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MÄRKTE USA/Börse dürfte Verschnaufpause einlegen

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DOW JONES--Die US-Börsen dürften am Dienstag wenig verändert in den Handel starten. Nach der Rally vom Wochenbeginn dürften die Kurse eine Pause einlegen. Übergeordnet stützen jedoch weiter nachlassende Inflationssorgen, wie es aus dem Handel heißt. Die Ölpreise sind erneut auf dem Rückzug. Brentöl verbilligt sich aktuell um knapp 1,4 Prozent auf etwa 98,90 Dollar je Barrel. Auch die Marktzinsen geben weiter nach. Am US-Anleihemarkt sinkt die Rendite zehnjähriger Anleihen um 4 Basispunkte auf 4,93 Prozent. Der Dollar tendiert derweil kaum verändert.

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Am Markt wächst die Zuversicht, dass die Verhandlungen zwischen USA und Iran über eine Beendigung des Kriegs Fortschritte machen werden und bald wieder mehr Öl durch die Straße von Hormus transportiert werden kann. Zur Generalversammlung der Vereinten Nationen am Dienstag in New York werden Diplomaten beider Länder erwartet. Auch US-Präsident Donald Trump wird dort sprechen. Überdies meldete Kyodo News, dass der Iran vorgeschlagen habe, die Straße von Hormus in den kommenden Tagen zu öffnen, wenn die USA im Gegenzug die Blockade der iranischen Häfen lockerten.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Wichtige Konjunkturdaten werden am Dienstag nicht veröffentlicht. Auch Unternehmensnachrichten sind rar. Bei den am Vortag gut gelaufenen Aktien mit KI-Bezug kommt es zu Gewinnmitnahmen. Unter anderem geben Advanced Micro Devices (AMD) um 1,3 Prozent nach. Die Marktkapitalisierung von AMD hatte am Montag erstmals die Marke von 1 Billion Dollar geknackt. Intel fallen um 1,3 und Nvidia um 0,2 Prozent. Aktien von Software-Entwicklern sind hingegen gesucht. Sie bewegen sich häufig gegenläufig zu KI-Aktien, denn Anleger befürchten, dass von KI eine disruptive Wirkung auf den Software-Sektor ausgehen könnte. Salesforce gewinnen 1,7 Prozent, Adobe 1,7, Servicenow 2,5 und Workday 2,9 Prozent.

Die Gamestop-Aktie rückt um 4,1 Prozent vor. Aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht geht hervor, dass CEO Ryan Cohen weitere 1,15 Millionen Aktien des Videospielehändlers gekauft hat. Der Kurs von Millerknoll steigt um 1,4 Prozent; der Möbelhersteller hat nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal seine Umsatzprognose gesenkt, die Gewinnprognose aber bekräftigt.

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===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,73 -0,03 4,79 4,71

5 Jahre 4,80 -0,03 4,86 4,79

10 Jahre 4,93 -0,04 4,98 4,92

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,1461 -0,0 -0,0001 1,1462 1,1478

EUR/JPY 180,12 -0,2 -0,2800 180,4 178,9100

EUR/CHF 0,9389 -0,2 -0,0023 0,9412 0,9461

EUR/GBP 0,8581 +0,1 0,0009 0,8572 0,8600

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USD/JPY 157,12 -0,2 -0,2400 157,36 155,8400

GBP/USD 1,3355 -0,1 -0,0008 1,3363 1,3343

USD/CNY 6,7 +0,1 0,0047 6,6953 6,7074

USD/CNH 6,6995 +0,1 0,0070 6,6925 6,7029

AUS/USD 0,7111 -0,1 -0,0004 0,7115 0,7112

Bitcoin/USD 85.927,17 -1,2 -1.047,35 86.974,52 76.744,31

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,30 -2,6 -2,48 95,78

Brent/ICE 98,9 -1,4 -1,44 100,34

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.316,49 -0,6 -26,67 4.343,16

Silber 65,47 -0,8 -0,55 66,03

Platin 1.788,93 -0,5 -8,63 1.797,56

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 08:47 ET (12:47 GMT)

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