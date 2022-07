MÄRKTE USA/Anleger greifen vor Fed-Entscheid zu Aktien

NEW YORK (Dow Jones)--Eine deutliche Gegenbewegung auf die Vortagesverluste vollziehen die US-Börsen am Mittwoch. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,5 Prozent auf 31.905 Punkte. Der S&P-500 legt um 1,4 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um 2,5 Prozent. Mit dem Näherrücken des Zinsentscheids der US-Notenbank am Abend scheinen die Anleger gelassener zu werden.

Am Markt herrscht die Erwartung vor, dass die Fed die Zinsen dieses Mal um 75 Basispunkte anheben wird, dann aber für die kommenden Sitzungen ein weniger forsches Tempo signalisieren könnte. Hintergrund sind zuletzt überraschend schwach ausgefallene Stimmungsindikatoren von Verbrauchern und Unternehmen. Eine nochmalige Erhöhung um 75 Basispunkte bei der nächsten Sitzung im September hält auch Tim Duy, Chefvolkswirt bei SGH Macro Advisors, für unwahrscheinlich. Es dürfte für die Notenbank allerdings nicht leicht werden, die Abkehr von derart großen Zinsschritten zu kommunizieren. Duy sieht das Dilemma der Fed darin, "Falkenhaftigkeit" zu vermitteln, ohne dies durch einen weiteren Zinsschritt um 75 Basispunkte untermauern zu müssen.

Konjunkturseitig überraschten am Mittwoch die Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter positiv mit einem Anstieg im Juni um 1,9 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet.

Solide Zahlen aus dem Technologiesektor beruhigen die Gemüter

Derweil wartet die Bilanzsaison mit einer Flut von Quartalsausweisen auf. Hier kommen Nachrichten von namhaften Unternehmen aus der Technologiebranche. Alphabet (+6,4%), Microsoft (+4,8%) und Texas Instruments (+4,3%) haben sich wacker geschlagen, wenn auch nicht immer die Erwartungen ganz erfüllt. Das lasse hoffen, dass die Unternehmen mit steigenden Zinsen und einer schwächeren Konjunktur zurechtkämen, meint Pierre Veyret, Technischer Analyst bei Activtrades.

Im Lebensmittelsektor haben Mondelez (+0,3%) und Kraft Heinz (-6,6%) überraschend gute Zahlen vorgelegt. Mondelez hat für das restliche Jahr einen eher verhaltenen Ausblick gegeben. Kraft Heinz hat seine Prognosen angehoben, doch werden hier wohl Gewinne mitgenommen, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn gegen die negative Markttendenz um über 7 Prozent zugelegt hat.

Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US (+3,3%) hat zwar durchwachsene Zahlen vorgelegt, rechnet aber für das laufende Jahr mit mehr Postpaid-Kunden als bisher.

Dollar kaum verändert - "75-Basispunkte-Zinsschritt eingepreist"

Der Dollarindex tendiert kaum verändert. Eine Fed- Zinserhöhung um 75 Basispunkte sei im Kurs des Greenback eingepreist und würde kein weiteres Aufwertungspotenzial eröffnen, heißt es von Unicredit. Impulse könnten allenfalls von Aussagen während der Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell ausgehen.

Staatsanleihen sind trotz der Kursgewinne an den Aktienmärkten gefragt. Konjunkturpessimismus lasse Anleger zu den Festverzinslichen greifen, heißt es.

Am Ölmarkt tendieren die Preise sehr fest, nachdem die staatliche Energy Information Administration eine markante Abnahme der US-Öl- und Benzinvorräte vermeldet hat.

