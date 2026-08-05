MÄRKTE USA/Aktienkurse geben nach enttäuschenden Konjunkturdaten nach

14.08.26 18:28 Uhr

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Dow & Co zeigen sich zur Mittagszeit am Freitag in New York etwas leichter. Für den Dow-Jones-Index geht es um 0,2 Prozent nach unten, der breite S&P-500 büßt knapp unter seinem Allzeithoch ebenso 0,2 Prozent ein. Die technologielastigen und zinsempfindlicheren Nasdaq-Indizes kommen um 0,4 Prozent zurück.

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Impulse vom Umfeld sind rar. Die Ölpreise bewegen sich leicht nach oben, die Nachrichtenlage im Nahen Osten ist weiter ruhig, nachdem die Gespräche über die Straße von Hormus ins Stocken geraten sind. "Das Fehlen einer dauerhaften Einigung über Hormus und die anhaltenden Drohungen sowohl in Hormus als auch im Roten Meer dürften weiterhin einen beträchtlichen geopolitischen Aufschlag in die Ölpreise einpreisen", so die Ökonomen von MUFG.

Bremsend für den Aktienmarkt dürfte wirken, dass es am Anleihemarkt etwas überraschend mit den Renditen wieder nach oben geht - angesichts enttäuschend ausgefallener Konjunkturdaten und zuletzt gedämpfter Zinserhöhungssorgen. Die Zehnjahresrendite steigt um 5 Basispunkte auf 4,69 Prozent und macht die Abwärtsbewegung vom Vortag wieder wett. Am Devisenmarkt zieht der Euro zum Dollar auf 1,1577 etwas deutlicher an. Laut Marktteilnehmern schwächelt der Dollar, weil zuletzt die Erwartungen einer Zinserhöhung der US-Notenbank gesunken sind als Reaktion auf moderat ausgefallene Inflationsdaten. Der Markt preist eine Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr mittlerweile nicht mehr vollständig ein.

Die Einzelhandelsumsätze sanken im Juli entgegen der Erwartung eines leichten Anstiegs. Auch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan verfehlte die Erwartung. Davon potenziell besonders betroffene Konsumwerte wie die Einzelhandelsaktien von Walmart, Macy's oder Home Depot geben etwas stärker nach als der breite Markt.

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Unternehmensergebnisse sorgen für größere Kursveränderungen. Für Applied Materials geht es um 5,2 Prozent nach unten. Der Hersteller von Halbleiterausrüstung meldete zwar einen höheren und über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz im dritten Quartal, konnte aber mit dem Nettogewinn die sehr hohen Erwartungen nicht vollends zufriedenstellen. Dazu waren starke Zahlen bereits erwartet worden nach überzeugenden Ergebnissen der direkten Konkurrenten KLA Corp. und Lam Research. Deren Kurse verlieren 3,4 bzw. 2,5 Prozent.

Innventure brechen um fast 56 Prozent ein. Das Unternehmen zog die Prognose für seine Tochtergesellschaft Accelsius zurück und meldete für das zweite Quartal Ergebnisse unter den Erwartungen. Accelsius wurde 2022 gegründet, um Flüssigkeitskühlung für Computerchips in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) bereitzustellen. Das Unternehmen will nun den Fokus auf den Aufbau von Branchenbeziehungen und die Erreichung von Meilensteinen für das Accelsius-Geschäft verlagern.

SpaceX geben um knapp 3 Prozent nach. Eine weitere Tranche von SpaceX-Aktien werde nächste Woche freigegeben und könne dann frei gehandelt werden, erklären Marktteilnehmer. Es ist die zweite Tranche, seit das Unternehmen vor zwei Monaten an die Börse ging. Verwiesen wird dazu auf ein konkurrierendes Unternehmen für wiederverwendbare Raketen - das Start-up Stoke Space Technologies.

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Reddit machen einen Satz um 12,7,Prozent mit der Nachricht, dass die Aktie der Social-Media-Plattform am Dienstag in den viel beachteten S&P-500-Index aufgenommen wird. Platz machen muss das Papier von Avalonbay Communities wegen der bevorstehenden Übernahme von Avalonbay durch Equity Residential.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.707,64 -0,3 -132,35 53.839,99

S&P-500 7.786,37 -0,2 -12,62 7.798,99

NASDAQ Comp 26.698,91 -0,4 -104,12 26.803,03

NASDAQ 100 29.984,59 -0,3 -99,91 30.084,50

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,15 +0,01 4,16 4,10

5 Jahre 4,35 +0,04 4,35 4,28

10 Jahre 4,69 +0,05 4,69 4,63

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:22

EUR/USD 1,1580 +0,5 0,0053 1,1527 1,1525

EUR/JPY 184,39 +0,3 0,5200 183,87 183,7500

EUR/CHF 0,9398 +0,2 0,0015 0,9383 0,9377

EUR/GBP 0,8542 -0,1 -0,0005 0,8547 0,8546

USD/JPY 159,23 -0,2 -0,2500 159,48 159,4300

GBP/USD 1,3554 +0,5 0,0069 1,3485 1,3482

USD/CNY 6,7412 -0,0 -0,0016 6,7428 6,7428

USD/CNH 6,7427 -0,0 -0,0014 6,7441 6,7452

AUS/USD 0,7089 +0,5 0,0035 0,7054 0,7052

Bitcoin/USD 62.986,76 -0,6 -381,30 63.368,06 63.484,05

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,63 +0,5 0,38 81,25

Brent/ICE 87,76 +0,8 0,69 87,07

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.391,91 +1,0 41,75 4.350,16

Silber 65,03 +0,9 0,57 64,46

Platin 1.746,01 +1,7 28,48 1.717,53

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

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August 14, 2026 12:28 ET (16:28 GMT)