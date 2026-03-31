MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Netflix brechen ein

DOW JONES--Die US-Börsen dürften mit kleinen Kursgewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung an. Stützend wirkt weiter die Hoffnung, dass die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran bald wieder aufgenommen werden. Dies schlägt sich auch in den Ölpreisen nieder, die noch immer unter der kritischen Marke von 100 Dollar je Barrel verharren, obwohl die Straße von Hormus - und somit ein wichtiger Öltransportweg - faktisch noch immer geschlossen ist. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um 3,7 Prozent auf 95,67 Dollar.

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US-Präsident Donald Trump hat seine Erwartung bekräftigt, dass der Konflikt mit dem Iran bald enden werde. Teheran habe eingewilligt, sein hoch angereichertes Uran zu übergeben. Wenn dies zuträfe, wäre ein wesentlicher Streitpunkt zwischen den beiden Kriegsparteien beigelegt. Derweil scheint der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon bislang zu halten.

Der Dollar, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt, ist nicht gefragt. Der Dollarindex gibt um 0,1 Prozent nach. Am Anleihemarkt kommen die Renditen leicht zurück, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,28 Prozent. Der Goldpreis tendiert freundlich, gestützt von den nachgebenden Marktzinsen und dem etwas schwächeren Dollar.

Wichtige Konjunkturdaten sind für den Freitag nicht angekündigt. Unternehmensseitig hat Netflix bei der Vorlage von Geschäftszahlen einen Ausblick auf das laufende zweite Quartal vorgelegt, der an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen wird. Auch der geplante Rücktritt des Unternehmensmitgründers Reed Hastings komme nicht gut an, sagen Marktteilnehmer. Im vorbörslichen Handel fällt die Aktie um gut 10 Prozent.

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Der Kurs von Alcoa sinkt um 1,9 Prozent. Der Aluminiumkonzern hat im ersten Quartal trotz höherer Aluminiumpreise einen Umsatzrückgang verbucht und die Erwartungen des Markts verfehlt. Ursächlich war der Krieg im Iran, der zu Lieferunterbrechungen führte, so dass Aufträge von Kunden nicht bedient werden konnten.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,75 -0,02 3,78 3,75

5 Jahre 3,89 -0,03 3,93 3,89

10 Jahre 4,28 -0,03 4,32 4,28

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:00 Uhr

EUR/USD 1,1808 +0,2 0,0027 1,1781 1,1797

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EUR/JPY 187,71 +0,1 0,2300 187,48 187,6100

EUR/CHF 0,9229 -0,0 -0,0001 0,9230 0,9218

EUR/GBP 0,8715 +0,1 0,0007 0,8708 0,8696

USD/JPY 158,96 -0,1 -0,2200 159,18 159,0200

GBP/USD 1,3547 +0,2 0,0023 1,3524 1,3565

USD/CNY 6,822 +0,0 0,0012 6,8208 6,8180

USD/CNH 6,8201 -0,0 -0,0009 6,8210 6,8173

AUS/USD 0,7184 +0,3 0,0024 0,716 0,7158

Bitcoin/USD 75.830,14 +0,8 593,72 75.236,42 73.854,51

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,87 -5,1 -4,82 94,69

Brent/ICE 95,67 -3,7 -3,72 99,39

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.816,76 +0,6 28,98 4.787,78

Silber 80,08 +2,1 1,67 78,41

Platin 2.112,40 +1,3 26,49 2.085,91

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April 17, 2026 08:49 ET (12:49 GMT)