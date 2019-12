MÄRKTE USA/Anleger nehmen an der Wall Street Gewinne mit

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Verlusten startet die Wall Street in den vorletzten Handelstag des Jahres 2019. Beobachter sprechen von Gewinnmitnahmen kurz vor dem Ende eines Rekordjahrs, wobei die Aussicht auf eine baldige Unterzeichnung des "Phase-eins"-Handelsabkommens zwischen den USA und China stützend wirke und größere Abgaben verhindere. Der chinesische Botschafter in den USA hatte dem Staatsfernsehen am Wochenende gesagt, Peking werde seine Zusagen für das Handelsabkommen einhalten und dies sei auch von Washington zu erwarten. Gleichwohl gibt es weiterhin kein konkretes Datum für eine Unterzeichnung.

"Das Sentiment hat sich grundsätzlich verbessert mit den jüngsten Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit", sagt Rohstoffstratege Ole Hansen von der Saxo Bank. "Mit dem verschärften Handelskonflikt und dem sich daraus ergebenden schwachen Konjunkturwachstum sind die Anleiherenditen deutlich unter Druck geraten - dies scheint sich nun aber ein Stück weit umzukehren", ergänzt der Teilnehmer.

Dagegen kommen aus Nordkorea neue Drohungen in Richtung USA. Diktator Kim Jong Un rief im Rahmen einer Versammlung Militär und Diplomaten dazu auf, nicht näher definierte "offensive Maßnahmen" zum Schutz der Sicherheit und der Souveränität des Landes vorzubereiten. Die US-Regierung hatte angesichts der Drohungen ihre Entschlossenheit beteuert, sich von der Führung in Pjöngjang nicht in die Enge treiben zu lassen.

Kurz nach der Startglocke sinkt der Dow-Jones-Index um 0,4 Prozent auf 28.541 Punkte. Der S&P-500 notiert aktuell 0,4 Prozent im Minus. Der Nasdaq-Composite verliert 0,8 Prozent.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten zeigt sich übersichtlich. Kurz nach Handelseröffnung wurde lediglich der Einkaufsmanager-Index für die Region Chicago veröffentlicht. Er stieg im Dezember überraschend deutlich auf 48,9 Punkte von 46,3 im November. Volkswirte hatten den Index bei 47,4 Punkten gesehen. Am Aktienmarkt verpuffen die erfreulichen Daten jedoch.

Bridgeline Digital und Myriad klar gesucht

Auch auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Mit einem Plus von gut 4 Prozent zeigen sich die Aktien von Bridgeline Digital. Der Cloud-Spezialist für Webinhalte konnte mit den Ergebnissen für das vierte Quartal überzeugen. Zwar hatte das Unternehmen von sinkenden Umsätzen berichtet, die Kundenbasis sei aber verdreifacht worden. Die wiederkehrenden Erlöse stiegen um 16 Prozent.

Für die Aktien von Myriad Genetics geht es um 2,1 Prozent aufwärts. Das Molekulardiagnostik-Unternehmen hat mitgeteilt, dass sein Produkt BRACAnalysis CDx von der US-Gesundheitsbehörde FDA als Begleittest zur Identifizierung von Patienten mit metastasierendem Bauchspeicheldrüsenkrebs, die Kandidaten für die Behandlung mit Lynparza sind, zugelassen wurde. BRACAnalysis CDx ist der einzige von der FDA zugelassene Gentest für diese Indikation. Lynparza wird von Astrazeneca und Merck & Co. vermarktet und hat ebenfalls die FDA-Zulassung erhalten.

Ölpreise mit leichten Gewinnen - Gold weiter über 1.500 Dollar

Mit moderaten Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise. Damit zeigen die Notierungen kaum eine Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen im Irak und Syrien. Nach dem Tod eines US-Zivilisten bei einem Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Irak hat die US-Armee Stützpunkte der vom Iran unterstützten Hisbollah-Brigaden im Irak und in Syrien bombardiert. Die Preise notieren damit weiter in der Nähe ihrer Dreimonatshoch vom vergangenen Freitag. Tendenziell stützen würden weiterhin die gefallenen US-Öllagerbestände aus der Vorwoche, heißt es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,6 Prozent auf 62,08 Dollar, für Brent geht es um 0,8 Prozent auf 68,69 Dollar nach oben.

Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert, aber weiter klar über der Marke von 1.500 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold klettert um 0,1 Prozent auf 1.513 Dollar.

Der Euro baut seine Gewinne am Montag leicht aus und steigt in der Spitze bis auf 1,1211 Dollar. Auftrieb erhält die Gemeinschaftswährung von Berichten, wonach die USA und China kurz vor Unterzeichnung des ausgehandelten "Phase-eins-Abkommens" stehen. Dies befeuere die Risikoneigung und stütze den Euro, heißt es im Devisenhandel. Peking sei wohl bereit, das Teilhandelsabkommen mit den USA zu unterzeichnen, jedoch gebe es noch kein fixes Datum, so die SEB-Devisenanalysten unter Verweis auf chinesische Medien-Berichte. Der Euro steigt auf aktuell 1,1207 US-Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitagabend noch mit 1,1176 Dollar umgegangen war. Am Freitagfrüh waren Notierungen unter 1,11 Dollar aufgerufen worden.

Die US-Anleihen geben dagegen deutlicher nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere verbessert sich um 4,6 Basispunkte auf 1,92 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.540,55 -0,37 -104,71 22,35

S&P-500 3.225,92 -0,44 -14,10 28,68

Nasdaq-Comp. 8.932,08 -0,83 -74,54 34,61

Nasdaq-100 8.696,64 -0,85 -74,34 37,39

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,59 1,6 1,57 38,7

5 Jahre 1,70 2,8 1,67 -22,2

7 Jahre 1,84 3,6 1,80 -41,0

10 Jahre 1,92 4,6 1,88 -52,3

30 Jahre 2,37 5,3 2,32 -69,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.10 Uhr Fr, 17.06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1207 +0,26% 1,1203 1,1166 -2,3%

EUR/JPY 122,01 -0,28% 122,29 122,31 -3,0%

EUR/CHF 1,0860 -0,36% 1,0893 1,0886 -3,5%

EUR/GBP 0,8526 -0,28% 0,8545 0,8526 -5,3%

USD/JPY 108,88 -0,53% 109,16 109,55 -0,7%

GBP/USD 1,3144 +0,52% 1,3112 1,3097 +3,0%

USD/CNH (Offshore) 6,9817 -0,15% 6,9788 6,9938 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 7.286,51 -1,33% 7.364,76 7.237,26 +95,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,08 61,72 +0,6% 0,36 +27,7%

Brent/ICE 68,69 68,16 +0,8% 0,53 +24,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.514,74 1.511,40 +0,2% +3,34 +18,1%

Silber (Spot) 17,90 17,77 +0,7% +0,13 +15,5%

Platin (Spot) 958,55 949,15 +1,0% +9,40 +20,4%

Kupfer-Future 2,83 2,84 0% 0 +6,6%

