MÄRKTE USA/Börse dürfte knapp behauptet starten - HPE mit Kurssprung

DOW JONES--Die US-Börsen dürften nach ihrer jüngsten Rekordjagd erst einmal eine Pause einlegen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Händler verweisen auf die verworrene Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt. Berichten zufolge hat der Iran die Friedensverhandlungen mit den USA nach neuen israelischen Militärschlägen gegen die Hisbollah im Libanon abgebrochen. US-Präsident Donald Trump behauptete jedoch, die Verhandlungen liefen weiter, und Israel und die Hisbollah hätten ihre wechselseitigen Angriffe eingestellt.

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Die Ölpreise, die am Montag deutlicher gestiegen waren, kommen am Dienstag wieder etwas zurück. Der Preis für ein Barrel Brent sinkt aktuell um 1,1 Prozent auf rund 93,91 Dollar. Mit den sinkenden Ölpreisen lassen auch die Inflationssorgen nach. Am Anleihemarkt fallen die Renditen, im Zehnjahresbereich um 5 Basispunkte auf 4,43 Prozent. Der Dollar wertet leicht ab; der Dollar-Index sinkt um 0,1 Prozent. Der Greenback sei aktuell nicht als Fluchtwährung gefragt, nachdem der Libanon einen teilweisen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah vermeldet habe, so Devisenhändler. Der Goldpreis legt dank nachlassender Inflationserwartungen um 0,9 Prozent auf 4.526 Dollar je Feinunze zu.

Konjunkturseitig werden am Dienstag Daten zu den offenen Stellen aus dem April veröffentlicht. Die Entwicklung des Arbeitsmarkts ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Highlight der Woche ist daher der offizielle Arbeitsmarktbericht für Mai, der am Freitag veröffentlicht wird.

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise (HPE) macht vorbörslich einen Sprung von 27 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat starke Zahlen zu seinem zweiten Geschäftsquartal vorgelegt und will seine langfristigen Finanzziele nun schon zwei Jahres früher erreichen als bislang geplant. Seinen Optimismus stützt HPE auf die solide Nachfrage nach KI-Datenzentren.

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Marvell Technology verteuern sich um 20 Prozent nach einem positiven Kommentar von Nvidia-CEO Jensen Huang. Dieser hat sich überzeugt gezeigt, dass Marvell dank der Nachfrage nach KI-Hardware das nächste Unternehmen wird, das einen Börsenwert von 1 Billion Dollar erreichen wird. Die Aktie von Broadcom, die ähnlich wie Marvell Datenzentren ausrüstet, legt um 6 Prozent zu.

Der Kurs der Google-Mutter Alphabet fällt derweil um 2,8 Prozent. Das Unternehmen will über Aktienverkäufe 80 Milliarden Dollar einnehmen. Mit dem Geld will Alphabet die Erweiterung von Rechenzentren finanzieren.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,02 -0,03 4,05 4,01

5 Jahre 4,14 -0,05 4,17 4,13

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10 Jahre 4,43 -0,05 4,46 4,42

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:48

EUR/USD 1,1649 +0,2 0,0019 1,1630 1,1622

EUR/JPY 186,09 +0,2 0,3900 185,7 185,5600

EUR/CHF 0,9146 -0,0 -0,0001 0,9147 0,9143

EUR/GBP 0,8646 +0,0 0,0003 0,8643 0,8643

USD/JPY 159,72 +0,0 0,0700 159,65 159,6400

GBP/USD 1,3471 +0,2 0,0020 1,3451 1,3444

USD/CNY 6,7624 -0,0 -0,0026 6,7650 6,7650

USD/CNH 6,761 -0,1 -0,0033 6,7643 6,7665

AUS/USD 0,718 +0,4 0,0025 0,7155 0,7152

Bitcoin/USD 69.288,70 -2,9 -2.079,66 71.368,36 71.118,09

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,92 -1,4 -1,24 92,16

Brent/ICE 93,91 -1,1 -1,07 94,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.525,73 +0,9 42,44 4.483,29

Silber 76,25 +1,9 1,44 74,81

Platin 1.950,70 +1,4 26,95 1.923,75

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/apo

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June 02, 2026 08:22 ET (12:22 GMT)