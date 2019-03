MÄRKTE USA/Aufgefrischte China-Hoffnungen stützen Aktienkurse

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem erneut ziellosen Handel haben sich die Anleger an der Wall Street am Donnerstag überwiegend auf die Käuferseite geschlagen. Ermutigt wurden die Investoren von Meldungen, wonach es einige Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gibt. So soll die chinesische Seite unerwartete Zugeständnisse in der Frage des geistigen Eigentums gemacht haben.

Von Euphorie konnte aber keine Rede sein. Am Markt macht man sich weiter Gedanken, ob die gegenwärtig angeschlagene Börsenstimmung einen kleinen Dämpfer oder eher eine dauerhafte Abkehr von der einstigen Dynamik am Jahresanfang darstellt. Die weiterhin inverse Zinsstrukturkurve in den USA und die global fallenden Rentenrenditen sprechen eher für die zweite Sicht.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,4 Prozent auf 25.717 Punkte. Für den S&P-500 ging es um ebenfalls 0,4 Prozent nach oben, der technologielastige Nasdaq-Composite gewann 0,3 Prozent. Umgesetzt wurden an der NYSE 753 (Mittwoch: 820) Millionen Aktien. Dabei standen den 2.003 (1.341) Kursgewinnern 931 (1.585) -verlierer gegenüber, während 107 (115) Titel unverändert schlossen.

Warnung vor Schwarzmalerei

Allerdings gibt es auch Stimmen, die vor zuviel Schwarzmalerei warnen. Vertreter der US-Notenbank vermittelten am Vortag den Eindruck, dass es für Zinssenkungen noch zu früh sei. Genau diese Annahme liegt aber der inversen Zinsstrukturkurve zugrunde. Die Optimisten halten die Signale des Rentenmarktes für übertrieben und setzen eher auf eine Fortsetzung der Aktienrally, die sie nur für unterbrochen halten.

"Es hat sich zuviel Pessimismus aufgebaut, wonach sich das Wachstum schlecht entwickeln wird. Ich denke, das ist übertrieben", mahnte Europa-Chefrentenstratege David Zahn von Franklin Templeton zur Besonnenheit.

Wenig Akzente setzten die Konjunkturdaten. Das US-BIP im vierten Quartal ist in zweiter Lesung leicht nach unten revidiert worden, was aber der Markterwartung entsprach. Mit 2,2 Prozent fiel das US-Wachstum noch immer stattlich aus. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe waren besser als gedacht ausgefallen.

Unter den Einzelaktien sorgte ein Übernahmegebot für den Wifi-Spezialisten Quantenna Communications für Bewegung. Der US-Halbleiterhersteller ON Semiconductor bietet 1 Milliarde Dollar in bar, Quantenna sprangen um 17,7 Prozent nach oben. Die Papiere von ON Semiconductor zeigten sich 1,4 Prozent im Minus.

Die Aktie von Lululemon Athletica erhöhte sich um 14 Prozent. Sowohl die Ergebnisse für das vierte Quartal als auch der Ausblick auf das laufende Vierteljahr des Herstellers von Sportbekleidung liegen über den Markterwartungen.

Nach Zahlen über den Erwartungen ging es mit der Aktie des Management-Consulting-Unternehmens Accenture um 5,2 Prozent nach oben. PVH sprangen um knapp 15 Prozent. Die Mutter von Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger hat mit ihren Quartalszahlen ebenfalls überzeugt.

Rentenrenditen stabilisiert

Am Rentenmarkt stabilisierten sich die Renditen, die zuletzt im freien Fall gewesen waren. Belastet wurden die Notierungen auch von kurzlaufenden Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeigte sich mit einem Aufschlag von 1,7 Basispunkten auf 2,39 Prozent. Damit rentieren die US-Benchmarkanleihen weiterhin auf dem niedrigsten Niveau seit 2017. Anleger bleiben damit auf der Hut und machen wenig Anstalten, den vermeintlich sicheren Hafen zu verlassen.

Der Dollar zeigte Stärke, der ICE-Dollarindex gewann 0,4 Prozent. Auf die BIP-Daten reagierte der Dollar-Wechselkurs kaum. Der Euro fiel auf 1,1223 Dollar nach Ständen über 1,1250 am Vorabend. Die Experten von Morgan Stanley sehen hinter der aktuellen Dollarstärke Repatriierungen. US-Anleger liquidierten Auslandsinvestitionen und gingen zurück in den US-Markt.

Der feste Dollar machte mögliche Preisschübe beim Gold einmal mehr zunichte. Die Feinunze verbilligte sich um 1,4 Prozent auf 1.291 Dollar. Damit sank der Preis des Edelmetalls den dritten Tag in Folge, obwohl sinkende Renditen und steigende Zinssenkungserwartungen eigentlich ein günstiges Marktumfeld für Gold schaffen.

Der feste Greenback und die Wachstumssorgen belasteten zunächst auch die Erdölpreise, die jedoch mit dem wieder gestiegenen Optimismus am Aktienmarkt schließlich wenig verändert tendierten. Das Fass US-Leichtöl der Sorte WTI gab 0,1 Prozent auf 59,38 Dollar ab, europäisches Referenzöl der Sorte Brent stieg um 0,1 Prozent auf 67,89 Dollar.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.717,46 0,36 91,87 10,25

S&P-500 2.815,44 0,36 10,07 12,31

Nasdaq-Comp. 7.669,17 0,34 25,79 15,58

Nasdaq-100 7.320,47 0,17 12,28 15,65

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,22 2,0 2,20 102,0

5 Jahre 2,20 4,0 2,16 27,5

7 Jahre 2,29 2,6 2,27 4,5

10 Jahre 2,39 1,7 2,37 -5,5

30 Jahre 2,81 -0,1 2,81 -26,0

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.40 Uhr Mi, 17:36 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1223 -0,23% 1,1259 1,1253 -2,1%

EUR/JPY 124,12 -0,13% 123,97 124,23 -1,3%

EUR/CHF 1,1180 -0,08% 1,1203 1,1187 -0,7%

EUR/GBP 0,8598 +0,56% 0,8536 0,8513 -4,5%

USD/JPY 110,60 +0,10% 110,10 110,40 +0,9%

GBP/USD 1,3052 -0,77% 1,3192 1,3220 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 4.009,01 -0,03% 4.006,75 4.001,75 +7,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,38 59,41 -0,1% -0,03 +27,7%

Brent/ICE 67,89 67,83 +0,1% 0,06 +24,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.290,90 1.309,60 -1,4% -18,71 +0,7%

Silber (Spot) 15,01 15,29 -1,8% -0,27 -3,1%

Platin (Spot) 840,50 852,00 -1,3% -11,50 +5,5%

Kupfer-Future 2,88 2,86 +0,6% +0,02 +9,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2019 16:12 ET (20:12 GMT)