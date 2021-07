MÄRKTE USA/Anleger halten Pulver vor Berichtssaison trocken

(Technische Wiederholung)

NEW YORK (Dow Jones)--Uneinheitlich ist die Wall Street in die neue Woche gestartet. Während die Standardwerte im Dow leicht nachgeben, geht es für die Technologiewerte an der Nasdaq etwas nach oben. Der Dow-Jones-Index verliert 0,2 Prozent auf 34.800 Punkte, der S&P-500 gibt 0,1 Prozent ab und der Nasdaq-Composite steigt um 0,3 Prozent. Zunächst dominiert Zurückhaltung vor der Berichtssaison, die am Dienstag beginnt. Dann werden die Investoren ersten Aufschluss erhalten, ob die hochgelaufenen Bewertungen der Aktien berechtigt sind.

Marktstratege Gregory Perdon von der Privatbank Arbuthnot Latham zeigt sich zuversichtlich: "Es fällt schwer, bearish zu sein. Unternehmen haben Zugang zu Kapital, die Finanzierungsbedingungen sind weiter gut und der Investorenappetit ist sehr groß." Allerdings verweisen Teilnehmer auch auf die anhaltenden Sorgen wegen der weiter grassierenden Covid-19-Pandemie.

Als erste Unternehmen werden am Dienstag neben Pepsico, JP Morgan und Goldman Sachs ihre Zahlenwerke vorlegen, am Mittwoch folgen Bank of America, Citigroup und Blackrock. Nach Einschätzung von ThinkMarkets dürften die anstehenden Geschäftszahlen der US-Banken für das zweite Quartal nicht an die Qualität des ersten Quartals anknüpfen. Im Schnitt werde sogar mit einem Rückgang bei den Einnahmen sowie beim Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorquartal gerechnet. Allerdings sollte sich die Zahl der Enttäuschungen in Grenzen halten, ist ThinkMarkets überzeugt, angesichts der fortgeschrittenen Impfkampagne und der starken wirtschaftlichen Erholung.

Dollar etwas erholt - Gold leichter

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar etwas, der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent. Teilnehmer führen dies auf die vorsichtige Haltung der Anleger zurück.

Gold kann die jüngsten Gewinne nicht halten, belastet auch vom festeren Dollar. Aktuell bewegt sich die Feinunze um die Marke von 1.800 Dollar, rund 9 Dollar leichter.

Der Ölpreis leidet unter der Sorge wegen neuer pandemiebedingter Restriktionen. Auch ist nicht klar, in welche Richtung sich die Förderpolitik der Opec+ in den kommenden Monaten entwickeln wird.

Auch die Anleiherenditen leiden unter der Unsicherheit. Die Zehnjahresrendite fällt um 1,5 Basispunkte auf 1,34 Prozent.

Banken- und Tourismuswerte leichter

Bankenwerte tendieren mit den nachgebenden Renditen leichter. JP Morgan und Goldman Sachs verlieren rund 1 Prozent.

Reisewerte leiden unter den Covid-Sorgen. Royal Caribbean und Carnival verlieren je 2 Prozent.

Virgin Galactic geben 4,5 Prozent ab, nachdem sie vorbörslich noch deutlich zugelegt hatten. Das Unternehmen hat seinem Gründer Richard Branson am Wochenende einen Weltraumflug ermöglicht. Branson kam am Sonntag wohlbehalten zurück.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.800,29 -0,2% -69,87 +13,7%

S&P-500 4.366,53 -0,1% -3,02 +16,3%

Nasdaq-Comp. 14.743,26 +0,3% 41,34 +14,4%

Nasdaq-100 14.879,54 +0,4% 53,45 +15,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,22 0,4 0,21 10,0

5 Jahre 0,78 -0,6 0,79 41,9

7 Jahre 1,10 -1,4 1,12 45,3

10 Jahre 1,34 -1,5 1,36 42,5

30 Jahre 1,97 -2,4 1,99 31,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1854 -0,2% 1,1864 1,1863 -3,0%

EUR/JPY 130,67 -0,1% 130,73 130,69 +3,6%

EUR/CHF 1,0852 -0,1% 1,0856 1,0858 +0,4%

EUR/GBP 0,8552 +0,0% 0,8545 0,8571 -4,2%

USD/JPY 110,24 +0,1% 110,19 110,18 +6,7%

GBP/USD 1,3861 -0,2% 1,3885 1,3840 +1,4%

USD/CNH (Offshore) 6,4815 +0,0% 6,4770 6,4833 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 33.462,01 -2,9% 34.256,01 33.574,01 +15,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,64 74,56 -1,2% -0,92 +52,2%

Brent/ICE 74,76 75,55 -1,0% -0,79 +46,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.801,29 1.808,90 -0,4% -7,62 -5,1%

Silber (Spot) 26,09 26,11 -0,1% -0,02 -1,2%

Platin (Spot) 1.112,35 1.104,75 +0,7% +7,60 +3,9%

Kupfer-Future 4,30 4,35 -1,1% -0,05 +22,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2021 10:12 ET (14:12 GMT)