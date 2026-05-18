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MÄRKTE USA/Aufwärts nach leichterem Start - Einzelhandelsaktien haussieren

28.05.26 18:48 Uhr
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Spannungsfeld erneuter gegenseitiger Angriffe im Nahost-Konflikt und einer Reihe neuer US-Konjunkturdaten zeigen sich die US-Börsen am Donnerstagmittag in New York von kleinen Anfangsverlusten erholt und ziehen an. Die Militäraktionen im Iran dämpfen Friedenshoffnungen und sorgen für steigende Ölpreise und damit Inflationssorgen sowie Zinserhöhungsspekulationen. Allerdings sorgte im Handelsverlauf ein Bericht für neue Zuversicht. Laut dem Nachrichtenportal Axios haben sich die USA und der Iran grundsätzlich auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage geeinigt, um Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufzunehmen. Eine ganz ähnliche Meldung von Axios hatte schon am Wochenende die Runde gemacht. Die Ölpreise steigen darauf nur noch leicht, Brent kostet weiter deutlich unter 100 Dollar.

Auf der anderen Seite ist das US-BIP-Wachstum im ersten Quartal mit 1,6 Prozent schwächer gewachsen als mit 2 Prozent geschätzt; außerdem ist der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben im April einen Tick weniger stark gestiegen als erwartet. Beides spricht tendenziell gegen höhere Zinsen. Am Anleihemarkt sinken die Renditen denn auch, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,47 Prozent.

Der Dow-Jones-Index bewegt sich kaum vom Fleck, der breitere S&P-500 legt um 0,6 Prozent zu, die Nasdaq-Indizes sogar um bis zu 0,9 Prozent, womit sie erneut Rekordhochs erreichen.

Der Goldpreis hat nach vier Handelstagen mit Verlusten ins Plus gedreht, er steigt um 1,0 Prozent. Stützend dürften die sinkenden Anleiherenditen wirken, was das zinslose Edelmetall als Anlage attraktiver macht.

Am Aktienmarkt geht es bei Einzelhandelsaktien hoch her. Best Buy meldete einen höheren Gewinn und steigende Umsätze. Die Aktie macht darauf einen Satz um fast 19 Prozent. Auch Dollar Tree verzeichnete im ersten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz, gestützt von der Nachfrage nach preisgünstigen Waren. Hier geht es ebenfalls um fast 19 Prozent steil nach oben. Bei der Kaufhauskette Kohl's haben sich die Verluste verringert, weil Sanierungsbemühungen erste Erfolge zeigen. Kohl's schießen um gut 17 Prozent nach oben.

Salesforce steigen um knapp 1 Prozent. Der Unternehmenssoftware-Anbieter hat im ersten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz erzielt, verfehlte mit der Umsatzprognose für das Gesamtjahr aber die Analystenschätzung knapp. Aktien von Softwareunternehmen leiden schon länger unter Befürchtungen, dass KI-Anwendungen das Geschäftsmodell der Softwareentwickler gefährdet.

Dell Technologies legen um 6,4 Prozent zu, nachdem der Computerbauer einen Auftrag im Wert von 9,69 Milliarden Dollar vom US-Kriegsministerium erhalten hat.

Marvell Technology verbessern sich um 2,2 Prozent. Der Chiphersteller hat das Gewinnziel der Analysten für das erste Geschäftsquartal bei leicht über den Erwartungen liegenden Umsätzen erreicht. Zudem liegt die Prognose für das laufende Quartal über den bisherigen Schätzungen. Die Aktie hat sich in diesem Jahr dank des KI-Booms bereits mehr als verdoppelt.

Snowflake schießen um 36,7 Prozent nach oben. Das Cloudspeicher-Unternehmen hat nach besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen den Ausblick angehoben dank des Erfolgs mit KI-Produkten. Außerdem verkündete Snowflake eine strategische Partnerschaft mit Amazon. Die Amazon-Aktie gibt um 0,7 Prozent nach.

Für HP geht es um 1,4 Prozent nach unten. Der Drucker- und Computerhersteller hat trotz eines Anstiegs bei Gewinn und Umsatz im zweiten Geschäftsquartal den Jahresausblick gesenkt. Das Unternehmen hatte bereits im Februar auf die Knappheit bei Speicherchips verwiesen, die in den Computern von HP verwendet werden.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.655,84 +0,0 +11,56 50.644,28

S&P-500 7.562,57 +0,6 +42,21 7.520,36

NASDAQ Comp 26.880,33 +0,8 +205,60 26.674,74

NASDAQ 100 30.236,18 +0,9 +262,61 29.973,57

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,02 -0,02 4,08 3,99

5 Jahre 4,15 -0,03 4,24 4,13

10 Jahre 4,45 -0,03 4,53 4,43

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:01

EUR/USD 1,1657 +0,3 0,0033 1,1624 1,1626

EUR/JPY 185,55 +0,1 0,1300 185,42 185,4600

EUR/CHF 0,9135 -0,2 -0,0015 0,9150 0,9144

EUR/GBP 0,8668 +0,1 0,0012 0,8656 0,8663

USD/JPY 159,14 -0,2 -0,3700 159,51 159,5000

GBP/USD 1,3441 +0,1 0,0014 1,3427 1,3417

USD/CNY 6,7796 +0,0 0,0008 6,7788 6,7782

USD/CNH 6,7713 -0,1 -0,0071 6,7784 6,7777

AUS/USD 0,7167 +0,4 0,0030 0,7137 0,7128

Bitcoin/USD 73.066,86 -2,8 -2.099,48 75.166,34 74.926,32

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,95 +0,3 0,27 88,68

Brent/ICE 94 -0,3 -0,29 94,29

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.502,40 +1,0 45,37 4.457,03

Silber 75,69 +1,5 1,09 74,61

Platin 1.923,35 +0,3 5,10 1.918,25

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 12:48 ET (16:48 GMT)

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