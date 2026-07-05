MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Halbleiteraktien vor Erholung

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DOW JONES--Nach dem langen Wochenende rund um den US-Unabhängigkeitstag deuten die Futures auf die US-Aktienindex einen etwas festeren Start in die neue Woche an. Das gilt besonders für Technologieaktien, die am Donnerstag stärker unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Das Ausbleiben neuer Störfeuer in Form von schlechten Nachrichten aus dem Nahen Osten kommt der Stimmung ebenso zugute wie die nach dem unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Donnerstag nun zumindest etwas gedämpfte Erwartung einer US-Zinserhöhung im späteren Jahresverlauf. Am Anleihemarkt geben die Renditen leicht nach. Der Dollar legt jedoch leicht zu und tendiert gut behauptet.

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Bei den Ölpreisen tut sich erneut wenig, sie verharren weitgehend auf dem zuletzt deutlich niedrigerem Niveau, das mit dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran über das Ausloten einer Friedensvereinbarung erreicht wurde. Tendenziell für leichten Druck auf die Preise sorgt überdies, dass die Opec+ beschlossen hat, die Produktion den fünften Monat in Folge zu erhöhen, wenn auch nur leicht.

Mit Blick auf die sich abzeichnende Erholung bei Technologieaktien, insbesondere aus dem Halbleitersektor, weisen Marktteilnehmer auf die am Dienstag anstehenden Zweitquartalszahlen von Samsung Electronics hin. Für Bewegung könne danach am 10. Juli die Zweitnotierung des koreanischen Chip-Riesen SK Hynix an der Nasdaq sorgen. Das Unternehmen platziert Aktien in Form sogenannter American Depositary Receipts (ADRs) mit einem geplanten Volumen von mehr als 28 Milliarden Dollar. Das könnte zu größeren Umschichtungen innerhalb der Branchenwerte führen.

Derweil wird bereits am morgigen Dienstag die SpaceX-Aktie auch in den Nasdaq-100 aufgenommen, nachdem das Papier des Raumfahrt- und KI-Unternehmens bereits mit dem Börsengang in den breiteren Nasdaq-Composite gekommen war. Vorbörslich steigt der Kurs auf Nasdaq.com um 2,8 Prozent.

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Im Halbleitersegment geht es für Micron vorbörslich um 3,1 Prozent nach oben, für AMD um 3,6, für Intel um 2,8 oder für Broadcom um 4,3 Prozent. Comcast zeigen sich wenig verändert mit der Neuigkeit, dass die Tochter Sky das TV-Geschäft des britischen Senders ITV für rund 2 Milliarden Dollar kauft.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,11 -0,02 4,14 4,11

5 Jahre 4,20 -0,03 4,22 4,19

10 Jahre 4,46 -0,02 4,48 4,46

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:00

EUR/USD 1,1417 -0,2 -0,0018 1,1435 1,1441

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EUR/JPY 185,34 +0,4 0,8100 184,53 184,5400

EUR/CHF 0,9199 +0,2 0,0017 0,9187 0,9189

EUR/GBP 0,8554 -0,1 -0,0012 0,8566 0,8565

USD/JPY 162,33 +0,6 0,9600 161,37 161,2800

GBP/USD 1,3346 -0,0 -0,0005 1,3351 1,3357

USD/CNY 6,795 +0,2 0,0153 6,7797 6,7797

USD/CNH 6,798 +0,2 0,0139 6,7841 6,7838

AUS/USD 0,6934 -0,1 -0,0006 0,694 0,6934

Bitcoin/USD 61.969,46 -1,2 -728,50 62.697,96 62.128,67

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 68,67 -0,0 -0,02 68,69

Brent/ICE 72,01 -0,2 -0,11 72,12

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.156,43 -0,5 -18,95 4.175,38

Silber 62,17 -0,4 -0,23 62,40

Platin 1.638,14 +0,0 0,17 1.637,97

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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July 06, 2026 08:32 ET (12:32 GMT)