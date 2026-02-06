DAX24.836 +0,5%Est506.013 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 -3,7%Nas22.955 -0,3%Bitcoin57.686 -3,3%Euro1,1917 +0,9%Öl67,80 -0,4%Gold5.026 +1,4%
DAX freundlich -- Wall Street vorbörslich tiefer -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
MÄRKTE USA/Börse knapp behauptet erwartet - KI-Skepsis bremst Aktien

09.02.26 14:48 Uhr
DOW JONES--Die US-Börsen dürften mit kleineren Kursverlusten in die neue Woche starten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine knapp behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Nach dem kräftigen Anstieg vom Freitag erwarten Marktteilnehmer Gewinnmitnahmen. Ermutigende Daten zur Verbraucherstimmung in den USA hatten den Dow-Jones-Index zum Ausklang der vergangenen Woche erstmals über die Marke von 50.000 Punkten gehievt. Im Hintergrund schwelten jedoch weiter Befürchtungen, dass sich viele Unternehmen mit ihren hohen Investitionen in KI-Projekte übernehmen könnten, heißt es.

Am Montag ist die Nachrichtenlage eher dünn. Weder stehen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, noch sind Quartalszahlen bedeutender Unternehmen angekündigt. Im Wochenverlauf wird jedoch die Veröffentlichung des offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar nachgeholt. Auch Verbraucherpreisdaten sind angekündigt.

Politisch gilt das Interesse dem Wahlsieg der Regierungspartei LDP unter Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in Japan. Die Ministerpräsidentin gilt als Befürworterin höherer staatlicher Ausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur und präferiert zugleich eine lockere Geldpolitik. Am Anleihemarkt fielen die Kurse japanischer Anleihen mit der Aussicht auf eine wachsende Staatsverschuldung, die Marktzinsen stiegen. Dies wiederum ließ die japanische Landeswährung Yen vor allem zum Dollar aufwerten. Der Dollarindex sinkt um 0,6 Prozent.

Der schwächere Dollar stützt die Preise an den Rohstoffmärkten. Der Ölpreis tendiert kaum verändert, gebremst von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Feinunze Gold verteuert sich um 1 Prozent.

Am US-Anleihemarkt geht es mit den Renditen leicht nach oben. Die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkte auf 4,24 Prozent.

Unter den Einzelwerten sacken die Aktien von Hims & Hers Health im vorbörslichen Handel um 21 Prozent ab. Das Unternehmen will nun doch keine Nachahmerversion der Abnehmpille von Novo Nordisk anbieten.

Der Kurs des Einzelhändlers Kroger steigt um 6,3 Prozent. Das Unternehmen will mit Greg Foran ein ehemaliges Mitglie der Unternehmensführung seines wichtigsten Wettbewerbers Walmart zum neuen CEO machen.

Um 2,2 Prozent nach oben geht es mit Eli Lilly. Der Pharmakonzern übernimmt das auf Gentherapie spezialisierte Biotech-Unternehmen Orna Therapeutics für bis zu 2,4 Milliarden Dollar.

Micron fallen um 2,8 Prozent. Die wichtigste Wettbewerberin des Chipkonzerns, die südkoreanische Samsung Electronics, wird einem Bericht zufolge gegen Ende des Monats mit der Massenherstellung ihres neuen High-Bandwidth-Memory-Chips HBM4 beginnen.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:58 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1900 +0,7% 1,1815 1,1812 +0,6%

EUR/JPY 185,70 -0,2% 186,00 185,57 +1,0%

EUR/CHF 0,9152 -0,2% 0,9173 0,9165 -1,5%

EUR/GBP 0,8710 +0,3% 0,8685 0,8683 -0,4%

USD/JPY 156,04 -0,9% 157,42 157,10 +0,4%

GBP/USD 1,3662 +0,4% 1,3604 1,3604 +1,0%

USD/CNY 6,9418 -0,1% 6,9498 6,9504 -1,1%

USD/CNH 6,9173 -0,2% 6,9296 6,9309 -0,7%

AUS/USD 0,7059 +0,6% 0,7017 0,7013 +5,2%

Bitcoin/USD 69.187,95 -2,6% 71.039,80 69.781,65 -19,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,57 63,55 +0,0% 0,02 +10,5%

Brent/ICE 68,08 68,05 +0,0% 0,03 +11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.017,07 4.965,05 +1,0% 52,02 +14,9%

Silber 80,26 77,90 +3,0% 2,36 +9,3%

Platin 1.753,64 1.769,81 -0,9% -16,17 +0,9%

Kupfer 5,89 5,88 +0,1% 0,01 +3,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 08:49 ET (13:49 GMT)

