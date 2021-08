MÄRKTE USA/Aktienkurse dürften Rekordniveaus verteidigen

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine behauptete Eröffnung ab. Am Donnerstag hatten Dow und S&P-500 Rekordstände erreicht, was Beobachter vor allem der überraschend guten Bilanzsaison zuschreiben. Diese stelle ein Gegengewicht dar zu der kräftig gestiegenen Inflation, die Zinsängste auslöste, aber auch zu den steigenden Corona-Infektionszahlen, die die Wirtschaft wieder zurückwerfen könnten.

Die Importpreise stiegen derweil im Juli um 0,3 Prozent auf Monatssicht und damit weniger stark als die von Ökonomen prognostizierten 0,6 Prozent. Ohne die Preise für Öl betrug der Preisanstieg sogar nur 0,1 Prozent, was Inflationssorgen lindern könnte. Nach Handelsbeginn folgt der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

Rückkehr zu schwarzen Zahlen beflügelt Disney-Aktie

Mit Disney (vorbörslich +5,3%) hat ein weiteres bedeutendes US-Unternehmen überzeugende Quartalszahlen vorgelegt. Der Unterhaltungskonzern ist in seinem dritten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, nachdem im Vorjahreszeitraum ein hoher Verlust entstanden war.

Ein vorsichtiger Ausblick drückt dagegen Airbnb um 2,4 Prozent.

Die Aktie von Contextlogic stürzt um 27 Prozent ab. Die Betreiberin der E-Commerce-Platform Wish hat einen Umsatzrückgang vermeldet und ist tiefer in die Verlustzone gerutscht.

Einen überraschend hohen Verlust hat auch der Essenslieferdienst Doordash (-4,4%) vermeldet.

Aktien von Pfizer (+0,2%), Biontech (+2,4%) und Moderna (+2,1%) sind gesucht, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA Auffrischimpfungen mit den Covid-19-Vakzinen der Pharmakonzerne für Menschen mit geschwächtem Immunsystem empfohlen hat.

Der Dollar gibt leicht nach. Der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent. Sollte US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole Ende August ein Zurückfahren der Anleihekäufe durch die Fed in Aussicht stellen, werde der Dollar zwar zulegen, meint Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank, der Anstieg dürfte aber nicht von Dauer sein. Der Analyst geht jedoch davon aus, dass die Inflation schon bald wieder deutlich fallen wird. Das wiederum würde die Wahrscheinlichkeit einer Fed- Zinserhöhung Anfang 2023 verringern und den Dollar schwächen.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen nach ihrem Anstieg vom Donnerstag wieder leicht zurück. Gold erholt sich weiter von dem Absturz, den das Edelmetall Anfang der Woche erlebte. Allerdings liegt der Preis für die Feinunze noch immer weit unter der Marke von 1.800 Dollar, über der er vor gut einer Woche noch notierte.

Der Ölmarkt wird erneut von der Befürchtung gebremst, dass eine neue Pandemiewelle die Nachfrage nach Öl dämpfen werde.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,22 0,0 0,22 10,4

5 Jahre 0,82 -0,3 0,83 46,2

7 Jahre 1,12 -0,3 1,13 47,5

10 Jahre 1,35 -1,0 1,36 43,3

30 Jahre 2,00 0,2 2,00 35,4

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:55 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1765 +0,3% 1,1734 1,1733 -3,7%

EUR/JPY 129,67 +0,1% 129,52 129,45 +2,8%

EUR/CHF 1,0825 -0,1% 1,0838 1,0832 +0,1%

EUR/GBP 0,8505 +0,1% 0,8498 0,8482 -4,8%

USD/JPY 110,21 -0,2% 110,38 110,34 +6,7%

GBP/USD 1,3832 +0,1% 1,3807 1,3833 +1,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4800 +0,0% 6,4803 6,4786 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 46.363,51 +4,8% 45.767,51 44.292,01 +59,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,84 69,09 -0,4% -0,25 +42,9%

Brent/ICE 71,16 71,31 -0,2% -0,15 +39,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.761,44 1.752,73 +0,5% +8,72 -7,2%

Silber (Spot) 23,47 23,18 +1,3% +0,29 -11,1%

Platin (Spot) 1.028,60 1.021,65 +0,7% +6,95 -3,9%

Kupfer-Future 4,36 4,36 -0,1% -0,01 +23,5%

