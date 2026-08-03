MÄRKTE USA/Börse dürfte weiter steigen - Palantir mit Kurssprung

04.08.26 14:46 Uhr

DOW JONES--An den US-Börsen zeichnen sich am Dienstag Kursgewinne zum Handelsauftakt ab. Anleger seien nach wie vor verhalten optimistisch, was die Beendigung des Iran-Kriegs angehe, so Marktteilnehmer. Der S&P-Future steigt vorbörslich um 0,4 Prozent. Der Nasdaq-Future gewinnt 1,2 Prozent, gestützt auch vom Kurssprung der Palantir-Aktie. Diese macht im vorbörslichen Handel einen Satz um gut 15 Prozent, nachdem der Anbieter von Software und Dienstleistungen der Systemanalyse überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Der Ausblick auf das laufende Quartal übertraf ebenfalls die Schätzungen von Analysten. Zudem hob Palantir die Ziele für 2026 an.

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Die Ölpreise fallen nach einer zwischenzeitlichen Erholung wieder zurück. Sie hatten schon am Montag kräftig nachgegeben, nachdem US-Präsident Donald Trump behauptet hatte, er habe geplante Angriffe auf iranische Ziele abgesagt, um stattdessen wieder mit Teheran zu verhandeln. Der Iran dementierte indessen Verhandlungen mit den USA. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um gut 2 Prozent auf rund 83 Dollar.

Am Anleihemarkt geben die schon am Vortag gesunkenen Renditen weiter nach. Die Zehnjahresrendite fällt um 2 Basispunkte auf 4,66 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet.

Unter den Konjunkturdaten des Tages gilt das Interesse den Daten zu den offenen Stellen (Job Openings and Labor Survey - Jolts) aus dem Juni. Sie bilden den Auftakt einer Reihe von Arbeitsmarktdaten in dieser Woche: Am Mittwoch wird der Juli-Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP veröffentlicht, am Donnerstag folgen die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Jolts-Daten werden um 16.00 Uhr MESZ veröffentlicht, ebenso wie der Auftragseingang der US-Industrie aus dem Juni. Das Handelsbilanzdefifzit der USA verringerte sich derweil im Juni im Vergleich zum Mai, war aber etwas größer als angenommen.

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Die Konjunkturdaten müssen sich die Aufmerksamkeit der Anleger mit zahlreichen Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen teilen. Unter anderem hat Caterpillar Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt, die deutlich über den Markterwartungen lagen. Die Aktie des Baumaschinenherstellers, der auch KI-Datenzentren ausrüstet, verteuert sich um gut 11 Prozent. Spotify (-4,4%) hat im zweiten Quartal erstmals die Zahl von 300 Millionen Premium-Abonnenten verzeichnet, Gewinn und Umsatz enttäuschten jedoch.

Im Pharmasektor gewinnen Merck & Co 0,8 Prozent. Das Unternehmen hat aufgrund von Akquisitionskosten seine Jahresziele gesenkt, im zweiten Quartal aber dank des starken Onkologiegeschäfts überraschend gut abgeschnitten. Krebs- und Herzmedikamente habe auch Pfizer zu einem unerwartet guten Ergebnis verholfen. Das rückläufige Covid-Geschäft konnte so kompensiert werden. Der Pharmakonzern hob das untere Ende seiner Umsatzprognose für 2026 an.

Licht und Schatten enthielten die Zahlen von McDonald's. Die Schnellrestaurantkette verdiente mehr als erwartet, jedoch enttäuschte der Umsatz. Die Aktie steigt gleichwohl um 1,2 Prozent. Das Unternehmen hat Maßnahmen zur Rückgewinnung von Kunden in den USA angekündigt. Ein neuer US-Chef soll Service und Qualität des Essens verbessern.

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Nach Börsenschluss wird SpaceX erstmals seit dem Börsengang Geschäftszahlen veröffentlichen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

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August 04, 2026 08:47 ET (12:47 GMT)