MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Verbraucherpreise wie erwartet

12.08.26 14:49 Uhr

DOW JONES--Die Rückkehr des KI-Optimismus dürfte den US-Börsen zu einem positiven Start in den Mittwochshandel verhelfen. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,3 Prozent im Plus. Der Nasdaq-Future gewinnt 0,7 Prozent. Händler verweisen auf überraschend starke Zahlen von Coreweave und Super Micro Computer. Beide Unternehmen berichteten von einer starken KI-bezogenen Nachfrage und gaben optimistische Ausblicke. Coreweave legen vorbörslich um fast 21 Prozent zu, Super Micro Computer steigen um rund 10 Prozent.

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Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten für Juli decken sich exakt mit den Konsensprognosen von Ökonomen und liefern somit kein Störfeuer. Sie stiegen zum Vormonat in der Gesamtrate um 0,1 Prozent und in der Kernrate um 0,2 Prozent. Die jeweiligen Jahresraten betrugen 3,4 und 2,5 Prozent. Damit hat sich die monatliche Preisentwicklung erwartungsgemäß wieder beschleunigt, nachdem im Juni in der Gesamtrate ein Rückgang um 0,4 Prozent und in der Kernrate eine Stagnation verzeichnet worden war. Die Mehrheit der Beobachter erwartet bei der nächsten Zinssitzung der US-Notenbank im September noch keine Zinserhöhung . Die hohen Ölpreise, ein geringeres Energieangebot und die ungebrochen starke Nachfrage der Verbraucher sprächen aber dafür, die Zinsen im weiteren Jahresverlauf anzuheben.

Etwas Unterstützung erhält die Börse von sinkenden Anleiherenditen. Die Zehnjahresrendite fällt nach den Preisdaten um 3 Basispunkte auf 4,66 Prozent. Der Dollar tendiert kaum verändert. Am Ölmarkt warten die Akteure auf die wöchentlichen Daten zu den Ölvorräten der USA, die im Handelsverlauf veröffentlicht werden. Zum Iran-Krieg und der Straße von Hormus gibt es keine Neuigkeiten. Eine Einigung ist noch immer nicht in Sicht. Der Preis für das Barrel Brentöl steigt um 0,4 Prozent auf 89,29 Dollar. Der Goldpreis profitiert von den nachgebenden Marktzinsen. Die Feinunze verteuert sich um 1,4 Prozent.

Unter den Einzelwerten an der Börse legen H&R Block vorbörslich um rund 13 Prozent zu. Das Steuerberatungsunternehmen hat mit Geschäftszahlen und Ausblick positiv überrascht. Positiv werden auch die jeweiligen Zahlen von Lumentum (+9%) und Nebius (+16,5%) aufgenommen.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,18 -0,04 4,22 4,17

5 Jahre 4,35 -0,03 4,40 4,35

10 Jahre 4,66 -0,03 4,70 4,65

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1556 +0,1 0,0016 1,1540 1,1540

EUR/JPY 183,46 -0,2 -0,3700 183,83 183,7600

EUR/CHF 0,9364 +0,1 0,0008 0,9356 0,9359

EUR/GBP 0,8537 -0,1 -0,0007 0,8544 0,8541

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USD/JPY 158,73 -0,3 -0,5400 159,27 159,2300

GBP/USD 1,3535 +0,2 0,0031 1,3504 1,3508

USD/CNY 6,7422 -0,0 -0,0028 6,7450 6,7450

USD/CNH 6,7436 -0,0 -0,0026 6,7462 6,7461

AUS/USD 0,7085 +0,4 0,0025 0,706 0,7059

Bitcoin/USD 64.052,41 +0,6 352,28 63.700,13 63.785,32

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,57 +0,4 0,37 83,2

Brent/ICE 89,29 +0,4 0,38 88,91

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.428,68 +1,4 61,84 4.366,84

Silber 66,57 +2,9 1,90 64,68

Platin 1.783,10 +2,2 38,85 1.744,25

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

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August 12, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)