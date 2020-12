MÄRKTE USA/Aufwärts mit Impf-Beginn und Hilfspaket-Verhandlungen

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Gestützt wird die Stimmung vor allem von den laufenden Gesprächen um ein staatliches Hilfspaket. Zudem beginnen am Montag die lange erhofften Impfungen mit dem Impfstoff von Pfizer und Biontech. Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,7 Prozent. Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda.

"In den USA dreht sich alles um ein weiteres Konjunkturpaket", so Justin Onuekwusi von Legal & General Investment Management. "Der Markt hat das zu einem Teil schon eingepreist und rechnet fest damit, dass es zu einer Einigung kommt", ergänzt der Teilnehmer. Der Impfstoff "gibt zudem eine größere Sicherheit bei den Unternehmenszahlen für 2021 und 2022, weil es damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von weiteren Lockdowns gibt", so Onuekwusi weiter.

Außerdem wird in den USA das Wahlmänner-Kollegium mit seinen 538 Mitgliedern zusammenkommen und - entsprechend dem Votum in den einzelnen Bundesstaaten - für die Kandidaten Joe Biden oder Noch-Amtsinhaber Donald Trump stimmen. Mit 306 zu 232 Stimmen war das Ergebnis deutlich ausgefallen - auch wenn Trump dieses weiter nicht anerkennt. Das Gesamtergebnis wird am 6. Januar im Kongress ausgezählt und offiziell verkündet. Biden soll am 20. Januar vereidigt werden.

Explosion auf Öltanker sorgt für steigende Preise

Mit Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise nach einer schweren Explosion auf einem Öltanker im saudischen Hafen von Dschidda. Der Tanker "BW Rhine" sei von einer "externen Quelle" getroffen worden, erklärte die in Singapur ansässige Reederei Hafnia. Es sei zu "einer Explosion und einem anschließenden Feuer an Bord" gekommen. Demnach gab es keine Verletzen. Die von Riad geführte Militärkoalition führt im Jemen Krieg gegen die Huthi-Rebellen. Diese greifen regelmäßig Ziele Saudi-Arabien an. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,1 Prozent auf 47,09 Dollar, für Brent geht es um 1,1 Prozent auf 50,53 Dollar nach oben.

Das britische Pfund bleibt ein Spielball der Brexit-Schlagzeilen. Nach den deutlichen Abschlägen zum Wochenschluss mit den Sorgen um einen harten Brexit erholt sich Sterling am Montag wieder, nachdem EU und Großbritannien einer abermaligen Verlängerung der Verhandlungen um ein Handelsabkommen zugestimmt haben. Eine Pfund-Rally sei möglich, wenn ein harter Brexit zum 1. Januar bis auf Weiteres umschifft werde, heißt es von der Commerzbank. Mittelfristig orientierte Anleger sollten dies zum Pfund-Ausstieg nutzen. Nach dem Dreieinhalbwochentief zum Wochenschluss erholt sich Sterling um 0,6 Prozent auf 1,3416 US-Dollar.

Dagegen sind Gold und US-Anleihen im aktuellen positiven Umfeld nicht gesucht. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,7 Prozent auf 1.825 Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 3,6 Basispunkte auf 0,93 Prozent.

3M-Aktie steigt mit positiven Umsatzaussichten

Die Aktie von 3M gewinnt vorbörslich 0,6 Prozent. Der Mischkonzern erwartet im vierten Quartal einen leichten Umsatzanstieg. Allein im November kletterten die Erlöse um 8 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar. Bereinigt stiegen sie um 7 Prozent. 3M profitiert unter anderem von einer hohen Nachfrage nach Gesichtsmasken.

Kaum Bewegung gibt es dagegen bei der Aktie der Google-Mutter Alphabet. Google hatte bei seinen Diensten wie Gmail, Youtube und Drive am Montag mit massiven Ausfällen zu kämpfen. Dies betraf unter anderem Unternehmen und Schulen. Mittlerweile scheinen die Probleme allerdings gelöst zu sein.

Für die Aktie von Electronic Arts geht es um 2,2 Prozent nach oben. Der britische Videospielhersteller Codemasters hat dem Übernahmeangebot von Electronic Arts den Vorzug gegeben und die bisherige Empfehlung für eine Offerte von Take-Two Interactive Software zurückgezogen. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob Take-Two ein weiteres Gebot abgeben wird", so die Analysten der Citi.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,12 0,0 0,12 -108,1

5 Jahre 0,38 2,1 0,36 -154,0

7 Jahre 0,66 3,3 0,63 -158,8

10 Jahre 0,93 3,6 0,90 -151,3

30 Jahre 1,68 5,1 1,62 -139,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:35h Fr, 17:33Uhr % YTD

EUR/USD 1,2162 +0,22% 1,2146 1,2111 +8,4%

EUR/JPY 126,11 -0,02% 126,28 125,85 +3,5%

EUR/CHF 1,0777 -0,03% 1,0788 1,0785 -0,7%

EUR/GBP 0,9067 -0,39% 0,9087 0,9161 +7,1%

USD/JPY 103,70 -0,22% 103,97 103,92 -4,7%

GBP/USD 1,3416 +0,64% 1,3328 1,3220 +1,2%

USD/CNH (Offshore) 6,5250 -0,17% 6,5256 6,5385 -6,3%

Bitcoin

BTC/USD 19.069,25 -0,22% 19.107,50 18.000,76 +164,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 47,09 46,57 +1,1% 0,52 -16,0%

Brent/ICE 50,53 49,97 +1,1% 0,56 -16,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.824,83 1.838,50 -0,7% -13,68 +20,3%

Silber (Spot) 23,94 23,94 +0,0% +0,00 +34,1%

Platin (Spot) 1.025,33 1.017,23 +0,8% +8,10 +6,3%

Kupfer-Future 3,54 3,52 +0,3% +0,01 +25,1%

