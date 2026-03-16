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MÄRKTE USA/Börse knapp behauptet erwartet - Ölpreisanstieg bremst

17.03.26 13:36 Uhr
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DOW JONES--Nach der Erholung am Vortag zeichnet sich für den Start am Dienstag an der Wall Street eine knapp behauptete Tendenz ab. Bremsen dürfte zum einen, dass die Ölpreise nach der phasenweisen Entspannung am Montag wieder zugelegt haben. Brent-Öl wird aktuell mit etwa 102 Dollar gehandelt, gut 2 Prozent höher als am Vortag - auch, nachdem der Appell von US-Präsident Trump an die Verbündeten, die Straße von Hormus mitzusichern, auf taube Ohren stieß. Zum anderen beginnt die US-Notenbank am Berichtstag ihre zweitägigen Beratungen, die am Mittwoch mit der Verkündung der Zinsentscheidung enden.

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Eine Zinsänderung wird allgemein nicht erwartet. Zuletzt wurden aber Zinssenkungshoffnungen immer mehr ausgepreist angesichts der Gefahr einer wieder anziehenden Inflation vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise. Laut LSEG-Daten wird derzeit nur noch eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eingepreist, und diese erst zum Jahresende. Vor dem Krieg hatten die Märkte für 2026 noch mit zwei Senkungen gerechnet.

Die US-Notenbank gerät damit in ein Dilemma, denn auf schwache Konjunkturdaten müsste sie eigentlich mit einer lockeren Geldpolitik reagieren. Der Fokus der Marktteilnehmer dürfte vor allem auf dem Ausblick liegen und auf Aussagen der Notenbanker dazu, wie stark sie die Gefahr eines Inflationsanstiegs bewerten.

Die Renditen am Anleihemarkt zeigen sich aktuell wenig verändert. Am Vortag hatten sie die jüngste Aufwärtstendenz unterbrochen und waren deutlicher gesunken. Die Zehnjahresrendite steigt nun um 1 Basispunkt auf 4,23 Prozent. Der Dollar tendiert wenig verändert.

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Aktienseitig geht es in der Vorbörse für Uber um knapp 4 Prozent nach oben. Uber und Nvidia haben mitgeteilt, ihre Partnerschaft im Bereich selbstfahrende Fahrzeuge auszubauen. Nvidia tendieren gut behauptet. Die Aktie war am Vortag nach Präsentation neuer Produkte und Bekanntgabe neuer Partnerschaften - unter anderem mit den Autoherstellern Hyundai Motor, Kia, Nissan Motor, Isuzu Motors und Geely Automotive - um 1,6 Prozent gestiegen.

Occidental Petroleum verbessern sich mit den hohen Ölpreisen um 0,9 Prozent, obwohl ein Gasfeld in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das gemeinsam mit der Abu Dhabi National Oil Co. entwickelt wurde, von einem Drohnenangriff getroffen wurde.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,66 -0,02 3,70 3,66

5 Jahre 3,79 -0,02 3,83 3,78

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10 Jahre 4,21 -0,01 4,25 4,21

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:04

EUR/USD 1,1516 +0,1 0,0013 1,1503 1,1491

EUR/JPY 183,11 +0,1 0,1600 182,95 182,9800

EUR/CHF 0,9063 +0,0 0,0003 0,9060 0,9061

EUR/GBP 0,8639 +0,1 0,0004 0,8635 0,8632

USD/JPY 158,98 -0,1 -0,0800 159,06 159,2300

GBP/USD 1,3327 +0,1 0,0011 1,3316 1,3307

USD/CNY 6,8863 -0,1 -0,0092 6,8955 6,8955

USD/CNH 6,8839 -0,0 -0,0030 6,8869 6,8926

AUS/USD 0,7091 +0,3 0,0022 0,7069 0,7055

Bitcoin/USD 73.902,98 -0,5 -332,88 74.235,86 73.309,72

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,56 +2,2 2,06 93,5

Brent/ICE 102,41 +2,2 2,20 100,21

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.016,74 +0,2 11,49 5.005,25

Silber 80,74 -0,0 -0,02 80,77

Platin 2.144,58 +1,4 30,37 2.114,21

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 08:37 ET (12:37 GMT)

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