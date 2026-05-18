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MÄRKTE USA/Börse mit neuen Rekorden - Alphabet erneuert KI-Sorgen

02.06.26 18:53 Uhr
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DOW JONES--Die US-Börsen setzen am Dienstag ihre jüngste Rekordjagd fort und steuern auf die fünfte Sitzung mit Rekordschlussständen zu. Händler sprechen von einer verworrenen und zum Teil widersprüchlichen Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt. Einen Durchbruch scheint es nicht zu geben, allerdings beweisen Arbeitsmarktdaten die Resilienz der US-Konjunktur. Die Zahl der offenen Stellen in den USA (Jolts) lag im April höher als erwartet. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit legt der Dow-Jones-Index nach einem Allzeithoch um 0,2 Prozent auf 51.171 Punkte zu, S&P-500 und Nasdaq-Composite steigen um je 0,1 Prozent.

Erneut steht der Technologiesektor im Mittelpunkt, wo Alphabet für Unruhe sorgt. Die Google-Mutter will Aktien im Wert von 80 Milliarden Dollar ausgeben, um den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur zu finanzieren. Dieser Schritt belebt einige Sorgen über die geplanten Ausgabenexzesse der sogenannten Hyperscaler. Die Maßnahme "ist ein klares Zeichen, dass das KI-Wettrüsten in eine kapitalintensivere Phase tritt", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. "Die Zeiten, in denen die Technologiegiganten kapitalleichte Cashflow-Maschinen waren, sind längst vorbei." Alphabet verlieren 2,4 Prozent - in der Folge geht es auch für andere Technologiegiganten mit Sorgen über deren KI-Ausgaben nach unten. Microsoft und Amazon büßen 3,2 bzw. 0,8 Prozent ein. Von den KI-Investitionen dürften Nvidia profitieren - deren Kurs legt um 0,3 Prozent zu.

Marvell Technology haussieren um 27,7 Prozent nach einem positiven Kommentar von Nvidia-CEO Jensen Huang. Dieser hat sich überzeugt gezeigt, dass Marvell dank der Nachfrage nach KI-Hardware das nächste Unternehmen mit einem Börsenwert von 1 Billion Dollar werden wird. Der Kurs von Broadcom, die ähnlich wie Marvell Datenzentren ausrüstet, legt um 5,1 Prozent zu.

Eine optimistische Prognose für das Geschäft mit Rechenzentren hievt Microchip Technology um 4,2 Prozent nach oben. Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise (HPE) macht einen Sprung von 14,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat starke Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und will seine langfristigen Finanzziele nun schon zwei Jahre früher erreichen als bislang geplant. Ihren Optimismus stützt HPE auf die solide Nachfrage nach KI-Datenzentren. Eine angehobene Jahresprognose und starke Geschäftszahlen befeuern den Kurs des Dessousherstellers Victoria's Secret - der Aktie schießt um 44,6 Prozent nach oben.

Die Ölpreise steigen erneut - der Preis für ein Barrel Brent um 0,8 Prozent. Grund sind Berichte, wonach Israel seine Attacken auf den Libanon fortsetzt. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor noch von der Einstellung der Kampfhandlungen im Libanon gesprochen. Mit den nur unwesentlich steigenden Ölpreisen lassen die Inflationssorgen etwas nach. Am Anleihemarkt fallen die Renditen, im Zehnjahresbereich um 2 Basispunkte auf 4,46 Prozent.

Der Dollar-Index stagniert. Der Greenback sei aktuell nicht als Fluchtwährung gefragt, nachdem der Libanon einen teilweisen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah vermeldet habe, so Devisenhändler.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.171,34 +0,2 +92,46 51.078,88

S&P-500 7.608,52 +0,1 +8,56 7.599,96

NASDAQ Comp 27.106,07 +0,1 +19,26 27.086,81

NASDAQ 100 30.593,92 +0,3 +80,06 30.513,86

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,05 -0,00 4,05 4,01

5 Jahre 4,18 -0,01 4,18 4,13

10 Jahre 4,46 -0,02 4,46 4,42

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:48

EUR/USD 1,1630 0,0 0,0000 1,1630 1,1622

EUR/JPY 186,01 +0,2 0,3100 185,7 185,5600

EUR/CHF 0,9151 +0,0 0,0004 0,9147 0,9143

EUR/GBP 0,8633 -0,1 -0,0010 0,8643 0,8643

USD/JPY 159,92 +0,2 0,2700 159,65 159,6400

GBP/USD 1,3469 +0,1 0,0018 1,3451 1,3444

USD/CNY 6,7622 -0,0 -0,0028 6,7650 6,7650

USD/CNH 6,7626 -0,0 -0,0017 6,7643 6,7665

AUS/USD 0,7178 +0,3 0,0023 0,7155 0,7152

Bitcoin/USD 67.581,00 -5,3 -3.787,36 71.368,36 71.118,09

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,23 +1,2 1,07 92,16

Brent/ICE 95,74 +0,8 0,76 94,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.487,60 +0,1 4,31 4.483,29

Silber 75,47 +0,9 0,66 74,81

Platin 1.930,80 +0,4 7,05 1.923,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 12:54 ET (16:54 GMT)

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