MÄRKTE USA/Aktienrally könnte weiterlaufen - IBM mit Kursfeuerwerk

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Rally des Vortages im Zuge neuer Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Konjunkturpaketes in den USA dürfte die Wall Street am Donnerstag noch ein bisschen weiterlaufen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Beginn am Kassamarkt schließen. Wie sehr Wirtschaft und Konsumenten fiskalische Unterstützung durch den Staat gebrauchen könnten, zeigen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Diese sind zwar gesunken, aber nicht so stark wie erhofft. Die im historischen Schnitt weiterhin sehr hohe Zahl von Erstanträgen auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung dient als Spiegel der andauernden Jobverluste.

"Diese Daten sind im Großen und Ganzen immer noch hoch. Sie haben sich im Laufe der vergangenen Monate stabilisiert, aber sie gehen auch nicht wirklich zurück", sagt Volkswirt Peter Dixon von der Commerzbank. Die Daten dürften den Druck auf die Politik verstärken, noch vor der Wahl ein Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen. Immerhin haben US-Finanzminister Steven Mnuchin und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Gespräche über ein abgespecktes Paket am Vortag wieder aufgenommen. "Es dreht sich alles um Wirtschaftshilfen: Wir sehen, die Märkte bewegen sich mit Optimismus, da eine Art von Paket geschnürt wird", sagt Marktstrategin Esty Dwek von Natixis Investment Managers.

IBM zündet Kursrakete

Für einen Paukenschlag sorgt der Technologieriese IBM, die Titel ziehen im vorbörslichen Handel um 11,8 Prozent an. Gleich zwei gute Nachrichten machen Händler aus: So seien die ersten Daten zum dritten Quartal positiv ausgefallen. Bei IBM habe das Service- und Cloudgeschäft die hohen Erwartungen der Wall Street erfüllt. Eine "hauseigene Kursrakete" stelle zudem die Ankündigung dar, das Unternehmen in zwei Teile aufzuspalten. "Das könnte massiv Bewertungen heben", sagt ein Händler. Der US-Konzern will seinen Bereich Managed Infrastructure Services aus der Sparte Global Technology in eine Aktiengesellschaft ausgliedern.

Regeneron Pharmaceuticals klettern um 4,6 Prozent. Laut US-Präsident Trump war es ein experimentelles Mittel des Pharma-Unternehmens, das ihm bei seiner Coronavirus-Infektion sehr geholfen habe. Das Unternehmen selbst hat eine beschleunigte Zulassung in den USA beantragt. Eli Lilly ziehen um 2,4 Prozent an. Trump fand auch über dieses Pharma-Unternehmen lobende Worte.

Der Kurs des auf Wirbelsäulenerkrankungen spezialisierten Medizintechnikers Alphatec Holdings macht einen Satz um 25,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat einen Umsatzanstieg für das dritte Quartal um über 40 Prozent in Aussicht gestellt. Richardson Electronics geben dagegen um 4,4 Prozent nach. Das Unternehmen hat von einem Umsatzrückgang berichtet und außerdem von einem Nettoverlust in seinem ersten Fiskaljahresquartal.

Renten erholen sich

Trotz des sich andeutenden Optimismus am Aktienmarkt ziehen auch US-Renten leicht an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verliert 2,9 Basispunkte auf 0,76 Prozent. Die Notierungen erholen sich damit etwas von ihrer Talfahrt am Vortag. Die Rentennotierungen werden gestützt von den schwachen Arbeitsmarktdaten. Zudem hatte die US-Notenbank am Vortag in ihrem Sitzungsprotokoll die Hürde für eine Zinsanhebung höher gelegt.

Während sich am Devisenmarkt wenig tut - der Dollarindex stagniert -, verteuert sich Gold um 0,5 Prozent auf 1.896 US-Dollar je Feinunze. Die Aussicht auf eine lange Phase niedriger Zinsen stützt das Edelmetall, das angesichts der Liquiditätsflut durch Regierung und Notenbank als Inflationsschutz geschätzt wird.

Auch die Ölpreise ziehen an: US-Leichtöl der Sorte WTI um 1,9 Prozent auf 40,72 Dollar pro Fass und europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 2 Prozent auf 42,81 Dollar. Das Erdölkartell Opec spricht von einer langfristig widerstandsfähigen Nachfrage. Die Konkurrenz durch erneuerbare Energien werde nicht so dramatisch ausfallen, wie einige Beobachter dies wünschten. Bis 2045 werde die Nachfrage weiter steigen, so die Opec. Der Nachfragehöhepunkt werde in den nächsten 20 Jahren nicht erreicht.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,14 -1,2 0,15 -106,1

5 Jahre 0,33 -1,1 0,34 -159,2

7 Jahre 0,54 -3,0 0,57 -170,9

10 Jahre 0,77 -2,7 0,79 -167,8

30 Jahre 1,57 -2,0 1,59 -149,9

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Uhr Mi, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1758 -0,05% 1,1773 1,1765 +4,8%

EUR/JPY 124,64 -0,04% 124,80 124,67 +2,2%

EUR/CHF 1,0796 +0,10% 1,0790 1,0784 -0,6%

EUR/GBP 0,9107 -0,02% 0,9105 0,9106 +7,6%

USD/JPY 106,00 +0,02% 106,01 105,98 -2,6%

GBP/USD 1,2910 -0,05% 1,2931 1,2920 -2,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7410 +0,07% 6,7344 6,7293 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 10.619,76 -0,38% 10.626,01 10.635,51 +47,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,83 39,95 +2,2% 0,88 -28,2%

Brent/ICE 42,82 41,99 +2,0% 0,83 -30,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.898,41 1.887,56 +0,6% +10,85 +25,1%

Silber (Spot) 24,06 23,73 +1,4% +0,33 +34,8%

Platin (Spot) 873,05 868,08 +0,6% +4,98 -9,5%

Kupfer-Future 3,02 3,03 -0,3% -0,01 +6,9%

