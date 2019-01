MÄRKTE USA/Anleger setzen auf positive Signale im Handelsstreit

NEW YORK (Dow Jones)--Erneut mit Aufschlägen dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel gehen. Die Terminkontrakte auf die US-Indizes liegen 0,3 Prozent im Plus. Im Blick stehen weiter die Handelsgespräche zwischen den USA und China, bei denen sich offenbar einige Fortschritte abzeichnen. Der Streit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften hat über Monate die Märkte gelähmt und gedrückt.

Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump über "sehr gute" Gespräche getwittert. "Positive Zeichen rund um die Gespräche in Peking dürften das Risikosentiment stützen", sagen die Strategen der Citigroup.

Zudem treibt die Zinsfantasie neue Blüten, denn die jüngsten taubenhaften Aussagen der US-Notenbank haben am Mittwoch weitere Verstärkung erhalten. St.-Louis-Fed-Gouverneur James Bullard hält weitere Zinserhöhungen nicht für gerechtfertigt und schließt auch, im Fall des Falles, Zinssenkungen nicht aus.

Der Regierungsstillstand, der "Shutdown", bewegt die Anleger dagegen momentan wenig. Hier zeichnen sich keine Fortschritte ab. Für Erleichterung sorgt allerdings, dass Trump nicht, wie zeitweise befürchtet, den nationalen Notstand verkündet hat.

Apple mit neuen iPhone-Zahlen fester

Bei den Einzelwerten legen Apple vorbörslich 1,5 Prozent zu. Einem Medienbericht zufolge senkt der Konzern die Produktion für drei neue iPhones im laufenden Quartal per Ende März um 10 Prozent. Damit fällt die Kürzung geringer aus als von vielen nach der jüngsten Warnung befürchtet.

Der Kurs des Apple-Zulieferers Skyworks Solutions steigt um 4,3 Prozent. Das Unternehmen hat zwar den Ausblick gesenkt, dies sei aber bereits erwartet worden, so Marktteilnehmer. Trotz kurzfristiger Herausforderungen bewege sich das Skyworks-Geschäft aber im Rahmen des zuvor abgegebenen Ausblicks.

Sirius XM Holdings geben gegen den Markt 0,2 Prozent nach. Der Satellitenradiobetreiber hat zwar für das gerade beendete Jahr das Erreichen oder Übertreffen des Ausblicks für Umsatz, freien Cashflow und bereinigten Gewinn in Aussicht gestellt. Der Ausblick auf 2019 fiel aber eher verhalten aus.

Ölpreis setzt Erholung fort

Auch die Ölpreise profitieren von der Hoffnung auf ein Vorankommen bei den China-USA-Gesprächen. Der Preis legt seit Ende Dezember zu, zuletzt hatten Daten zu einer niedrigen Opec-Ölförderung im Dezember gestützt. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent gewinnt 1,9 Prozent auf 50,79 Dollar, WTI rückt um 2 Prozent vor auf 59,86 Dollar.

Die sicheren Häfen Anleihen und Gold werden verschmäht, geben aber nur moderat ab. Der Preis für das Edelmetall fällt je Feinunze um 0,3 Prozent auf 1.281 Dollar. Die Zehnjahresrendite der Staatsanleihen steigt mit fallenden Notierungen um 0,4 Basispunkte auf 2,73 Prozent.

Am Devisenmarkt bewegt sich aktuell nicht viel. Das Euro-Dollar-Paar pendelt weiter um 1,1450. Das Pfund zeigt sich zwar wechselhaft angesichts der bevorstehenden Brexit-Abstimmung, notiert aber in der Bilanz ebenfalls kaum verändert.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,59 0,4 2,59 138,8

5 Jahre 2,58 0,5 2,58 65,9

7 Jahre 2,64 0,6 2,63 39,2

10 Jahre 2,73 0,4 2,73 29,0

30 Jahre 3,02 1,1 3,01 -4,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Di, 17:36 % YTD

EUR/USD 1,1455 +0,12% 1,1464 1,1444 -0,1%

EUR/JPY 124,78 +0,23% 124,86 124,17 -0,8%

EUR/CHF 1,1234 +0,03% 1,1245 1,1222 -0,2%

EUR/GBP 0,8986 -0,13% 0,8999 0,8985 -0,2%

USD/JPY 108,91 +0,09% 108,92 108,49 -0,7%

GBP/USD 1,2748 +0,25% 1,2738 1,2736 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 4.009,75 +0,23% 4.024,37 4.010,25 +7,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 50,79 49,78 +2,0% 1,01 +11,9%

Brent/ICE 59,86 58,72 +1,9% 1,14 +10,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.281,36 1.285,50 -0,3% -4,14 -0,1%

Silber (Spot) 15,62 15,66 -0,2% -0,04 +0,8%

Platin (Spot) 823,50 820,00 +0,4% +3,50 +3,4%

Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,7% +0,02 +1,7%

