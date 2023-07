MÄRKTE USA/Aktienhandel im Wartemodus

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Pause zum Nationalfeiertag am 4. Juli geht es an der Wall Street am Mittwoch abwartend und gemächlich zu. Dazu dürfte auch beitragen, dass im Wochenverlauf noch wichtige Konjunkturdaten anstehen, die Aufschluss darüber liefern könnten, was im Juli von der US-Notenbank in Sachen Zinsen zu erwarten ist.

Aktuell wird mit 88-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte gerechnet, nachdem die US-Notenbank zuletzt eine Pause eingelegt hatte. Möglicherweise könnte bereits im späteren Handelsverlauf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Notenbanksitzung Erkenntnisse liefern.

Konjunkturseitig ist der Auftragseingang in den USA im Mai zwar weniger gestiegen als erwartet, andererseits war es dennoch bereits der fünfte Anstieg in den vergangenen sechs Monaten. Einerseits hoffen Börsianer zwar auf eine weiche Landung der US-Konjunktur, andererseits öffnen zu robuste Wirtschaftsdaten mutmaßlich die Tür für weitere Zinsanhebungen zur Eindämmung der Inflation.

Zur Mittagszeit in New York gibt der Dow-Jones-Index um 0,3 Prozent nach auf 34.315 Punkte. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes können sich knapp behaupten zum Schlussstand vom Montag, als nur ein verkürzter Handel stattgefunden hatte. Am Rentenmarkt geben die Kurse nach, die Renditen ziehen an, am längeren Ende mehr als am kurzen. Der Dollar tendiert unter kleinen Schwankungen seitwärts.

Der gegenüber dem Vormonat schwächer ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex des chinesischen Dienstleistungssektors belastet allenfalls leicht, auch weil weiter über ein Stimulierungspaket Pekings spekuliert wird. Ebenso zeigen die Handelsspannungen mit China aktuell wenig Spuren. Peking hatte am Montag den Export zweier für die Halbleiterindustrie wichtige Seltene Erden eingeschränkt, nachdem zuvor von Plänen der USA und westlicher Länder berichtet worden war, die Exporte von Chips und Maschinen zur Chipherstellung nach China einzuschränken, ebenso wie den Zugang Chinas zu Cloud-Dienstleistungen. Der Subindex der Halbleiteraktien im S&P-500 liegt 0,3 Prozent im Minus.

Aktien von Elektroautoherstellern weiter gesucht

Am Aktienmarkt sind weiter Titel von Herstellern von Elektrofahrzeugen gesucht, nachdem Tesla und Rivian jüngst unerwartet starke Absätze gemeldet hatten. Rivian gewinnen 1,4 Prozent. Der Kurs war am Montag bereits um über 17 Prozent nach oben geschossen. Xpeng legen um über 7 Prozent und Nio um 3,4 Prozent zu. Bei Tesla (-0,6%) werden dagegen Gewinne mitgenommen. Kursgewinne verzeichnen auch Ford (+0,7%) und General Motors (+1,0%).

Apple geben um 0,8 Prozent nach. Der taiwanische Auftragsfertiger Foxconn, der für Apple iPhones zusammenbaut, hat einen deutlichen Umsatzrückgang mitgeteilt. Allerdings ist Apple bereits seit einiger Zeit verstärkt auf der Suche nach Auftragsfertigern in Indien.

Meta Platforms steigen um 2,7 Prozent. Die Facebook-Mutter startet am Donnerstag ein Konkurrenzangebot zum Kurznachrichtendienst Twitter. Netflix (+0,1%) reagieren nicht auf Berichte, wonach der Streamingdienst seine Werbestrategie nachjustieren will.

Für Moderna geht es um 2,8 Prozent voran. Der Pharmakonzern hat mit den chinesischen Behörden eine Einigung zur Entwicklung von mRNA-basierten Medikamenten in China erzielt. Im Schlepptau legt der Kurs des Wettbewerbers Biontech um 1,9 Prozent zu.

WTI-Öl hängt Brent ab

Der Erdölmarkt zeigt sich zweigeteilt: Während der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI um gut 3 Prozent anzieht, verteuert sich die globaler gehandelte Sorte Brent nur um 0,7 Prozent. Bei der europäischen Sorte machten sich die Konjunktursorgen stärker bemerkbar, heißt es im Handel. Die Konjunktur in den USA zeige sich dagegen weiter relativ robust.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.315,03 -0,3% -103,44 +3,5%

S&P-500 4.447,91 -0,2% -7,68 +15,9%

Nasdaq-Comp. 13.791,68 -0,2% -25,09 +31,8%

Nasdaq-100 15.203,66 -0,0% -5,04 +39,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,92 +0,0 4,92 50,1

5 Jahre 4,21 +1,6 4,20 21,2

7 Jahre 4,06 +3,5 4,03 9,2

10 Jahre 3,90 +4,4 3,86 2,1

30 Jahre 3,91 +4,7 3,87 -5,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Uhr Di, 17:50 % YTD

EUR/USD 1,0863 -0,2% 1,0879 1,0900 +1,5%

EUR/JPY 157,06 -0,1% 157,38 157,39 +11,9%

EUR/CHF 0,9757 -0,0% 0,9768 0,9763 -1,4%

EUR/GBP 0,8548 -0,1% 0,8563 0,8560 -3,4%

USD/JPY 144,59 +0,1% 144,66 144,40 +10,3%

GBP/USD 1,2709 -0,0% 1,2705 1,2733 +5,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2621 +0,5% 7,2491 7,2240 +4,8%

Bitcoin

BTC/USD 30.389,06 -1,4% 30.807,44 30.952,04 +83,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,02 69,79 +3,2% +2,23 -9,3%

Brent/ICE 76,76 76,25 +0,7% +0,51 -7,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,95 35,41 -4,1% -1,47 -56,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.922,39 1.925,97 -0,2% -3,58 +5,4%

Silber (Spot) 23,22 22,96 +1,1% +0,26 -3,1%

Platin (Spot) 919,43 919,30 +0,0% +0,13 -13,9%

Kupfer-Future 3,77 3,79 -0,5% -0,02 -1,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2023 12:31 ET (16:31 GMT)