MÄRKTE USA/Archegos-Probleme dürften Stimmung dämpfen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Kursplus vom Freitag dürften zu Beginn der neuen Woche Gewinnmitnahmen das Geschehen an den US-Börsen bestimmen. Der S&P-Future deutet eine etwas leichtere Eröffnung am Kassamarkt an.

Auf der Stimmung lasten die Probleme eines US-Hedgefonds, der Margin Calls verschiedener Banken nicht bedienen konnte. Die schweizerische Credit Suisse und die japanische Nomura warnten deshalb vor erheblichen Verlusten mit diesem Kunden, den sie namentlich nicht nannten, bei dem es sich nach Angaben informierter Personen aber um den Hedgefonds Archegos Capital Management handelt. Die Kurse von Credit Suisse und Nomura brachen am Montag um zweistellige Prozentsätze ein. Am Markt geht die Sorge um, dass noch mehr Banken betroffen sein könnten. Unter den Aktien von US-Banken fallen Goldman Sachs vorbörslich um 3,2 Prozent und Morgan Stanley um 4,6 Prozent.

Discovery und ViacomCBS nach Freitags-Einbruch stabilisiert

Die Aktien der Medienunternehmen Discovery und ViacomCBS stabilisieren sich derweil. B-Aktien von ViacomCBS liegen nun 1,8 Prozent im Minus, die A-Aktien von Discovery steigen um 1,8 Prozent. Beide Titel waren am Freitag im späten Handel um jeweils gut 27 Prozent eingebrochen. Nach Angaben informierter Kreise warfen die Deutsche Bank, Goldman Sachs und Morgan Stanley im Auftrag von Archegos Aktien im Wert von rund 30 Milliarden Dollar auf den Markt, darunter auch von Discovery und ViacomCBS.

Ebenfalls im Mediensektor springen Houghton Mifflin Harcourt um 21 Prozent nach oben. News Corp übernimmt für 349 Millionen Dollar die Buch- und Mediensparte des Unternehmens, deren Portfolio Autoren wie George Orwell, Philip Roth und J.R.R. Tolkien umfasst.

Gute Nachrichten treten derweil am Aktienmarkt in den Hintergrund: Das im Suez-Kanal festgefahrene Containerschiff "Ever Given" konnte endlich befreit werden, doch wird es voraussichtlich noch einige Tage dauern, bis sich der Schiffsverkehr normalisieren wird.

Am Ölmarkt wird diese Verzögerung mit Erleichterung aufgenommen. Nach einem Rücksetzer im asiatisch dominierten Handel tendieren die Ölpreise nun wieder fester.

Befürchtungen, dass die jüngst wieder steigenden Corona-Infektionszahlen die Erholung der Wirtschaft bremsen könnten, stützen derweil den als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebten Dollar, obwohl die US-Anleiherenditen zurückkommen.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,13 -0,8 0,14 1,6

5 Jahre 0,84 -2,1 0,86 48,2

7 Jahre 1,31 -3,2 1,34 65,7

10 Jahre 1,65 -3,5 1,68 73,1

30 Jahre 2,36 -3,0 2,39 70,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:22 Fr,17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1783 -0,08% 1,1782 1,1795 -3,5%

EUR/JPY 129,22 -0,12% 129,01 129,27 +2,5%

EUR/CHF 1,1074 +0,01% 1,1070 1,1084 +2,4%

EUR/GBP 0,8513 -0,44% 0,8558 0,8552 -4,7%

USD/JPY 109,65 -0,06% 109,50 109,59 +6,2%

GBP/USD 1,3841 +0,37% 1,3770 1,3792 +1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,5688 +0,41% 6,5575 6,5430 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 58.300,00 +5,72% 55.197,00 51.636,75 +100,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,45 60,97 +0,8% 0,48 +26,2%

Brent/ICE 65,11 64,57 +0,8% 0,54 +25,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.724,45 1.732,70 -0,5% -8,25 -9,1%

Silber (Spot) 24,79 25,07 -1,1% -0,28 -6,1%

Platin (Spot) 1.182,13 1.178,95 +0,3% +3,18 +10,4%

Kupfer-Future 4,05 4,07 -0,4% -0,01 +15,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2021 08:21 ET (12:21 GMT)