT)

