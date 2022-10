MÄRKTE USA/Börse etwas leichter erwartet - Netflix mit Kurssprung

NEW YORK (Dow Jones)--Zur Wochenmitte zeichnen sich an den US-Börsen kleine Verluste zum Handelsauftakt ab. Druck kommt vom Anleihemarkt, wo die Zinsen nach dem jüngsten Rücksetzer wieder deutlicher anziehen. Nach der deutlichen Erholung an den beiden vorigen Tagen dürften die Anleger erst einmal innehalten und die weitere Nachrichtenlage abwarten, heißt es aus dem Handel.

Die Aufmerksamkeit richtet sich mehr und mehr auf die gerade anlaufende Bilanzsaison, die in den vergangenen Tagen schon einige positive Überraschungen ergeben hat. Überschattet wurden diese jedoch von der hartnäckig hohen Inflation. Am Markt bestehen daher kaum Zweifel, dass die US-Notenbank mit ihren rigorosen Zinserhöhungen fortfahren wird. Ein Zinsschritt von 75 Basispunkten bei der nächsten Fed-Sitzung Anfang November wird derzeit mit 95 Prozent eingepreist.

Konjunkturseitig sind die Baubeginne im September deutlicher als erwartet zurückgegangen. Der Zuwachs bei den Baugenehmigungen blieb leicht unter den Erwartungen. Im späteren Verlauf wird die US-Notenbank ihr "Beige Book" veröffentlichen. Außerdem stehen Auftritte mehrerer Fed-Vertreter auf der Agenda.

Netflix-Aktien springen vorbörslich um 11,5 Prozent, nachdem der Streaminganbieter im dritten Quartal wieder mehr Kunden hinzugewonnen und dabei die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen hat. Auch die Fluggesellschaft United Airlines (+5,5%) überzeugte mit ihren Geschäftszahlen. Positiv werden ferner die Geschäftszahlen von Procter & Gamble (+2,1%) und Travelers (+0,7%) aufgenommen. Nach einer Gewinnwarnung fällt der Kurs von Generac hingegen um rund 6 Prozent.

Renditen und Dollar ziehen an - Gold unter Druck

Am US-Anleihemarkt geht es mit den Renditen wieder nach oben. Die überraschend hohe Inflation in Großbritannien habe den Anlegern in Erinnerung gerufen, dass die Zentralbanken der großen Volkswirtschaften die Zinsen weiter erhöhen dürften, kommentiert Stephen Innes von SPI Asset Management.

Im Gefolge der Marktzinsen legt der Dollar zu. Der Dollarindex steigt um 0,7 Prozent. Das Pfund gerät mit den britischen Inflationsdaten derweil unter Druck. Normalerweise würde die hohe Inflation für höhere Zinsen sprechen und damit das Pfund stützen, sagt Matthew Ryan, Leitender Marktstratege bei Ebury. In der aktuellen Situation nähre der Preisauftrieb jedoch eher Befürchtungen, dass die hohen Lebenshaltungskosten zu einer Krise führen und den Konsum stark dämpfen könnten. Und ING meint, das Pfund könnte noch mehr abwerten. Denn die finanzpolitische Kehrtwende weg von einer nicht gegenfinanzierten Ausweitung der Staatsausgaben zu möglicherweise drastischen Kürzungen könnte das Land in eine noch tiefere Rezession führen.

Der festere Dollar und die höheren Anleiherenditen drücken den Goldpreis. Die Ölpreise erholen sich dagegen etwas von den jüngsten Verlusten, nachdem am späten Dienstag der Branchenverband API überraschend einen Rückgang der US-Ölvorräte vermeldet hat. Nun warten die Akteure gespannt auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,52 +8,1 4,44 379,0

5 Jahre 4,34 +10,7 4,23 307,7

7 Jahre 4,24 +11,1 4,13 279,8

10 Jahre 4,11 +10,1 4,01 260,0

30 Jahre 4,09 +6,5 4,03 219,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17:02 % YTD

EUR/USD 0,9777 -0,9% 0,9837 0,9846 -14,0%

EUR/JPY 146,38 -0,5% 146,93 146,85 +11,8%

EUR/CHF 0,9815 +0,1% 0,9804 1,0050 -5,4%

EUR/GBP 0,8702 -0,1% 0,8705 0,8704 +3,6%

USD/JPY 149,74 +0,4% 149,35 149,13 +30,1%

GBP/USD 1,1237 -0,8% 1,1303 1,1314 -17,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2694 +0,7% 7,2384 7,2267 +14,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.156,87 -0,8% 19.266,20 19.417,58 -58,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,00 82,82 +1,4% +1,18 +19,4%

Brent/ICE 90,93 90,03 +1,0% +0,90 +23,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 118,00 113,22 +4,2% +4,77 +72,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.634,58 1.652,30 -1,1% -17,72 -10,7%

Silber (Spot) 18,43 18,78 -1,8% -0,34 -20,9%

Platin (Spot) 892,95 910,00 -1,9% -17,05 -8,0%

Kupfer-Future 3,34 3,38 -1,1% -0,04 -24,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2022 08:51 ET (12:51 GMT)