MÄRKTE USA/Börse dürfte nach Inflationsdaten etwas leichter starten

DOW JONES--Zur Wochenmitte zeichnet sich ein etwas leichterer Handelsauftakt an den US-Börsen ab, nachdem die Mai-Daten zu den Verbraucherpreisen wie erwartet ausgefallen sind. Der S&P-Future verliert vorbörslich 0,5 Prozent, der Nasdaq-Future gibt um 0,7 Prozent nach. Vor allem Aktien mit KI-Bezug stehen unter Druck, nachdem neue Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms aufgekommen sind. Auch werde vor dem Mega-Börsengang von SpaceX am Freitag Liquidität aus dem Markt gezogen, heißt es aus dem Handel.

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Die Verbraucherpreise stiegen im vergangenen Monat in der Gesamtrate wie von Volkswirten im Konsens erwartet um 0,5 (April: 0,6) Prozent zum Vormonat. Auf Jahressicht betrug der Preisanstieg 4,2 (April: 3,8) Prozent. Auch dies deckte sich mit der Konsenserwartung. In der Kernrate wich der Anstieg mit 0,2 (April: 0,4) Prozent geringfügig von der Konsensschätzung ab, die bei 0,3 Prozent gelegen hatte. Im Vergleich zum Vorjahr betrug die Kernteuerung wie erwartet 2,9 (April: 2,8) Prozent. Ursächlich für den beschleunigten Preisauftrieb ist vor allem der infolge des Nahost-Konflikts kräftig gestiegene Ölpreis.

Am Markt herrsche große Unsicherheit darüber, wie die US-Notenbank unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh auf die Daten reagieren werde, kommentiert Marktstratege Gustav Helgesson von SEB. Eine hohe Inflation könnte die Marktzinsen weiter nach oben treiben, den Dollar aufwerten lassen und die Aktienmärkte weltweit unter Druck setzen, fügt er hinzu. Die US-Notenbank wird in der kommenden Woche ihre erste Zinssitzung unter der Leitung von Warsh abhalten. Der Anstieg der Inflation in den vergangenen Monaten in Verbindung mit einer soliden Beschäftigungslage in den USA lässt immer mehr Marktteilnehmer zu der Überzeugung gelangen, dass die Federal Reserve bis zum Jahresende die Zinsen erhöhen muss, um den Preisauftrieb einzudämmen.

Der Ölpreis erhält einen Schub durch die Aussage des US-Präsidenten Donald Trump, dass der Iran sich mit Friedensverhandlungen zu viel Zeit gelassen habe und nun den Preis dafür zahle. Zuvor hatte die US-Armee mit Vergeltungsschlägen auf den Abschuss eines US-Hubschraubers durch den Iran reagiert. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 1,1 Prozent auf 92,43 Dollar.

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Am Anleihemarkt geben die Renditen leicht nach, nachdem die Inflation immerhin nicht höher als erwartet ausgefallen ist. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,52 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet. Der Goldpreis gibt deutlicher um 2,5 Prozent nach. Das Edelmetall werde von der Erwartung steigender Zinsen belastet, erklärt ein Marktbeobachter. Denn diese würden die Attraktivität des zinslos gehaltenen Goldes mindern.

Unter den Einzelwerten drückt eine geplante Kapitalerhöhung die Aktie von Super Micro Computer vorbörslich um gut 12 Prozent. Das Unternehmen will 7 Milliarden Dollar einnehmen, um Aufträge für KI-Server im Volumen von 39 Milliarden Dollar abarbeiten zu können.

Nach Börsenschluss wird Oracle Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 vorlegen. Die Aktie gibt im Einklang mit dem schwachen Technologiesektor 1,5 Prozent nach. Die Aktie von Cracker Barrel Old Country Store springt derweil um 14 Prozent nach oben. Die Restaurantkette hat nach einem starken dritten Geschäftsquartal die Jahresziele erhöht.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,11 -0,01 4,18 4,11

5 Jahre 4,24 -0,01 4,29 4,23

10 Jahre 4,52 -0,01 4,55 4,51

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:20

EUR/USD 1,1561 +0,2 0,0018 1,1543 1,1560

EUR/JPY 185,37 +0,2 0,2800 185,09 185,2300

EUR/CHF 0,9214 0,0 0,0000 0,9214 0,9208

EUR/GBP 0,8624 0,0 0,0000 0,8624 0,8629

USD/JPY 160,35 -0,0 -0,0100 160,36 160,2300

GBP/USD 1,3403 +0,2 0,0027 1,3376 1,3393

USD/CNY 6,7752 +0,0 0,0030 6,7722 6,7709

USD/CNH 6,7768 -0,0 -0,0008 6,7776 6,7735

AUS/USD 0,7023 -0,1 -0,0005 0,7028 0,7041

Bitcoin/USD 61.722,54 -0,6 -396,48 62.119,02 61.548,52

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,92 +0,8 0,72 88,2

Brent/ICE 92,43 +1,1 0,98 91,45

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.155,17 -2,5 -107,35 4.262,52

Silber 64,44 -1,4 -0,92 65,36

Platin 1.672,64 -3,1 -53,91 1.726,55

(Angaben ohne Gewähr)

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June 10, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)