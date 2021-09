MÄRKTE USA/Börse nach ermutigenden Arbeitsmarktdaten gut behauptet

NEW YORK (Dow Jones)--Geringfügig im Plus starten die US-Börsen in den Donnerstagshandel. Kurz nach der Startglocke gewinnt der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent. Der S&P-500 legt um ebenfalls 0,1 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent. Etwas Unterstützung erhalten die Aktienkurse von ermutigenden Arbeitsmarktdaten. In der vergangenen Woche beantragten weniger Amerikaner als erwartet erstmals Arbeitslosenhilfe. Die Zahl der Erstanträge sank auf das niedrigste Niveau seit Beginn der Pandemie. Allerdings wurde die Zahl aus der Woche davor nach oben revidiert.

Der Optimismus der Anleger hat in der zurückliegenden Woche einen herben Dämpfer erhalten, nachdem der am Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht für August von einem deutlich geringeren Stellenaufbau gezeugt hatte als erwartet. Es gibt Hinweise darauf, dass wieder steigende Infektionszahlen die Erholung der Wirtschaft im Sommer gebremst haben. Auf der Stimmung lastet auch die Ungewissheit darüber, wann die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank (EZB) damit beginnen, ihre geldpolitischen Stimuli zurückzufahren.

"Wir sind etwas vorsichtiger", kommentiert Charles Hepworth, Investment Director bei GAM Investments, die Stimmung. Er habe den Eindruck, dass die Anleger nervös seien angesichts der Bewertungen am Aktienmarkt. Hepworth sieht das Wachstum der Weltwirtschaft durch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus bedroht. Ein zu frühes Zurückfahren der Anleihekäufe ("Tapering") durch die Notenbanken könnte die Erholung abwürgen, befürchtet er.

Die EZB hat ihren geldpolitischen Kurs indessen zunächst weitgehend bekräftigt. Einzig das Tempo ihrer Anleihekäufe soll im dritten Quartal etwas verringert werden, womit die Mehrheit der Marktteilnehmer aber gerechnet hatte.

Gamestop nach Zahlenvorlage schwach - Lululemon haussieren

Auf der Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage erneut dünn. Unter anderem hat am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA Gamestop Geschäftszahlen vorgelegt, die Licht und Schatten enthielten. Die Aktie fällt um 8,7 Prozent. Sehr gut kommen dagegen die Zahlen von Lululemon an, deren Aktie sich um 12,4 Prozent verteuert. Der Anbieter von Sportbekleidung hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Boston Beer verbilligen sich um rund 7 Prozent, nachdem der Getränkekonzern seine Prognose kassiert hat.

Aktien chinesischer Technologie-Unternehmen stehen unter Druck, nachdem Peking die Vorschriften für die Online-Spiele-Branche abermals verschärft hat. Netease verlieren 3,7 Prozent und Bilibili 4 Prozent.

Der Euro hat nicht nachhaltig von den EZB-Beschlüssen profitiert. Er legte nur vorübergehend bis auf rund 1,1840 Dollar zu. Aktuell kommt die Gemeinschaftswährung zurück auf rund 1,1820 Dollar. Die EZB bereite sich darauf vor, ihre Geldpolitik an eine höhere Inflation anzupassen, sagt Neil Birrell, Chief Investment Officer bei Premier Miton. Den Aussagen der Zentralbank ließen sich aber keinerlei Andeutungen entnehmen, dass die Inflation außer Kontrolle gerate, fügt er hinzu. Die angekündigte Reduzierung der Anleihekäufe werde nicht drastisch ausfallen. Vielmehr werde die EZB die Wirtschaft weiter unterstützen und die Wachstumsaussichten nicht beeinträchtigen. Der Dollar gibt derweil auf breiter Front nach; der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Am Anleihemarkt kommen die Renditen abermals etwas zurück.

Die Ölpreise drehen ins Minus. Zwar hat der Branchenverband API am späten Mittwoch eine Abnahme der US-Rohölvorräte gemeldet, doch stiegen die Bezinvorräte deutlich. Die Akteure warten nun gespannt auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration im späteren Tagesverlauf.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.077,95 +0,1% 46,88 +14,6%

S&P-500 4.520,66 +0,1% 6,59 +20,4%

Nasdaq-Comp. 15.321,01 +0,2% 34,37 +18,9%

Nasdaq-100 15.660,03 +0,3% 39,19 +21,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,22 0,4 0,22 10,3

5 Jahre 0,80 -1,0 0,81 44,1

7 Jahre 1,11 -0,8 1,11 45,7

10 Jahre 1,33 -1,3 1,34 41,3

30 Jahre 1,95 -1,2 1,96 30,0

DEVISEN zuletzt +/- % Do,8:02 Mi, 17.25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1824 +0,1% 1,1812 1,1815 -3,2%

EUR/JPY 129,87 -0,4% 130,11 130,40 +3,0%

EUR/CHF 1,0859 -0,3% 1,0874 1,0898 +0,5%

EUR/GBP 0,8538 -0,5% 0,8587 0,8594 -4,4%

USD/JPY 109,83 -0,4% 110,13 110,36 +6,3%

GBP/USD 1,3848 +0,5% 1,3758 1,3746 +1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,4485 -0,1% 6,4611 6,4603 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 46.984,01 +2,0% 46.356,01 46.061,26 +61,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,31 69,30 -1,4% -0,99 +42,3%

Brent/ICE 71,54 72,60 -1,5% -1,06 +40,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.795,71 1.789,20 +0,4% +6,51 -5,4%

Silber (Spot) 24,18 23,93 +1,1% +0,26 -8,4%

Platin (Spot) 989,75 984,43 +0,5% +5,33 -7,5%

Kupfer-Future 4,29 4,23 +1,4% +0,06 +21,6%

